Hace veinte a帽os en Jerusal茅n, que en la actualidad sigue siendo uno de los epicentros de los se铆smos que sacuden a todo el mundo, hab铆a comenzado una conferencia con una frase en la que la sintaxis era m谩s o menos la misma, y dec铆a, para comenzar, 鈥溌縞贸mo no hablar鈥. [i]

Hoy digo: c贸mo no temblar.

A煤n antes de comenzar, y para ya no hablarles de m铆, querr铆a relatar dos peque帽as an茅cdotas, dos peque帽as cosas que me sucedieron (arriv茅es [ii] ) 鈥攜 lo que sucede, si algo sucede, sucede imprevisiblemente, ya que un acontecimiento, lo que sucede, o quien llega, es siempre imprevisto鈥, dos acontecimientos relacionados con el temblor: un temblor de miedo y el miedo del temblor.

Durante la guerra, en 1942-1943, por 煤nica vez en mi vida, sent铆 lo que llamamos f铆sicamente, literalmente, propiamente, un temblor del cuerpo. Fue durante los bombardeos. En Argelia hab铆a bombardeos todas las noches, a menudo de aviones italianos; nos refugi谩bamos en casa de un vecino, y un d铆a, recuerdo que ten铆a exactamente doce a帽os, mis rodillas se pusieron a temblar de manera incontenible. Temblaba de miedo. Y despu茅s, este verano y, como se dice, por el efecto secundario de una quimioterapia, me di cuenta un d铆a que mi mano temblaba y que no pod铆a continuar escribiendo, ya no lograba firmar y era aterrador, en particular para alguien que consagra su vida a escribir. No temblaba de miedo, pero ten铆a miedo de temblar, de ese temblor que me suced铆a. Entonces, se puede temblar de miedo y se puede tener miedo de temblar.

驴C贸mo no temblar?

a saber, del trazo trazado por una mano temblorosa, del tr茅molo que la mano del instrumentista imprime intencionalmente, activamente, temblando sobre la cuerda del viol铆n o del 贸rgano, es decir, del tr茅molo de la voz por la cual el cantante, el orador, el sacerdote, el cantor o el rabino revelan la emoci贸n, o a煤n m谩s, en el c贸digo de la tipograf铆a, de esa l铆nea sinuosa que alterna lo grueso y lo delgado, o a煤n m谩s, el nombre del 谩rbol que llamamos 鈥溍amo tembl贸n鈥 (Zitterpappel en alem谩n), ese 谩lamo de corteza lisa, de tronco recto cuyas hojas provistas de delgados pec铆olos se estremecen con el m谩s leve soplo; hay que, entonces, dec铆a, explicar la posibilidad y justificar el uso de todas esas figuras m谩s all谩 de su literalidad f铆sica o, m谩s precisamente, corporal, ya sea que se trate del propio cuerpo del viviente humano o no, animal, vegetal o divino o del cuerpo o de la corteza terrestre; este 煤ltimo ejemplo, el del terremoto, no se reduce, tratar茅 de mostrarlo, a un ejemplo en una serie, ya que una cierta excepcionalidad le confiere un privilegio parad贸jico en esta ret贸rica embrollada. 驴C贸mo hacer para no temblar? Literalmente o como figura, porque esta cuesti贸n, en apariencia estrictamente ret贸rica, no es secundaria. Hay que explicar a la vez la posibilidad y justificaci贸n del uso (metaf贸rico o no, catacr茅tico o no 鈥攜 la met谩fora y la catacresis permiten tambi茅n la comparaci贸n con los desplazamientos tect贸nicos, con las sorpresas que puede reservar un terreno que se desliza o un terremoto); hay que explicar, entonces, a la vez, esa posibilidad y justificaci贸n del uso (metaf贸rico o no, catacr茅tico o no) del sustantivo 鈥渢remor鈥, del verbo 鈥渢emblar鈥, del adjetivo o del atributo, es decir, del sustantivo tremor, [iii] a saber, del trazo trazado por una mano temblorosa, delque la mano del instrumentista imprime intencionalmente, activamente, temblando sobre la cuerda del viol铆n o del 贸rgano, es decir, del tr茅molo de la voz por la cual el cantante, el orador, el sacerdote, el cantor o el rabino revelan la emoci贸n, o a煤n m谩s, en el c贸digo de la tipograf铆a, de esa l铆nea sinuosa que alterna lo grueso y lo delgado, o a煤n m谩s, el nombre del 谩rbol que llamamos 鈥溍amo tembl贸n鈥 (en alem谩n), ese 谩lamo de corteza lisa, de tronco recto cuyas hojas provistas de delgados pec铆olos se estremecen con el m谩s leve soplo; hay que, entonces, dec铆a, explicar la posibilidad y justificar el uso de todas esas figuras m谩s all谩 de su literalidad f铆sica o, m谩s precisamente, corporal, ya sea que se trate del propio cuerpo del viviente humano o no, animal, vegetal o divino o del cuerpo o de la corteza terrestre; este 煤ltimo ejemplo, el del terremoto, no se reduce, tratar茅 de mostrarlo, a un ejemplo en una serie, ya que una cierta excepcionalidad le confiere un privilegio parad贸jico en esta ret贸rica embrollada.

El terremoto, el se铆smo, la sacudida s铆smica y sus r茅plicas pueden convertirse en met谩foras para designar toda mutaci贸n perturbadora (social, ps铆quica, pol铆tica, geopol铆tica, po茅tica, art铆stica) que obliga a cambiar de terreno brutalmente, es decir, imprevisiblemente. Si yo mismo he usado y abusado a menudo de esta figura o de ese l茅xico s铆smico, lo que veo en 茅ste, y tratar茅 de explicarme, es algo m谩s o distinto que una salida f谩cil o que una aproximaci贸n ret贸rica.

No podemos no temblar en el momento de pensar, de escribir y, sobre todo, de tomar la palabra, en particular cuando a falta de fuerza y de tiempo, lo hacemos de manera m谩s o menos improvisada; y sobre todo cuando se trata de interrogarse, como a menudo estuve tentado a hacerlo en el pasado, expl铆citamente, literalmente, y de manera sistem谩tica, sobre el sentido, los sentidos, los diferentes sentidos, a veces heterog茅neos, as铆 como sobre la esencia del temblor, sobre lo que quiere decir temblar.

fuera preciso temblar. Se debe en el doble sentido de la necesidad o de la obligaci贸n irresistible, pero hay que hacerlo, tambi茅n, en el sentido del deber, del pudor, de la decencia y de la modestia, tambi茅n del valor, incluso ah铆 donde se tiembla de miedo. El 鈥渉ay que鈥 del deber, el 鈥渉ay que deber y temblar鈥: comprendo por ello que se debe aceptar la falla, el fracaso, el desfallecimiento, la 鈥fault line鈥 como se dir铆a en ingl茅s, para nombrar la l铆nea del terreno amenazado por el terremoto 鈥攜 falter significa dudar, tartamudear, hablar con voz entrecortada鈥. Parece entonces que fuera preciso temblar, no escoger temblar, como por deber, sino ceder ante la necesidad del desfallecimiento, de la debilidad, abandonando toda complacencia o todo sentimiento ingenuo o inocente de tener una firme capacidad, o el dogmatismo de saber d贸nde se est谩 parado, toda presunci贸n segura acerca del temblor; no hay que hacer como si se supiera lo que quiere decir temblar, o saber lo que es verdaderamente temblar, en verdad, ya que el temblor se mantendr谩 siempre heterog茅neo al saber, es el 煤nico saber posible al respecto. Sabemos que no sabremos jam谩s nada esencial al respecto, incluso si sabemos algo, incluso si podemos parlotear, discutir al respecto. El pensamiento del temblor es una experiencia singular del no-saber; y preciso a煤n m谩s, despu茅s de haber dicho: 鈥渉ay que temblar, no temblamos jam谩s lo suficiente cuando proponemos un discurso, una filosof铆a o una pol铆tica del temblor鈥, agrego que el temblor, si es que existe, excede todo 鈥渉ay que鈥, toda decisi贸n voluntaria y organizada, todo deber bajo la forma de la 茅tica, del derecho y de la pol铆tica. La experiencia del temblor es siempre la experiencia de una pasividad absoluta, absolutamente expuesta, absolutamente vulnerable, pasiva ante un pasado irreversible as铆 como ante un porvenir imprevisible. Acabo de decir 鈥溌縞贸mo no temblar?鈥 y despu茅s 鈥渘o podemos no temblar鈥. Preciso: parece quetemblar. Se debe en el doble sentido de la necesidad o de la obligaci贸n irresistible, pero hay que hacerlo, tambi茅n, en el sentido del deber, del pudor, de la decencia y de la modestia, tambi茅n del valor, incluso ah铆 donde se tiembla de miedo. El 鈥渉ay que鈥 del deber, el 鈥渉ay que deber y temblar鈥: comprendo por ello que se debe aceptar la falla, el fracaso, el desfallecimiento, la 鈥鈥 como se dir铆a en ingl茅s, para nombrar la l铆nea del terreno amenazado por el terremoto 鈥攜 falter [iv] significa dudar, tartamudear, hablar con voz entrecortada鈥. Parece entonces que fuera preciso temblar, no escoger temblar, como por deber, sino ceder ante la necesidad del desfallecimiento, de la debilidad, abandonando toda complacencia o todo sentimiento ingenuo o inocente de tener una firme capacidad, o el dogmatismo de saber d贸nde se est谩 parado, toda presunci贸n segura acerca del temblor; no hay que hacer como si se supiera lo que quiere decir temblar, o saber lo que es verdaderamente temblar, en verdad, ya que el temblor se mantendr谩 siempre heterog茅neo al saber, es el 煤nico saber posible al respecto. Sabemos que no sabremos jam谩s nada esencial al respecto, incluso si sabemos algo, incluso si podemos parlotear, discutir al respecto. El pensamiento del temblor es una experiencia singular del no-saber; y preciso a煤n m谩s, despu茅s de haber dicho: 鈥渉ay que temblar, no temblamos jam谩s lo suficiente cuando proponemos un discurso, una filosof铆a o una pol铆tica del temblor鈥, agrego que el temblor, si es que existe, excede todo 鈥渉ay que鈥, toda decisi贸n voluntaria y organizada, todo deber bajo la forma de la 茅tica, del derecho y de la pol铆tica. La experiencia del temblor es siempre la experiencia de una pasividad absoluta, absolutamente expuesta, absolutamente vulnerable, pasiva ante un pasado irreversible as铆 como ante un porvenir imprevisible.

Tiemblo entonces, pero yo mismo no estoy seguro de tener el derecho de decir y de pensar 鈥測o tiemblo鈥. Ni siquiera estoy seguro de que este enunciado no sea ya una falta o un desconocimiento de lo que un temblor digno de ese nombre desestabiliza, corroe desde una falla subterr谩nea a la autoridad, corroe la continuidad, la identidad del 鈥測o鈥 y sobre todo del 鈥測o鈥 como sujeto, como sustancia o soporte, sost茅n, sustrato, fundaci贸n subterr谩nea de una experiencia en la que el temblor no ser铆a m谩s que un accidente, un atributo, un momento pasajero. 鈥淵o tiemblo鈥 debe en principio querer decir que el 鈥測o鈥 mismo ya no est谩 seguro de ser lo que es, como un cogito que acompa帽ar铆a a todas mis representaciones (dir铆an aqu铆 al un铆sono Descartes y Kant). El temblor digno de ese nombre hace temblar a un 鈥測o鈥 al punto en que ya no puede plantearse como el sujeto (activo o pasivo) de un temblor violento que le sucede, de un acontecimiento que lo priva de su dominio, de su voluntad, de su libertad, por lo tanto, de su derecho a la ipseidad, ya sea al poder de pensar o de decirse autoafectivamente 鈥測o鈥 y, como lo significa toda ipseidad, el poder a secas, al 鈥測o puedo鈥 a secas o al 鈥測o puedo saber鈥, 鈥測o puedo decidir鈥, 鈥測o puedo asumir una responsabilidad que sea solamente m铆a y no la de otro鈥. Temblar hace temblar la autonom铆a del yo, lo instala bajo la ley del otro 鈥攈eterol贸gicamente. Reconocer, como lo hago aqu铆, que 鈥渢iemblo鈥, es admitir que el ego mismo no resiste a lo que lo sacude as铆 y lo amenaza en su facultad de decir leg铆timamente 鈥測o鈥.

Es como si 鈥測o鈥 se pusiera a balbucir, a hablar atropelladamente, a ya no encontrar ni formar sus palabras, como si el 鈥測o鈥 tartamudeara, incapaz de terminar la frase autoposicional que justamente interrumpe el temblor. Entonces, lo que sucede al 鈥測o鈥, lo que me sucede cuando tiemblo, es que yo no tengo, ni de hecho ni por derecho, el poder de decir o de pensar 鈥測o鈥 o la ipseidad del 鈥測o鈥. Si como acabo de hacerlo, a manera de ejemplo, dijera 鈥測o tiemblo鈥, ser铆a una suerte de mistificaci贸n o de ilusi贸n trascendental, una gran estupidez, incluso si, respetando el car谩cter espec铆ficamente intransitivo del verbo 鈥渢emblar鈥, yo lo completara, lo determinara con la ayuda de complementos que no ser铆an los complementos de objeto directo de un verbo transitivo. Nuestra gram谩tica nos permite decir, en rigor, 鈥渉ago temblar a alguien鈥, o a煤n m谩s, 鈥渁lguien o alguna cosa me hace temblar鈥 (solamente en este sentido puedo entonces ser, en efecto, sujeto, pero no en el sentido de un sujeto due帽o de s铆 mismo, sino de sujeto sometido al temblor). Pero la gram谩tica francesa priva al 鈥渢emblar鈥 de toda transitividad: el verbo temblar es intransitivo. No nos autoriza decir 鈥渢iemblo a alguna cosa鈥 o 鈥渢iemblo a alguien鈥, aunque la ley de la lengua francesa nos permita decir (complemento directo) 鈥渢iemblo de fr铆o鈥, 鈥渢iemblo de miedo鈥, 鈥渢iemblo ante la cat谩strofe que se anuncia鈥 o a煤n m谩s y sobre todo, 鈥渢iemblo ante el otro, ante aqu茅lla o aqu茅l鈥, por ejemplo: tiemblo de miedo o de temor frente a mi padre, frente a mi maestro o frente a Dios 鈥攓ue no est谩 aqu铆, regresar茅 a eso. Un ejemplo entre otros, otro entre otros鈥. Tratar茅 de sugerir ahora, y hasta demostrar que m谩s all谩 de la tradici贸n abrah谩mica que nos lega, al menos desde san Pablo a Kierkegaard, el temor o el temblor ante Dios, una suerte de quakerismo universal (el quaker es alguien que tiembla ante la palabra de Dios), sugerir pues que todo temblor de manera literal o meton铆mica, tiembla ante Dios, o m谩s a煤n: Dios es en principio el nombre que nombra aquello ante lo que siempre temblamos, lo sepamos o no. O m谩s a煤n, Dios es el nombre de todo otro que, como todo otro, y como todo otro es todo otro, hace temblar.

Desde que me enter茅 que nuestro amigo 脡douard Glissant nos hab铆a propuesto este tema temible (que hace temblar) y que me invitaba a hablar de ello en Italia, es decir, en italiano, en todo caso por referencia a una lengua o a una po茅tica de tradici贸n italiana, y a hacerlo, m谩s precisamente, en una instituci贸n italo-europea de dise帽o donde no se imped铆a jam谩s asociar la m煤sica y la escritura, la pintura y la poes铆a, tanto artes que requieren el uso de los dedos y de la mano como artes que piensan y se piensan como una cierta experiencia de la mano; 驴me equivoqu茅 entonces al suponer que detr谩s de este tema, el Para铆so no estaba lejos? (en Italia, pues, repito, y en estos lugares consagrados por nuestros amigos, el dise帽ador y pintor, Valerio y Camilla 鈥攓ue a煤nan el dise帽o y la m煤sica). Quiero decir el Para铆so de Dante y esos versos del libro XIII (76-78), conocidos por todos:

Ma la natura la d脿 sempre scena,

S铆milmente operando a l鈥檃rtista

Ch鈥 a l鈥檃bito de l鈥檃rte ha man ch茅 trema. [v]

No puedo reconstruir aqu铆 el contexto inmediato de estos versos, ni la filosof铆a en general, ni la filosof铆a del arte o la po茅tica, ni la onto-teolog铆a implicadas por Dante en esta aserci贸n sobre el necesario temblor de la mano de un artista que tiene, sin embargo, el h谩bito y la experiencia de su arte. Pero yo dir铆a que la verdad profunda que se dice a trav茅s de estos versos de Dante es que el artista es alguien que se convierte en artista ah铆 donde la mano tiembla, es decir, donde 茅l no sabe en el fondo lo que va a suceder o que aquello que va a suceder le es dictado por el otro. El momento propiamente art铆stico de la obra de arte es el momento en que la mano tiembla porque el artista ya no tiene el dominio, porque lo que le sucede y le sorprende como verticalmente le viene del otro. El artista no es responsable. Puede ser responsable de su saber, de su t茅cnica, no es responsable de aquello que es lo m谩s irreductible de su arte y que viene del otro y que hace temblar su mano. Y entonces, hay ah铆, en ese temblor, una alianza de responsabilidad y de irresponsabilidad: porque el artista sabe que va a tener que asumir la responsabilidad, es decir, firmar aquello mismo de lo que no es responsable, que le viene del otro.

Temblar. 驴Qu茅 hacemos cuando temblamos? 驴Qu茅 es lo que hace temblar?

Un secreto siempre hace temblar. No solamente estremecerse o sentir escalofr铆os, cosa que sucede tambi茅n alguna vez, sino temblar. El estremecimiento puede ciertamente manifestar el miedo, la angustia, la aprehensi贸n ante la muerte, cuando nos estremecemos con anticipaci贸n frente al anuncio de lo que va a venir. Pero puede ser ligero, a flor de piel, cuando el estremecimiento anuncia el placer o el goce. Momento de pasaje, tiempo suspendido de la seducci贸n. Un estremecimiento no es siempre muy grave, a veces es discreto, apenas sensible, un poco epifenomenal. Prepara m谩s bien que seguir al acontecimiento. El agua, decimos, se estremece antes de hervir; es lo que llamamos la seducci贸n: una pre-ebullici贸n superficial, una agitaci贸n preliminar y visible.

Como en el terremoto o cuando uno tiembla con todos sus miembros, el temblor, al menos en tanto que se帽al o s铆ntoma, ya tuvo lugar. Ya no es preliminar, incluso si al estremecer el cuerpo violentamente e imprimirle una tremulaci贸n incontrolable, el acontecimiento que hace temblar anuncia y amenaza de nuevo. La violencia va a desencadenarse otra vez, un traumatismo podr铆a continuar repiti茅ndose. A pesar de lo diferentes que son entre ellos, el temor, el miedo, la ansiedad, el terror, el p谩nico o la angustia ya han comenzado en el temblor, y lo que los ha provocado contin煤a o amenaza con continuar haci茅ndonos temblar. La mayor铆a de las veces no sabemos y no vemos el origen 鈥攑or tanto, secreto鈥 de lo que cae sobre nosotros. Tenemos miedo del miedo, estamos angustiados por la angustia 鈥攜 temblamos鈥. Temblamos en esta extra帽a repetici贸n que une un pasado innegable. Un golpe tuvo lugar, un traumatismo nos ha afectado ya en un futuro no anticipable, anticipado pero no anticipable,aprehendido pero justamente, y por ello existe el futuro, aprehendido como imprevisible, impredecible, tan cercano comoinaccesible. Incluso si creemos saber lo que va a suceder, el nuevo instante, el acontecimiento de esta llegada permanece virgen, a煤n inaccesible, en el fondo, invivible. En la repetici贸n de lo que permanece impredecible, al principio temblamos por no saber de d贸nde ha venido ya el golpe, desde d贸nde fue dado (el buen o mal golpe, a veces el bueno al igual que el malo) y de no saber, un secreto duplicado, y de no saber si va a continuar, recomenzar, insistir, repetirse: si, c贸mo, d贸nde, cu谩ndo. Y cu谩l es la raz贸n de este golpe. Tiemblo entonces de tener a煤n miedo de aquello que ya me da miedo y que no veo ni preveo. Tiemblo ante lo que excede mi ver y mi saber mientras que eso me concierne hasta lo m谩s profundo, hasta el alma y, como se dice, hasta los huesos. Dirigido hacia lo que enga帽a tanto el ver como el saber, el temblor es realmente una experiencia del secreto o del misterio, pero otro secreto, otro enigma u otro misterio viene a sellar la experiencia invivible agregando un sello o un ocultamiento de m谩s altremor (la palabra latina para temblor, de tremo, que en griego como en lat铆n quiere decir tiemblo, estoy agitado por temblores; en griego tambi茅n existe trom茅么: tiemblo, me estremezco, temo; y tr贸mos, es el temblor, el temor, el terror. Tremendus,tremendum, como en el mysterium tremendum, en lat铆n [adjetivo verbal de tremo] lo que hace temblar, lo aterrador, lo angustiante, lo terror铆fico).

驴De d贸nde viene el sello suplementario? No se sabe por qu茅 temblamos. El l铆mite del saber ya no concierne solamente a la causa o al acontecimiento, a lo desconocido, lo invisible o ignorado que nos hace temblar. No sabemos tampoco por qu茅 eso produce este s铆ntoma, una cierta agitaci贸n irreprimible del cuerpo, la inestabilidad incontrolable de los miembros, este tremor de la piel o de los m煤sculos. 驴Por qu茅 lo incoercible toma esta forma? 驴Por qu茅 el terror hace temblar mientras que podemos tambi茅n temblar de fr铆o, y por qu茅 estas manifestaciones fisiol贸gicas an谩logas traducen experiencias y afectos que no tienen, aparentemente al menos, nada en com煤n? Esta sintomatolog铆a es tan enigm谩tica como la de las l谩grimas. Incluso si supi茅ramos por qu茅 lloramos, en qu茅 situaci贸n y para significar qu茅 (lloro porque he perdido a uno de los m铆os, el ni帽o llora porque le han pegado o porque no lo quieren: se acongoja, se queja, pide o se deja consolar), eso no explicar铆a sin embargo que las gl谩ndulas lagrimales comiencen a secretar esas gotas de agua que asoman a los ojos y no en otro lugar, la boca o las orejas. Habr铆a entonces que abrir nuevas v铆as en el pensamiento del cuerpo, sin disociar los registros del discurso (del pensamiento, la filosof铆a, las ciencias bio-gen茅tico-psicoanal铆ticas, la filo 鈥攜 la ontog茅nesis) para acercarse un d铆a a lo que hace temblar o a lo que hace llorar, a esta causa que no es la causa 煤ltima, que podemos llamar Dios o la muerte (Dios es la causa del mysterium tremendum, y la muerte dada es siempre lo que hace temblar o tambi茅n lo que hace llorar), pero la causa m谩s cercana, no la causa cercana, es decir, el accidente o la circunstancia, sino la causa m谩s cercana a nuestro cuerpo, eso mismo que hace que en ese momento temblemos o lloremos en lugar de hacer otra cosa. 驴Qu茅 es lo que se metaforiza o se figura entonces? 驴Qu茅 quiere decir el cuerpo, suponiendo que pudi茅ramos a煤n hablar aqu铆 de cuerpo, de decir y de ret贸rica?

驴Qu茅 es lo que hace temblar en el mysterium tremendum? Es el don del amor infinito, la disimetr铆a entre la mirada divina que me ve y yo mismo que no veo aquello mismo que me mira, es la muerte de lo irremplazable dada y sobrellevada, es la desproporci贸n entre el don infinito y mi finitud, la responsabilidad como culpabilidad, el pecado, la salvaci贸n, el arrepentimiento y el sacrificio. Al igual que el t铆tulo de Kierkegaard, Temor y temblor, el mysterium tremendum comporta una referencia al menos indirecta e impl铆cita a san Pablo.

Ahora, para ganar tiempo, paso a san Pablo.

En la ep铆stola a los Filipenses (2:12), se pide a los disc铆pulos que trabajen por su salvaci贸n en el temor y en el temblor. Deber谩n obrar para su salvaci贸n sabiendo que Dios decide: el Otro no tiene ninguna raz贸n para darnos y ninguna cuenta que rendirnos, ni razones que compartir con nosotros. Tememos y temblamos porque estamos ya en las manos de Dios, libres sin embargo de trabajar, pero en las manos y bajo la mirada de Dios a quien no vemos, y de quien no conocemos ni las voluntades ni las decisiones por venir, ni las razones de querer esto o lo otro; nuestra vida o nuestra muerte, nuestra perdici贸n o nuestra salvaci贸n. Tememos y temblamos ante el secreto inaccesible de un Dios que decide por nosotros, mientras que nosotros somos sin embargo responsables, es decir, libres de decidir, de trabajar, de asumir nuestra vida y nuestra muerte.

Pablo dice, y 茅ste es uno de sus 鈥渁dioses鈥 de los que habl谩bamos:

As铆 pues, queridos m铆os, de la misma manera que hab茅is obedecido siempre, no s贸lo cuando estaba presente sino mucho m谩s ahora que estoy ausente [non ut in praesentia mei tantum, sed multo magis nunc in absentia mea; m猫 hos en t锚 parous铆a mou m贸non all脿 n没n poll么 m芒llon en t锚 apous铆a mou], trabajad con temor y temblor [cum metu et tremore; met脿 ph贸bou ka矛 tr贸mou] por vuestra salvaci贸n (Flp. 2:12).

Primera explicaci贸n del temor y del temblor, de ese 鈥渢emor y temblor鈥: se pide a los disc铆pulos trabajar por su salvaci贸n no en presencia (parous铆a) sino en ausencia (apous铆a) del maestro: sin ver ni saber, sin comprender la ley o las razones de la ley. Sin saber de d贸nde viene todo ello y lo que nos espera, estamos abandonados a la soledad absoluta. Nadie puede hablar con nosotros, nadie puede hablar por nosotros, debemos hacernos cargo de nosotros, cada uno debe encargarse (auf sich nehmen[tomar a su cargo], dec铆a Heidegger respecto de la muerte, de nuestra muerte, de lo que es siempre 鈥渕i muerte鈥 y de la cual nadie puede hacerse cargo en mi lugar). Pero hay algo a煤n m谩s grave en el origen de este temblor: si Pablo dice 鈥渁di贸s鈥 y se ausenta demandando obedecer, al ordenar en verdad obedecer (ya que no se pide obedecer, se ordena), es porque Dios mismo est谩 ausente, oculto y silencioso, separado, secreto 鈥攅n el momento en que hay que obedecerlo鈥. Dios no da sus razones, act煤a como 茅l lo entiende, no tiene que dar sus razones ni compartir nada con nosotros: ni sus motivos, si es que existen, ni sus deliberaciones, ni siquiera sus decisiones. 脡l no ser铆a Dios de otra manera, no tendr铆amos nada que ver con el Otro como Dios o con Dios como todo otro. Si el otro compartiera con nosotros sus razones explic谩ndonoslas, si nos hablara todo el tiempo sin ning煤n secreto, no ser铆a el otro, estar铆amos en un elemento de homogeneidad: en la homolog铆a, es decir, en lo monol贸gico. El discurso es tambi茅n un elemento de lo Mismo. No hablamos con Dios ni a Dios; no hablamos con Dios ni a Dios como con los hombres o con nuestros semejantes. Pablo contin煤a, en efecto: 鈥淧ues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece鈥 (Flp. 2:13).

Comprendemos que Kierkegaard eligiera, para su t铆tulo, el discurso de un gran jud铆o convertido, Pablo, en el momento de meditar sobre una experiencia tambi茅n jud铆a del Dios oculto, secreto, separado, ausente o misterioso, el mismo que, sin revelar sus razones, decide exigir de Abraham el gesto m谩s cruel y el m谩s imposible, el m谩s insostenible: ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Todo eso sucede en secreto. Dios guarda silencio sobre sus razones, Abraham tambi茅n, y el libro no est谩 firmado por Kierkegaard, sino por Johannes de Silentio.

Quiero una vez m谩s hacer el salto hacia este extra帽o funcionamiento de la figura y de la cosa llamada terremoto. Sabemos lo que es el terremoto en sentido literal; y luego, hay un terremoto figural, por ejemplo, como lo que sucede ahora en el mundo, el se铆smo que sacude la fundaci贸n misma del orden internacional, del derecho internacional, todo el mundo sufre un terremoto en la actualidad, por lo tanto el terremoto es ah铆 una figura.

Pero lo que querr铆a mostrar para terminar es que el terremoto como figura no es una figura, y dice algo esencial con respecto del temblor. El terremoto como figura no es una figura entre otras. 驴Qu茅 quiere decir esto?

que dice 鈥Die Welt ist fort, ich muss dich tragen鈥: 鈥淓l mundo ha partido, yo debo cargarte鈥 Hay un texto de Celan, un poema de Celan que recientemente me interes贸 mucho, [vi] que dice 鈥鈥: 鈥淓l mundo ha partido, yo debo cargarte鈥 [vii] . Cuando he tratado de interpretar este verso que desde hace a帽os me fascina, he insistido, por una parte, en el hecho de que en el momento en el que ya no existe el mundo, o que el mundo pierde su fundamento, donde ya no hay suelo 鈥攅n el terremoto ya no hay suelo ni fundamento que nos sostenga鈥, ah铆 donde ya no hay mundo ni suelo, debo cargarte, tengo la responsabilidad de cargarte porque ya no tenemos apoyo, ya no puedes pisar un suelo confiable y por lo tanto tengo la responsabilidad de cargarte. O bien, cuando ya est谩s muerto 鈥攜 es pues un pensamiento del duelo, otra interpretaci贸n鈥, cuando ya no hay mundo porque el otro est谩 muerto, y la muerte es cada vez el fin del mundo, cuando el otro est谩 muerto, debo cargarlo seg煤n la l贸gica cl谩sica de Freud seg煤n la cual el llamado trabajo de duelo consiste en cargar consigo, en ingerir, en comer y en beber al muerto, para llevarlo dentro de uno. Cuando el mundo ya no existe debo cargarte, es mi responsabilidad ante ti: es pues una declaraci贸n de responsabilidad hacia el otro amado.

Pero tragen pertenece tambi茅n al vocabulario de la gestaci贸n (la madre que carga en su vientre a un ni帽o): para el ni帽o que a煤n no ha nacido no existe el mundo, a煤n no existe mundo, y ah铆, donde no hay mundo, debo cargarte. Lo que quiere decir es que ya sea que se trate de la relaci贸n de la madre con el ni帽o o que se trate de uno al otro, de quien sea a quien sea, la responsabilidad del debo cargarte supone la desaparici贸n, el alejamiento, el fin del mundo. No existe m谩s responsabilidad que ah铆 donde se halla el fin del mundo, ah铆 donde ya no hay suelo, ni tierra, ni fundamento. Para ser responsable es necesario que ya no exista mundo. Entonces se puede decir: ah铆 donde ya no hay mundo, soy responsable de ti; o bien, desde que soy responsable de ti, y te cargo, en ese mismo momento aniquilo al mundo, ya no hay mundo; en el momento en que soy responsable ante ti, el mundo desaparece. Para ser verdaderamente, singularmente responsable ante la singularidad del otro es necesario que ya no haya mundo.

(Conferencia pronunciada en julio de 2004 鈥 Traducci贸n de Esther Cohen)

