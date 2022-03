–

No esperen que responda a esa pregunta (por suerte, no soy diputada), pero la primera respuesta que me viene a la mente es 鈥渄erogando la norma que lo amordaza鈥. Pues bien, eso es exactamente lo que no va a suceder con la tan proclamada reforma de la LO 4/2014, de 20 de marzo de Protecci贸n de la Seguridad Ciudadana, nuestra Ley Mordaza, a la que ahora podremos llamar 鈥淟ey Mordaza maquillada鈥, 鈥淟a oportunidad perdida鈥 o, como sugiere certeramente mi madre, 鈥淧a mear y no echar gota鈥.

La Comisi贸n de Interior del Congreso tiene en discusi贸n dos textos: una proposici贸n de ley del PNV, que retoca un 30% de la ley, y una propuesta conjunta de enmiendas de los partidos de la coalici贸n gubernamental (PSOE-UP), que, siendo sint茅tica, decepciona profundamente. A mediados de este mes de febrero se re煤ne la Ponencia, que es la que debate las enmiendas presentadas por todos los grupos y acuerda la redacci贸n final de los m谩rgenes en los que ejerceremos derechos fundamentales en los pr贸ximos a帽os. As铆, sin m谩s. Su derecho a no ser devuelto ilegalmente en frontera o el m铆o a protestar con mis vecinas en un desahucio se discuten a puerta cerrada, para que no se hagan p煤blicos los pactos y sus motivos. Pero peor es morirse (o no, que tampoco lo s茅; lo que s铆 s茅 que es peor es que te toque ser una de las pringadas que recurren luego las multas).

En un repaso r谩pido, tras estudiar hasta la n谩usea las 330 enmiendas presentadas, cabe destacar que nos reconocer谩n el derecho de manifestaci贸n espont谩nea (por una vez, hemos tardado solo quince a帽os en incorporar la jurisprudencia vinculante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos), pero no eliminar谩n la infracci贸n de convocante de manifestaci贸n no comunicada (art. 37.1), valga la paradoja, que no es tanta, porque tampoco eliminar谩n la potestad policial de decidir qui茅n convoca cuando nadie ha convocado (art. 30.3) (s茅 que parece una broma de mal gusto, pero no lo es). Tampoco suprimir谩n las dos infracciones que m谩s se utilizan para desmovilizar la protesta: la de desobediencia (art. 36.6) y la de faltas de respeto a agente de la autoridad (art. 37.4), que ya saben ustedes que, desde que sacaran del C贸digo Penal las injurias leves entre particulares en 2015, podemos ponernos a caldo entre nosotras, pero nunca a la polic铆a, a la Corona o, si no quieren problemas, a Vladimir Putin. Supongo que, de todos modos, ya saben que tampoco hay que curr谩rselo mucho para que te caiga alguna de estas dos infracciones, que presumiblemente solo se pueden evitar contestando 鈥淟o que usted ordene, se帽or鈥 a todo lo que te indique el funcionario policial de turno.

Hay, eso s铆, algunas modificaciones, dignas herederas del lema lampedusaniano, como la que afecta a la infracci贸n del uso de im谩genes a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (art. 36.23) (recuerden: ni insultos, ni fotos; 鈥渓o que usted ordene, se帽or鈥, como hasta ahora), que antes te pod铆an imponer si visualizaban que utilizar铆as la imagen para 鈥減oner en peligro鈥 al agente y ahora si intuyen que se generar谩 un 鈥減eligro cierto鈥 (mi sabia madre apostilla que 鈥渆l diablo est谩 en los detalles鈥, pero yo no distingo gran cosa), siempre a criterio del funcionario actuante. Ser谩 este mismo el que decida, adem谩s, si parar un desahucio es en realidad una 鈥渙bstrucci贸n a la actuaci贸n de una comisi贸n judicial鈥 (art. 36.4) o si es un sano e irrepetible ejercicio de derechos fundamentales. Se admiten apuestas.

Y, en todo caso, se mantiene intacta la presunci贸n de veracidad del agente actuante (art. 52), que solo se matiza para exigir que lo escrito en el acta-denuncia sea 鈥渃oherente, l贸gico y razonable鈥, pero sin herniarse, que es solo para tres actuaciones (cuando te piden el DNI, cuando te registran el bolso, si te paran en un control de carretera); en las dem谩s, el acta podr谩 ser incoherente, il贸gica e irrazonable (iba a escribir 鈥渃omo siempre鈥, pero temo recibir un 37.4, lo que evidencia que se mantiene tambi茅n intacta la presunci贸n de autocensura autom谩tica que facilita la ley y, como tampoco se rebaja la cuant铆a de las sanciones, casi que mejor me callo).

Para que no queden dudas sobre la intenci贸n del legislador, tampoco proh铆be de manera expresa las balas de goma, ni se derogan las devoluciones en caliente, ni se proh铆ben las redadas por perfil 茅tnico y racial, 鈥渜ue no hac茅is m谩s que pedir, por dios鈥 (驴madre, eres t煤? 驴por qu茅 est谩 todo tan oscuro?). Por si les quedaba ingenuidad alguna en el cuerpo, tampoco se suprimen las infracciones a los pobres, que adem谩s de pobres, molestan, as铆 que seguir谩n multando a cunderos, a trabajadoras sexuales, a vendedoras ambulantes y a todos los borrachos que te despierten de madrugada (驴ves?, si lo hacemos por ti, mujer; no te quejes tanto).

La guinda viene al final, claro, cuando convierten a los funcionarios de prisiones en agentes de la autoridad (鈥渄e tapadillo鈥, dice mi madre andaluza, 鈥渆n esa letra peque帽a que nadie lee鈥), para democratizar el acceso al delito de atentado a la 铆dem. Aunque no dicen nada de si se les podr谩 hacer fotos, no pierdan la esperanza, que todo se andar谩 y, visto lo visto, siempre en direcci贸n al abismo.

Y hasta aqu铆, la 鈥渞eforma鈥 de hoy. 鈥淧a mear鈥︹

鈥淵a lo has dicho, madre鈥. 鈥淧os eso鈥.





