Adem谩s, la eficacia de la vacuna de Pfizer disminuye con el tiempo debido a la destrucci贸n del sistema inmunitario, que no habr铆a sido tan pronunciada con las vacunas de ARN natural debido a su menor dosis (12 ug para CureVac, 30 ug para Pfizer, 100 ug para Moderna) y debido a la rapid铆sima degradaci贸n celular del ARNm natural de Curevac. Por lo tanto, no habr铆a habido esta producci贸n incesante de prote铆nas espigas que estamos viendo con las vacunas de ARN falsas modificadas gen茅ticamente.

En el caso en el que Curevac se retir贸 porque los resultados de los ensayos cl铆nicos de Pfizer eran, a primera vista, mucho mejores para prevenir la infecci贸n. M谩s tarde comprobamos que las cargas virales de los vacunados a partir de julio de 2021 eran tan altas o m谩s que las de los no vacunados. As铆 que, de hecho, Pfizer no es muy bueno en la prevenci贸n de infecciones.

El 16 de junio de 2021, [5] CureVac inform贸 de que su vacuna hab铆a mostrado una eficacia del 47% en su ensayo de fase IIb/III. Posteriormente, los datos de resultados finales mostraron una eficacia del 48% frente a la enfermedad sintom谩tica en todos los grupos de edad y, para las personas de 18 a 60 a帽os, una eficacia del 53% frente a la enfermedad sintom谩tica, del 77% frente a la enfermedad moderada y grave y del 100% contra la hospitalizaci贸n. y la muerte, ya que no se detectaron ning煤n caso en el estudio ]. Esto se bas贸 en un an谩lisis intermedio de 134 casos de COVID en su estudio de fase III realizado en Europa y Am茅rica Latina. Lamentablemente, el Curevac no dispuso de suficientes casos para determinar una eficacia estad铆sticamente significativa de la vacuna para las personas mayores de 60 a帽os contra la hospitalizaci贸n y la muerte. Pero esto es lo que determinaron:

Curevac NV, de Tubinga (Alemania), decidi贸 fabricar una vacuna a partir de ARNm natural no modificado. Mientras que Pfizer y Moderna cambiaron todo el Uracilo (U) en el c贸digo gen茅tico de su vacuna de prote铆na de espiga por N1 Metilpseudouridina (m1 唯 )s. Ambos tipos de vacuna utilizaron el mismo sistema de administraci贸n de nanopart铆culas lip铆dicas (Acuitas ALC-0315). La principal diferencia entre ellos era la decisi贸n de modificar gen茅ticamente el ARN o no.

Las letras may煤sculas van seguidas de las UTR (regiones no traducidas). Estas regiones no traducidas son partes del mensaje de ARN que no se traducen en prote铆nas, pero que contienen m谩s instrucciones para los ribosomas (las f谩bricas de prote铆nas de las c茅lulas). Pfizer utiliza la UTR humana del gen de la alfa globina (que se sabe que funciona bien para la producci贸n de prote铆nas) antes de la tapa frontal, la tapa 5鈥. Utiliza una UTR humana menos entendido y m谩s largo (en blanco) antes de la tapa final, la tapa 3鈥. Pero, 驴de qui茅n es el c贸digo gen茅tico obtenemos en ese UTR?

La naturaleza no desperdicia nada y lo recicla todo. Lo que no queremos es que los correos electr贸nicos desechados se acumulen en la c茅lula y la conviertan en un basurero de ARN. Adem谩s, si el ARNm no se degrada, los ribosomas celulares seguir谩n fabricando la misma prote铆na a partir de 茅l y la c茅lula no podr谩 producir las dem谩s prote铆nas que necesita. Por eso el ARNm natural no modificado se degrada a los 2 minutos de su producci贸n.

Con esta breve introducci贸n, ahora estamos en condiciones de estudiar parte de la literatura sobre las vacunas de ARNm MODIFICADO y tomar una decisi贸n mejor informada si se deben tomar. ARNm es una abreviatura no de ARN modificado sino de ARN mensajero.. As铆 que estas vacunas no son vacunas de ARNm como se anuncian. Se trata de vacunas de ARNm modificado, vacunas de ARNm modificado gen茅ticamente, vacunas OGM. Hay que recordar que Moderna significa MODifiEd RNA (ARN MODIFICADO).

Las 5 bases A, G, C, T, U se denominan can贸nicas, al igual que los libros de la biblia [鈥. Mientras que la pseudouridina ( 唯 ) y la N1 metilpseudouridina (m1 唯 ) no son can贸nicas. Son pseudep铆grafos en t茅rminos b铆blicos o Gen茅ticamente Modificados en t茅rminos seculares.

Se basaron en la regla de Chargaff de que en el ADN la cantidad de guanina era igual a la cantidad de citosina y la cantidad de timina era igual a la cantidad de adenina. De ello dedujeron [es decir, que no demostraron , fascinante c贸mo funciona la Ciencia a base de elucubraciones elevadas a la categor铆a de Verdad 鈥 Nota de TerraIndomita ] que la Guanina se emparejaba con la citosina y la timina con la adenina y que ambos emparejamientos estaban conectados por enlaces entre los 谩tomos de hidr贸geno de las bases (bases porque son alcalinas y no 谩cidas).

Public贸 su descubrimiento por primera vez en 1871 y formul贸 la hip贸tesis de que esta nucle铆na podr铆a transportar las informaciones hereditarias de la humanidad en una especie de alfabeto. De hecho, se hab铆a topado con el ADN. Pero no pudo demostrar su funci贸n en el cuerpo humano durante su vida. Para esa prueba, la humanidad tuvo que esperar la llegada de Avery, MacLeod y McCarty, que en 1944 demostraron que el ADN era el bioqu铆mico de nuestro cuerpo que determinaba nuestras caracter铆sticas hereditarias, y no las prote铆nas como se pensaba en la ortodoxia cient铆fica anterior.

Lo que es totalmente fascinante para el autor es que 12 ug de una vacuna de ARN natural que desaparece en 2 minutos (ARNm natural de CureVac) es la mitad de eficiente que 30 ug o 100 ug del falso ARN modificado gen茅ticamente que persiste como descubriremos durante al menos 6 meses. Esto me confirma algo que siempre he sospechado (estando esto predicho en las escrituras en G茅nesis 3:15) que las dosis de vacunas y la longevidad de sus producciones de prote铆nas espigas no tienen nada que ver con la protecci贸n contra el covid y todo que ver con la apropiaci贸n permanente del genoma.

El ARNm Modificado es invisible para las defensas celulares. Su sistema inmunol贸gico no ve el ARNm1 唯 como material gen茅tico. As铆 que no lo recicla. No lo degrada. Adem谩s, el ARN modificado es m谩s resistente a la degradaci贸n si, por alg煤n milagro, la c茅lula lo detecta como extra帽o o simplemente por el tiempo y la temperatura. Adem谩s, aumenta la producci贸n de prote铆nas para crear el mayor n煤mero posible de espigas. Esto da al sistema inmunol贸gico una ventaja a corto plazo. Pero esto es tratar al sistema inmunol贸gico como un idiota. Una vez que ha visto la prote铆na espiga durante unos d铆as y ha determinado que es un pat贸geno peligroso, no necesita ver m谩s y m谩s prote铆nas espigas todos los d铆as.

Disminuir la actividad de los sensores inmunitarios innatos = escapar a la protecci贸n antiviral de las c茅lulas.

Mejorar la capacidad de traducci贸n = Hacer m谩s espigas

Aumentar la protecci贸n del ARN contra las nucleasas = Evitar que la c茅lula descomponga el ARNm modificado, en el improbable caso de que sea reconocido por lo que es.

El uracilo se coloca donde normalmente estar铆a la timina durante la transcripci贸n del ADN en ARN. Como el uracilo es de corta duraci贸n y puede descomponerse en citosina, la mayor铆a de los animales no lo utilizan en su ADN. Sin embargo, dado que el ARN es una mol茅cula de vida corta, el uracilo es el nucle贸tido elegido 鈥 https://www.vedantu.com/biology/difference-between-nucleotide-and-nucleoside

Cuando se usa pseudouridina en lugar de uridina en el ARNm sint茅tico, la mol茅cula de ARNm modificada provoca menos respuesta de los receptores tipo Toll, una parte del sistema inmunol贸gico humano que, de lo contrario, identificar铆a el ARNm como no deseado. Esto hace que la pseudouridina sea 煤til en las vacunas de ARNm, incluidas las vacunas de ARNm COVID-19. Esta propiedad de la pseudouridina fue descubierta por Katalin Karik贸 y Drew Weissman en 2005. La N1-metilpseudouridina proporciona incluso menos respuesta inmunitaria innata que la 唯, adem谩s de mejorar la capacidad de traducci贸n. Por lo tanto, las vacunas de ARNm de Moderna y Pfizer-BioNTech utilizan N1-metilpseudouridina en lugar de 唯.- 鈥 https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudouridine

En resumen, contrariamente a la narrativa oficial, Pfizer y Moderna han hecho todo lo humanamente posible para garantizar que sus productos no sean vacunas que TEMPORALMENTE presenten el ant铆geno de espiga a su sistema inmunol贸gico y luego se eliminen. No, son un ataque gen茅tico permanente por parte del sistema inmunol贸gico que evade el ARNm gen茅ticamente modificado que aumenta la producci贸n de espigas y que persiste por todos los medios conocidos por el hombre el mayor tiempo posible y seguramente durante 6 meses, como se puede ver en el estudio a continuaci贸n.

Bruce K. Patterson public贸 un art铆culo en junio de 2021 en el que presentaba pruebas de que la prote铆na espiga es detectable en los monocitos no cl谩sicos, que tienen una vida media de s贸lo 7 d铆as, hasta 15 meses despu茅s de la infecci贸n por Covid-19 en algunos pacientes de 鈥淟ong Covid鈥. Pero, seg煤n los tuits del Dr. Robert Malone en julio, en este estudio seleccionaron al azar seis 鈥渃ontroles鈥 sanos de entre los individuos sanos vacunados. Para su sorpresa, los seis ten铆an espigas de S en sus monocitos 6 meses despu茅s de la vacunaci贸n, 隆y uno de los 鈥渃ontroles鈥 ten铆a espigas de S en el 15 % de los monocitos! Esto significa que las espigas de S persisten o se producen de nuevo en los individuos vacunados durante m谩s de 6 meses, 隆en contra de la versi贸n oficial de que las espigas de S se eliminan a las 2 semanas de la vacunaci贸n! 鈥https://live2fightanotherday.substack.com/p/does-mrna-in-jabs-really-produce

El peligro incalculable de que el sistema inmunol贸gico evada las falsas vacunas de ARN modificadas gen茅ticamente

N1 La metilpseudouridina (m1 唯 ) hace que el ARN de la vacuna sea m谩s o menos permanente durante al menos 6 meses en lugar de 2 minutos, que es la vida 煤til del ARNm natural. Luego hay que tener en cuenta que el cuerpo humano contiene entre 30 y 37 trillones de c茅lulas (wikipedia) dependiendo de c贸mo se cuenten. As铆 que tenemos entre 30 y 37 billones de copias de nuestro propio ADN.

As铆 que tenemos entre 30 y 37 billones de copias de nuestro propio ADN.

Pero despu茅s de un pinchazo de Pfizer o un pinchazo de Moderna, tambi茅n tenemos 14,4 billones o 48 billones de copias, respectivamente, de ARNm de vacuna falsa gen茅ticamente modificado bastante permanente. Entonces, en el caso de Moderna, 隆tenemos m谩s folletos de instrucciones que nos dicen que hagamos prote铆nas espigas que biblias gen茅ticas que nos dicen que hagamos nosotros mismos! Y eso es solo de un pinchazo. Esta no es una peque帽a intervenci贸n para presentar un ant铆geno a nuestro sistema inmunol贸gico. Es una adquisici贸n total de nuestro equipo de construcci贸n celular.

Pero hay otro problema que puede ser el mayor de todos. Si el cuerpo nunca descompone estos falsos genes de ARN modificados gen茅ticamente, estamos condenados a sufrir ataques card铆acos, fallos org谩nicos, enfermedades neurodegenerativas y c谩nceres hasta que nos colapsemos. Lo cual es bastante malo. Pero si nuestro cuerpo gana la batalla y descompone todo este falso ARN invasivo, liberar谩 pseudo-uracilos por todas partes. Estos se incorporar谩n a todos los ARNm de nuestras c茅lulas y este ARNm empezar谩 a durar por s铆 mismo 6 meses en lugar de desaparecer a los 2 minutos.

Esto significa que nuestras c茅lulas se llenar谩n con demasiadas prote铆nas de las que suelen fabricar. Los mismos superpoderes de aumento de la producci贸n y aversi贸n a la degradaci贸n con los que Pfizer ha imbuido su ARNm de prote铆nas espigas se transferir谩n a todos nuestros otros esfuerzos mundanos de producci贸n de prote铆nas celulares, y nos mataremos con enormes cantidades de sobreproducci贸n de prote铆nas totalmente innecesarias.

Esta metilpseudouridina N1 (m1 唯 ) de la que dispondremos en cantidades absolutamente masivas, har谩 que cada vez que nuestro ADN nucleico pida unos cuantos miles de prote铆nas a un ribosoma, recibir谩 unos cuantos miles de millones y no podr谩 desconectar su fabricaci贸n. Esto podr铆a ser una bomba de tiempo gen茅tica nuclear, de hecho m谩s bien una bomba de tiempo gen茅tica ribosomal.

驴Qu茅 es mejor? 驴Sufrir las hondas y flechas de la implacable producci贸n de prote铆nas espigas como resultado del ARN de la vacuna no degradado o ahogarse en un mar de imparable producci贸n de prote铆nas resultante del uridilato falso del ARN de la vacuna degradado?

Otro problema es que al acelerar la producci贸n de prote铆nas espigas y utilizar una base U falsa, se aumenta el riesgo de errores de traducci贸n y de prote铆nas mal plegadas, que se sabe que causan todo tipo de enfermedades horribles.

Sin embargo, 唯 se tambalea m谩s en el emparejamiento de bases que U y puede emparejarse no s贸lo con A y G, sino tambi茅n, en menor medida, con C y U. Es probable que esto aumente la lectura err贸nea de un cod贸n por parte de un ARNt casi relacionado. Cuando el nucle贸tido U en los codones de parada fue sustituido por 唯 , aument贸 la tasa de lectura err贸nea de un cod贸n de parada por parte de un ARNt casi cognado. Dichos eventos de lectura completa no solo disminuir铆an la cantidad de prote铆nas inmunog茅nicas (prote铆nas espigas copiadas con precisi贸n), sino que tambi茅n producir铆an una prote铆na m谩s larga de destino desconocido con efectos potencialmente nocivos:

https://live2fightanotherday.substack.com/p/does-mrna-in-jabs-really-produce .

Por lo tanto, obtendr谩 todo tipo de prote铆nas incorrectas y demasiado largas que obstruir谩n los trabajos,

Peor a煤n, todo este falso ARNm semipermanente creado a partir de las pseudouridinas metiladas resultantes del ARNm degradado de la vacuna ser谩 indetectable para nuestro sistema inmunitario como material gen茅tico. As铆 que no tendremos forma de reconocer que tenemos un problema, y mucho menos de resolverlo.

Por 煤ltimo, s贸lo quiero decir a todas las personas que han decidido sabiamente abstenerse de comer alimentos modificados gen茅ticamente. Si ha tomado una vacuna de ARNm cov铆d, es posible que usted mismo est茅 m谩s modificado gen茅ticamente que los alimentos que se niega a comer.

dailyexpose

(Traducci贸n: Le blog de contrainformaci贸n)