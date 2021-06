–

Las naciones m谩s pobres tienen mucho poder en sus manos. Lo 煤nico que necesitan es un poco de coraje para utilizar ese poder que tienen. Y esa valent铆a suele provenir de la organizaci贸n popular.

Por Astra Taylor para Jacobin Lat

Actualmente, Estados Unidos acumula m谩s dosis de la vacuna contra el COVID-19 de las que jam谩s utilizar谩. A pesar de que su investigaci贸n fue financiada con dinero p煤blico, las empresas farmac茅uticas se niegan a compartir las f贸rmulas y la tecnolog铆a que permitir铆an a otros pa铆ses fabricar sus propios suministros. Mientras tanto, cobran sumas extorsivas a los pa铆ses pobres del mundo. Sud谩frica, por ejemplo, est谩 pagando la vacuna dos veces y media el precio por unidad que AstraZeneca (Oxford) vende a los pa铆ses europeos.

Despu茅s de m谩s de un a帽o de pandemia, existen m煤ltiples vacunas altamente eficaces. La gente ya no tiene que morir de COVID-19, y ese es un avance cient铆fico que todos deber铆amos agradecer. Pero desgraciadamente, como ocurre desde hace tiempo con los medicamentos vitales, la vacuna no se distribuye de forma equitativa. Los pa铆ses ricos est谩n vacunando a una persona cada segundo, mientras que muchas de las naciones m谩s pobres a煤n no han administrado ni una sola inyecci贸n. Algunos expertos advierten que nueve de cada diez personas de los pa铆ses m谩s pobres del mundo podr铆an no ser vacunadas nunca.

Con el coronavirus mutando r谩pidamente y volvi茅ndose m谩s transmisible (y aparentemente m谩s letal), es imperativo que la vacuna se libere en todo el mundo sobre la base de la necesidad y no de la capacidad de pago.

Astra Taylor convers贸 con Achal Prabhala para 鈥淭he Dig鈥, un podcast de Jacobin, sobre el r茅gimen de patentes que imposibilita una distribuci贸n justa de las vacunas. Prabhala ha sido activista de la salud p煤blica durante 18 a帽os empezando en Sud谩frica, donde trabaj贸 para la mayor federaci贸n sindical del pa铆s. Ahora vive en la India y dirige el proyecto Access IBSA, que hace campa帽a por el acceso a los medicamentos en la India, Brasil y Sud谩frica.

鈥擜.T. En abril de 2020, usted escribi贸 un art铆culo de opini贸n muy clarividente para The Guardian titulado 鈥淓ncontraremos un tratamiento para el coronavirus, pero las compa帽铆as farmac茅uticas decidir谩n qui茅n lo recibe鈥. Ah铆 usted pudo ver que el reto no ser铆a solo el desarrollo de estas vacunas, sino la distribuci贸n. 驴Puede ahondar un poco sobre esta lucha por las vacunas, que algunos denominan 鈥渁partheid鈥?

鈥擜.P. Cuando hay monopolios farmac茅uticos, el resultado siempre ha sido una especie de cat谩strofe. La 煤nica diferencia en el grado de cat谩strofe es si afecta 煤nicamente a los pobres, o si afecta a los pobres y a algunas personas de clase media en los pa铆ses ricos.

Actualmente el mundo entero se est谩 dividiendo en categor铆as. Hay pa铆ses ricos, como Estados Unidos y Europa, que tienen enormes pedidos anticipados de dosis de vacunas occidentales. Ya hab铆an acaparado esos mercados en 2020, algo que sab铆amos que ocurrir铆a desde el tercer trimestre del a帽o pasado, cuando los pa铆ses m谩s ricos del planeta (Canad谩, Estados Unidos, la Uni贸n Europea, Jap贸n, Australia y otros) compraron estas vacunas antes de su desarrollo, y tambi茅n invirtieron mucho en su investigaci贸n y producci贸n.

Estos pa铆ses est谩n utilizando ahora las vacunas que compraron por adelantado en la medida que llegan al mercado. Algunos est谩n realizando campa帽as m谩s exitosas que otros, pero eso es m谩s una cuesti贸n de c贸mo han conseguido situarse en la cola para comprar las vacunas. La cola como tal no es un problema para los pa铆ses de ingresos m谩s bajos, donde en algunos casos literalmente no hay vacunas. Los pa铆ses de bajos ingresos comenzaron a recibir vacunas para menos del 1% de su poblaci贸n tres meses despu茅s de que comenzara a distribuirse en Estados Unidos.

Entre los pa铆ses ricos hay algunos 鈥攃omo Israel鈥 en los que el camino hacia el acceso a las vacunas ha sido simplemente pagar m谩s para conseguirlas, y vacunar al pa铆s entero tan r谩pido como sea posible. Los Emiratos 脕rabes Unidos han hecho lo mismo, pero con vacunas procedentes de China. Y esto es lo que est谩n haciendo muchos pa铆ses del centro: pagar precios m谩s altos para garantizar el acceso.

Tambi茅n hay anomal铆as, como la India, que en realidad es un enorme centro de producci贸n de vacunas. Las empresas occidentales AstraZeneca y Novavax concedieron enormes contratos a una empresa de la India para producir mil millones de dosis para 92 pa铆ses pobres este a帽o.

Pero dejando de lado a la India, todos los dem谩s pa铆ses de ingresos medios est谩n utilizando vacunas provenientes de China y de Rusia para vacunar a sus poblaciones: Brasil, Per煤, Bolivia, Argentina y casi todos en Am茅rica Latina; los pa铆ses 谩rabes como Egipto, Jordania, T煤nez, Marruecos, los Emiratos 脕rabes Unidos; o los pa铆ses de renta media en Asia como Malasia, Indonesia, Filipinas, y la mayor铆a de los pa铆ses de Europa del Este. Al no poder acceder a las vacunas occidentales, su estrategia consiste en eludirlas y acudir a los fabricantes de vacunas que est谩n dispuestos a venderles. Lo que los pa铆ses de m谩s bajos ingresos han hecho es unirse dentro de organizaciones, como la Uni贸n Africana, que representa un gran n煤mero de pa铆ses de bajos ingresos en el continente africano. La Uni贸n Africana acaba de llegar a un acuerdo para obtener 300 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, que recibir谩n en mayo.

Pero es una lucha ca贸tica.

鈥擜.T. Hoy en d铆a, la lucha por el acceso a los medicamentos implica lidiar con el derecho de patentes y de propiedad intelectual. 驴C贸mo describir los esot茅ricos detalles de los acuerdos comerciales sobre propiedad intelectual?

鈥A.P. Sinceramente, creo que una parte del fracaso en el acceso a las vacunas y los tratamientos contra el coronavirus se debe a que todo est谩 envuelto en estas capas incre铆blemente t茅cnicas del derecho de patentes, de los derechos de propiedad intelectual, del derecho comercial, de la teor铆a econ贸mica sobre los incentivos a la innovaci贸n y de la comercializaci贸n.

Esencialmente, los monopolios de propiedad intelectual son t茅rminos de monopolio de 20 a帽os sancionados por el Estado que se conceden a los innovadores de cualquier tipo. En este caso, lo que nos preocupa son los innovadores de productos farmac茅uticos, la gente que lleva los productos farmac茅uticos al mercado. Antes de la d茅cada de 1990, estas eran en gran medida decisiones soberanas. Los pa铆ses pod铆an tomar sus propias decisiones sobre lo que quer铆an y lo que no quer铆an.

Pero en 1996, con la creaci贸n de la Organizaci贸n Mundial del Comercio, las empresas descubrieron la manera de convertir este monopolio en una ley global. Y lo hicieron estableciendo normas en la Organizaci贸n Mundial del Comercio que obligaban a cualquier pa铆s miembro a respetar una especie de norma uniforme de protecci贸n y aplicaci贸n de estos monopolios principalmente farmac茅uticos y tecnol贸gicos.

Es una cosa muy, muy extra帽a, porque cuando pensamos en los monopolios pensamos en ellos como cosas malas. Todo el mundo ha sido formado para pensar en los monopolios como algo indeseable para el mercado, para la sociedad y para la humanidad. Sin embargo, en lo que respecta a los productos farmac茅uticos, hay monopolios estatales que son muy buenos.

Los problemas comienzan cuando esos monopolios se globalizan. Las compa帽铆as farmac茅uticas internacionales mostraron por primera vez los efectos de este nuevo tipo de monopolio de patentes con el VIH y el SIDA: la enfermedad explot贸 en algunos de los pa铆ses m谩s pobres de la Tierra, en el 脕frica subsahariana, en Am茅rica Latina, en Asia y, de repente, esos pa铆ses descubrieron lo que significaba que esos monopolios se hubieran globalizado y convertido efectivamente en una especie de ley internacional. Significaba que no pod铆an tener acceso a los medicamentos que necesitaban para vivir.

La OMC crea una especie de norma m铆nima que todos los pa铆ses miembros tienen que cumplir. Pero luego hay mucho margen de maniobra dentro de esa norma m铆nima, lo que significa que se pueden hacer todo tipo de cosas interesantes y, de hecho, hay pa铆ses que logran combatir el r茅gimen de patentes.

En los a帽os 40 y 50 ten铆amos normas muy estrictas de patentabilidad, lo que significaba b谩sicamente que hay que inventar algo de verdad para tener una patente. Pero en los a帽os 90, con la OMC, de repente se pod铆a 芦inventar禄 el agua, meti茅ndola en un vaso y patent谩ndola.

Lo que hicieron algunos pa铆ses, como la India, fue restaurar esta vieja exigencia (y, de hecho, aumentarla a煤n m谩s). India dijo: si se hace algo trivial, como cambiar un producto farmac茅utico de una p铆ldora a un l铆quido, sin aumentar la eficacia de la cosa en s铆, entonces no se puede tener una patente sobre 茅l. As铆 la India se erigi贸 como una productora mundial de medicamentos gen茅ricos.

Argentina es otro caso at铆pico realmente interesante. Se neg贸 a firmar el llamado Tratado de Cooperaci贸n en Materia de Patentes, que exist铆a incluso antes de la OMC. El Tratado de Cooperaci贸n en Materia de Patentes permit铆a que un empresario en los Estados Unidos podr铆a simplemente declararse propietario de una patente mundial. Con firmar algunos papeles, se pod铆a tener una patente global que se respetaba y ten铆a que cumplirse en todos los pa铆ses miembros del Tratado. El resultado del Tratado, como tambi茅n ocurre con los pa铆ses miembros del OMC, es que hay pa铆ses obligados a comprar patentes que ni siquiera quieren.

En la pr谩ctica, como Argentina no firm贸 ese tratado, significa que si una empresa farmac茅utica quer铆a una patente en Argentina, ten铆a que contratar a un mont贸n de abogados de ese pa铆s y solicitarla directamente en la Oficina de Patentes de Argentina para obtener la protecci贸n del monopolio de ese medicamento. Y la mayor铆a de las veces no se molestaban, porque no cre铆an que Argentina fuera un mercado lo suficientemente grande. As铆 que, como resultado, Argentina pod铆a fabricar medicamentos gen茅ricos que no solo estaban disponibles en el pa铆s, sino que se exportaban a otros pa铆ses como el Reino Unido, donde el Servicio Nacional de Salud (NHS) compraba ciertos medicamentos vitales a Argentina a 1/6 del coste.

鈥擜.T. Cambiando un poco de asunto, quer铆a preguntarle sobre qui茅n financi贸 realmente estas vacunas. Y, quiz谩s igual de importante, qui茅nes son sus propietarios.

鈥A.P. Si usted vive en Estados Unidos, eso significa que en realidad financi贸 todas las vacunas en las que invirti贸 el gobierno estadounidense. En el caso de Pfizer, en el que el gobierno estadounidense no invirti贸 t茅cnicamente en la investigaci贸n, el gobierno de Alemania le concedi贸 un subsidio de 500 millones de d贸lares para investigar la vacuna.

Esto es lo m谩s interesante de las vacunas contra el coronavirus. El Instituto Nacional de Salud, el vasto gobierno federal y otros fondos institucionales p煤blicos ponen cantidades masivas de fondos en las escuelas de medicina e instituciones de investigaci贸n privadas, que luego se canalizan en patentes y luego en licencias para las empresas farmac茅uticas privadas que ponen esos medicamentos en el mercado. Sin ning煤n tipo de reconocimiento o rendici贸n de cuentas. Se lanzan como productos privados, fruto del capital privado, al tiempo que se borran los enormes recursos p煤blicos que se destinaron a la fabricaci贸n, directa e indirecta, de esos productos farmac茅uticos.

La 煤nica raz贸n por la que esta din谩mica se hizo m谩s visible en la pandemia es que los gobiernos de repente se encontraron con la necesidad de justificar y hacer visible su papel en la creaci贸n de estas vacunas. As铆 que en lugar de esconder bajo la alfombra todo este dinero que iba directamente a las manos de las empresas farmac茅uticas, lo hicieron p煤blico, y esa publicidad signific贸 que ten铆amos una especie de cuenta corriente del tipo de dinero que iba a parar a estas empresas que fabricaban las vacunas.

La l贸gica subyacente del monopolio de patentes es que es una recompensa por el riesgo asumido por actores privados con capital privado. Esa es la raz贸n de ser de todo el sistema de monopolio de la propiedad intelectual. Y hubo varias maneras en las que esto se desmoron贸 por completo en la pandemia de coronavirus. Una es que los gobiernos pagaron por una investigaci贸n que podr铆a no haber funcionado en absoluto. Ese riesgo era esencialmente indoloro para estas empresas, porque no habr铆an perdido un centavo si toda esa investigaci贸n se hubiera desperdiciado. Pero no solo se cubri贸 el riesgo, sino que hubo contratos masivos de precompra de miles de millones de vacunas. Lo que significa que no solo el proceso de investigaci贸n est谩 completamente pagado, sino que tambi茅n cuentan con un mercado rentable completamente garantizado para estas vacunas. Alguien ya le est谩 dando un precio rentable para adquirir todas las vacunas que cree. Y, adem谩s de eso, usted tambi茅n tiene un monopolio mundial sobre la producci贸n de estas vacunas. As铆 que puede restringir su llegada a los pa铆ses de bajos ingresos que las necesitan.

鈥擜.T. 驴Podr铆a hablar m谩s sobre la propuesta de suspender los derechos de propiedad intelectual?

鈥A.P. Sinceramente, jam谩s hubiera cre铆do que la antigua forma de hacer negocios iba a ser aplicada igual en el caso de algo como la pandemia. Pero result贸 que no solo estar铆amos permitiendo monopolios, sino que los estar铆amos intensificando.

Con nuestros compa帽eros que luchan contra el monopolio de patentes, pedimos por favor que se suspendiera el sistema, porque ya sabemos que lo 煤nico que va a lograr es que la pandemia dure mucho m谩s. Varios pa铆ses en desarrollo vinieron a apoyar a Sud谩frica e India en sus intentos de suspender las patentes. De hecho, de los 165 pa铆ses miembros de la OMC, m谩s de 100 pa铆ses en desarrollo apoyan la propuesta.

Pero el problema es que la OMC funciona con algo que se llama consenso absoluto, lo que significa que si un solo miembro se opone a la propuesta, se acab贸. Y en este caso, m谩s de un miembro se opuso: Estados Unidos, Australia, Jap贸n, Canad谩, el Reino Unido鈥 Brasil, inexplicablemente, tambi茅n se opuso.

鈥擜.T. 驴Es decir que Estados Unidos 鈥搎ue sabemos controla la OMC鈥 no solo est谩 acaparando vacunas, sino que est谩 impidiendo que otros pa铆ses las fabriquen?

鈥A.P. S铆, es para no creer. Lo m谩s sorprendente es que Wall Street y las empresas farmac茅uticas insisten que la liberaci贸n de las patentes perjudicar铆a a todos, incluidos los pobres. Dada la magnitud humana de la pandemia, no pueden m谩s invocar los beneficios de las empresas farmac茅uticas. Tienen que decir que en realidad est谩n defendiendo el sistema en nombre de los pobres del mundo.

Pero la objeci贸n m谩s interesante proviene de los economistas centristas liberales. Dicen: tal vez esto funcione en esta pandemia, pero entonces, 驴qu茅 pasar谩 en la pr贸xima? No tendremos vacunas. Se trata de una l铆nea de argumentaci贸n incre铆ble porque, como ha demostrado la C谩mara de Comercio Internacional, se calcula que la econom铆a mundial sufri贸 p茅rdidas de 8 billones de d贸lares a causa de la pandemia. Y si la desigualdad en materia de vacunas contin煤a sin cesar, causar谩 m谩s p茅rdidas masivas, incluso en los pa铆ses ricos.

鈥擜.T. Imaginemos que la producci贸n y distribuci贸n de productos farmac茅uticos se hiciera sin consideraciones de propiedad intelectual, y sin que los monopolios farmac茅uticos explotaran a un p煤blico desesperado para maximizar sus ganancias. Esto puede parecer una fantas铆a ut贸pica, pero en realidad es una descripci贸n de c贸mo se ha producido la vacuna contra la gripe durante los 煤ltimos 50 a帽os. 驴Puede decir algo m谩s sobre c贸mo ha funcionado esto hist贸ricamente?

鈥A.P. Si yo fuera a decir hoy: 鈥淭engo esta idea de c贸mo podemos hacer una vacuna contra la gripe. Conseguimos que 110 pa铆ses cooperen y pongan dinero y analicen las cepas de la gripe cada a帽o. Y luego hacemos que alguien coordine eso y produzca una f贸rmula para la vacuna contra la gripe basada en los tipos de cepas que circulan en los hemisferios norte y sur. Entonces, simplemente se publica y se permite que cualquiera pueda fabricarla鈥. Si fuera a decir todo eso, me tachar铆an de socialista chiflado, pero esa es exactamente la forma en que todos tenemos los miles de millones de dosis de vacunas contra la gripe que se han dispensado desde mediados de la d茅cada de 1970.

En realidad, hay un sistema cooperativo de 110 pa铆ses que re煤nen dinero en 140 laboratorios. Y lo que hacen es analizar constantemente las cepas de la gripe y enviar esa informaci贸n a un nodo centralizado que luego analiza todo sobre la base de lo que parece m谩s prevalente, o lo que est谩 surgiendo, etc. Ajustan la f贸rmula, hacen una lista de las cepas que deben incluirse en esa vacuna actual y luego ponen esa informaci贸n a disposici贸n del p煤blico sin monopolios de propiedad intelectual.

Lo hacen todo de forma cooperativa, financiada por los gobiernos y los contribuyentes, y luego ponen todo en el dominio p煤blico supervisado por una organizaci贸n experta con autoridad. Y una vez que se publica esa f贸rmula, m煤ltiples fabricantes de todo el mundo pueden hacer esa vacuna contra la gripe, que luego hacen a un precio asequible. As铆 que nunca hay escasez; cada a帽o, miles de millones de personas toman esta vacuna contra la gripe com煤n, y as铆 es como hemos sobrevivido a nuestra temporada de gripe cada a帽o.

鈥擜.T. Es incre铆ble, porque estamos aqu铆 pregunt谩ndonos c贸mo podemos hacer llegar la vacuna contra el COVID al mundo mientras, al mismo tiempo, se invierte tanto esfuerzo en ocultar estos sistemas que son soluciones que realmente funcionan. 驴Puede hablar un poco m谩s sobre el caso de la India?

鈥A.P. En los a帽os 60, en plena Guerra Fr铆a, India ten铆a muy claro con qui茅n se alineaba: con la URSS, no con Estados Unidos. A diferencia de lo que ocurre hoy en d铆a, en que tenemos mercados muy capitalizados y pocos controles de importaci贸n y exportaci贸n, India aspiraba a la autosuficiencia. A finales de la d茅cada de 1960, una persona llamada Yusuf K. Hamied reconoci贸 que no pod铆a fabricar la mayor铆a de los medicamentos debido a una ley de patentes colonial. Acudi贸 a la entonces Primera Ministra, Indira Gandhi, y le dijo: 鈥淢ira, esto debe ser revocado鈥. Y ella estuvo de acuerdo.

La raz贸n por la que pod铆an hacerlo, por la que India ten铆a autoridad soberana para hacerlo, era que no eran signatarios de ning煤n acuerdo comercial. Y la otra raz贸n por la que pod铆an hacerlo era porque formaba parte de un proyecto socialista de ser autosuficientes, creando industrias que pudieran satisfacer al menos unas necesidades muy b谩sicas. No ten铆an televisi贸n por cable, pero ten铆an medicamentos que salvaban vidas.

Esto condujo a la creaci贸n de gigantescas industrias de medicamentos gen茅ricos muy rentables en la India, que durante los siguientes 25 a帽os, sin interrupci贸n, crearon este vasto mercado en el que se tienen m煤ltiples proveedores para cada medicamento que se necesita a precios extremadamente bajos. Lo que ocurri贸 simult谩neamente en la d茅cada de 1980 en Europa y Estados Unidos es que, a trav茅s de algo llamado la Ley Vital 鈥攗na ley que aumenta masivamente las patentes鈥 la gente comienza a darse cuenta del valor de la renta que pueden obtener de esta forma de propiedad incre铆blemente inusual, que es tan f谩cil de mantener, porque en realidad no supone ning煤n tipo de aspecto f铆sico.

Se dan cuenta de que si obtienen todas estas rentas de la propiedad intelectual de los productos farmac茅uticos que poseen en Estados Unidos y Europa, tambi茅n deber铆an poder hacerlo en el resto del mundo. Empresas como Pfizer e IBM, en nombre de las industrias farmac茅utica y tecnol贸gica, se insertan en el gobierno de Estados Unidos, especialmente en la oficina del representante comercial de Estados Unidos, e insisten en la inclusi贸n de una norma en las pr贸ximas negociaciones de la Organizaci贸n Mundial del Comercio. Lo que se decidi贸 all铆 es insertar una ley que ordene una especie de norma global para la protecci贸n y aplicaci贸n de la propiedad intelectual en la Organizaci贸n Mundial del Comercio.

Esto fue bastante novedoso porque, en ese momento, exist铆a una organizaci贸n mucho m谩s antigua que se llama Organizaci贸n Mundial de la Propiedad Intelectual. Pero esa organizaci贸n no ten铆a dientes. Si uno entraba en conflicto con la Organizaci贸n Mundial de la Propiedad Intelectual, era algo as铆 como ofender a la UNESCO. No era algo que le importara a nadie.

Ahora, la OMC, por otro lado, es en realidad el alma de todas las econom铆as del mundo. Todos los pa铆ses existen ahora principalmente gracias al comercio, tanto si es un pa铆s importador o exportador. Y se dieron cuenta de que si la protecci贸n y la aplicaci贸n de la propiedad intelectual estaba atada a su capacidad de comercializar, es decir, existir, entonces el sistema de patentes podr铆a volverse imbatible. Y eso es exactamente lo que ocurri贸.

En los a帽os 90, muchos de los pa铆ses, incluida la India, que se adhieren a estas leyes, no entend铆an del todo lo que significaban. La OMC dijo: 鈥淚ndia, tendr谩s 10 a帽os para cambiar tus leyes y los pa铆ses m谩s pobres tendr谩n 15 a帽os para cambiar sus leyes, y todo estar谩 bien鈥. Y de inmediato tuvo un efecto incre铆blemente horrible al restringir el acceso a los medicamentos.

鈥擜.T. Y, sin embargo, Rusia y China han desarrollado sus propias vacunas. 驴Compiten estos pa铆ses? 驴Qu茅 significa eso para el esquema monop贸lico?

鈥A.P. Lo que ocurre es que se est谩n formando todos estos nuevos bloques entre los pa铆ses en desarrollo, un nuevo tipo de solidaridad entre los oprimidos que est谩 surgiendo al calor del apartheid de las vacunas. El mundo ha tardado unos 20 a帽os en descubrir que se pueden tener medicamentos de calidad, copias de medicamentos que hace rato ya se fabricaban en la India y que se vend铆an en Europa y Estados Unidos. Muchos de los pa铆ses m谩s ricos del mundo ya obtienen estos medicamentos gen茅ricos y dependen de ellos hoy en d铆a. As铆 que no solo los pa铆ses pobres dependen de los medicamentos gen茅ricos y las vacunas de la India, sino tambi茅n los pa铆ses ricos.

Y ahora que el mundo se ha acostumbrado a eso, tambi茅n tiene que acostumbrarse a la idea de que se puede tener buena ciencia y vacunas originales contra el Coronavirus que provengan de lugares que no est谩n en Occidente. As铆 que no todas las vacunas tienen que desarrollarse en el Reino Unido, Estados Unidos o Europa. Ahora, Rusia y China est谩n liderando ese camino.

Desgraciadamente, se ven perjudicados por una infraestructura que realmente privilegia las vacunas occidentales. Y su reputaci贸n es atacada por medios occidentales como The Wall Street Journal, el Financial Times, o incluso el New York Times, a pesar del hecho de que todos los pa铆ses de ingresos medios, desde Brasil hasta Turqu铆a, pasando por los Emiratos 脕rabes Unidos, Hungr铆a e Indonesia, est谩n utilizando estas vacunas, y a pesar del hecho de que han sido rigurosamente probadas.

En la medida en que el eje pueda cambiar y podemos ver que ahora hay vacunas en desarrollo en la India, en Tailandia, en Cuba, en Ir谩n鈥 en la medida en que el eje de la innovaci贸n cient铆fica pueda cambiar y extenderse por todo el mundo y ser un poco m谩s equitativo, creo que realmente en s铆 mismo presenta otro tipo de horizonte. Por supuesto que esta soluci贸n tambi茅n significa m谩s competencia. El hecho de que una empresa est茅 ubicada en Rusia o en China no significa que estas empresas no necesiten ganar dinero.

En realidad, las naciones m谩s pobres tienen mucho poder en sus manos. Lo 煤nico que necesitan es un poco de coraje para utilizar ese poder que tienen. Y esa valent铆a suele provenir de la organizaci贸n popular.

El problema ahora est谩 en el norte, donde el apoyo popular est谩 muy del lado de Pfizer y Moderna. Son empresas que supuestamente han salvado a Estados Unidos y algunos otros pa铆ses ricos. Por lo menos es as铆 como se comunic贸 el mensaje, en parte porque los gobiernos quer铆an atribuirse el m茅rito de estos milagros. Esto hace que ahora, de manera transitoria, sea m谩s dif铆cil atacar estas empresas por no haber fabricado suficientes vacunas, por haber sido demasiado codiciosas, y, sobre todo, por haber mantenido mucho m谩s control sobre la vacuna de lo que est谩 moralmente justificado en esta pandemia. Pero eso no significa que sea imposible socavar su poder.

*Por Astra Taylor para Jacobin Lat / Imagen de portada: Jacobin Lat.

