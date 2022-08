–

De parte de Kurdistan America Latina August 10, 2022 275 puntos de vista

Las demandas de una 鈥渮ona de exclusi贸n a茅rea鈥 para las regiones lideradas por kurdos del norte y este de Siria (NES) son comunes. Los activistas han lanzado la campa帽a con el hashtag #NoFlyZone4Rojava, mientras que los l铆deres pol铆ticos y militares de la regi贸n repiten regularmente la demanda en declaraciones p煤blicas y reuniones con funcionarios occidentales. Los lugare帽os han protestado frente a las bases de los ej茅rcitos ruso y estadounidense con la misma demanda. Pero, 驴qu茅 significa esta demanda, pol铆tica y militarmente? 驴Hay alguna ruta factible para lograrla?

El concepto de zona de exclusi贸n a茅rea es relativamente moderno y se desarroll贸 durante la era de la hegemon铆a militar estadounidense y la 鈥渧igilancia mundial鈥 a partir de 1990. De hecho, el concepto se implement贸 por primera vez en Kurdist谩n, luego de la Guerra del Golfo de 1991. Estados Unidos intervino en la regi贸n kurda (Bashur), en el norte de Irak, con el objetivo declarado de evitar m谩s genocidios y el uso de armas qu铆micas contra el pueblo kurdo por parte del dictador Saddam Hussein. Por supuesto, esto tambi茅n permiti贸 a Estados Unidos establecer un punto de apoyo en lo que se convertir铆a en la Regi贸n del Kurdist谩n de Irak, que ser铆a fundamental en su posterior invasi贸n de Irak y el derrocamiento de Saddam Hussein en 2003.

Por un lado, los recuerdos continuos de la intervenci贸n estadounidense contribuyen a la b煤squeda continua de protecci贸n internacional para Kurdist谩n. Por otro lado, la intervenci贸n de Estados Unidos en Irak ilustra la verdad de que cualquier intervenci贸n norteamericana, u otros actores internacionales, enmascarar谩 la realpolitik y los objetivos estrat茅gicos que no tienen nada que ver con la defensa del pueblo kurdo.

Por muy ciertos que sean, ni los argumentos 茅ticos ni los legales nunca van a ser suficientes para promover un cambio en la pol铆tica estadounidense o internacional. La acci贸n militar estadounidense y el bombardeo a lo largo del paralelo 33 de Irak fueron condenados por las Naciones Unidas, pero pronto se convirtieron en una realidad de facto, y el KRI (Gobierno Regional de Kurdist谩n) fue reconocido oficialmente en la nueva Constituci贸n iraqu铆.

Hoy, Estados Unidos, la ONU y otros actores internacionales utilizan argumentos legalistas para justificar su falta de apoyo a NES en varios campos. No hay forma de establecer un tribunal internacional para juzgar a los combatientes de ISIS, ya que la regi贸n no est谩 reconocida internacionalmente, lamentan, a pesar de que estos son los mismos poderes que podr铆an reconocer unilateralmente la regi贸n si as铆 lo desean. No hay forma de superar el veto ruso que impide que la ayuda de la ONU ingrese a NES, suspiran, a pesar de que todos estos poderes act煤an unilateralmente en Siria cuando les place.

Lo mismo es cierto para la zona de exclusi贸n a茅rea propuesta. El hecho es que una zona de exclusi贸n a茅rea para NES ser铆a una declaraci贸n pol铆tica, no una necesidad legal. Estados Unidos y Rusia ya participan en la resoluci贸n de conflictos por el espacio a茅reo de la regi贸n, y actualmente no permiten que Turqu铆a lance un ataque terrestre o a茅reo significativo, ya que esto no se ajusta a sus intereses pol铆ticos. Por otro lado, tampoco ser铆a probable que derribaran aviones turcos si el presidente Erdogan dejara de lado la precauci贸n y lanzara una invasi贸n de todos modos.

La declaraci贸n de una zona de exclusi贸n a茅rea ser铆a un acto pol铆tico, una declaraci贸n p煤blica de oposici贸n a las pol铆ticas del gobierno turco de limpieza 茅tnica y ocupaci贸n en el norte de Siria. En circunstancias tan finamente equilibradas, ni los garantes estadounidenses ni rusos tienen apetito por una declaraci贸n tan audaz y prefieren continuar con su pol铆tica de apaciguamiento hacia Turqu铆a, en particular, haciendo la vista gorda ante la creciente campa帽a de ataques a茅reos.

Como dijo recientemente la periodista italiana Benedetta Argentieri a Medya News: 鈥淣o creo que (el establecimiento de una zona de exclusi贸n a茅rea) suceda鈥 Si hay un gran movimiento de personas que salen a la calle tal vez esto podr铆a suceder. No tengo mucha confianza en que la comunidad internacional se levantar谩 y har谩 lo que sea necesario鈥.

Ante la ausencia de voluntad pol铆tica por parte de las potencias internacionales, las comunidades internacionales deben continuar apoyando a NES y sus residentes kurdos, 谩rabes, cristianos, yezid铆es y otros. Ellos mismos no pueden proteger a la gente de NES de los ataques con aviones no tripulados turcos que han matado a decenas solo este a帽o, ni de ninguna invasi贸n que se avecina. Pero aunque no pueden cerrar los cielos, pueden estar al lado de la gente y continuar haciendo que los poderes garantes rindan cuentas por todos los medios a su disposici贸n.

FUENTE: Matt Broomfield / Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>