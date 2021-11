–

De parte de Amor Y Rabia November 12, 2021 58 puntos de vista

Una de las disquisiciones filos贸ficas m谩s antiguas es la de si existe el mundo real. Berkeley afirmaba que s贸lo podemos conocer las cosas en tanto que siendo percibidas. La percepci贸n de una cosa no implica que esa cosa sea sustancialmente real. Fichte, por su parte, cre铆a que la realidad es un producto de la conciencia y que la percepci贸n no requer铆a creer en objetos que existan independientemente del sujeto perceptor.

Esta manera de ver el mundo es un tanto extrema y en mi opini贸n puede desmentirse con la que denomino Demostraci贸n Dolorosa de la Existencia de los Objetos, que formul贸 Ram贸n J. Sender en un ensayo cuyo nombre he olvidado. La demostraci贸n es la siguiente: voy por la calle y veo una caja de cart贸n tirada en el suelo; le doy una patada con todas mis fuerzas; me rompo el pie porque resulta que hab铆a una piedra en el interior de la caja. Evidentemente, si el universo fuese una mera creaci贸n de mi mente, la piedra no habr铆a estado all铆.

Pero no cantemos victoria tan pronto. Que exista un mundo real ah铆 afuera no implica que lo podamos conocer tal y como es. Lo que llamamos 鈥渕undo real鈥, en realidad est谩 dentro de nuestras cabezas y consiste en la interpretaci贸n que el cerebro hace de los datos que le llegan por los sentidos. As铆, esa manzana que yo percibo como roja, ser谩 marr贸n para un dalt贸nico. 驴Qui茅n tiene raz贸n de los dos? Ambos o ninguno. Lo que llamamos el mundo real, en realidad es el mundo que percibimos. Que haya muchas m谩s personas que vean la manzana roja, que personas que ven la manzana marr贸n, no implica que mi percepci贸n sea m谩s verdadera que la del dalt贸nico. Para el 100% de los perros la manzana es azulada. En resumen, lo que llamamos mundo real es una experiencia subjetiva de algo que existe fuera de nosotros, pero que no podemos experimentar directamente, o sea sin la intermediaci贸n de nuestros sentidos y nuestros procesos cerebrales.

M谩s sutiles son las teor铆as que no niegan la realidad del mundo exterior, pero que le otorgan una existencia vicaria, como cogida con alfileres. En Occidente el pensador m谩s famoso de los que defienden esta postura es Plat贸n con su Mundo de las Ideas: nuestra realidad no ser铆a m谩s que el p谩lido reflejo del Mundo de las Ideas, que es el realmente existente. En la filosof铆a budista es habitual hablar de la verdad convencional y la verdad absoluta. En el mundo de todos los d铆as nos movemos como si las cosas existieran intr铆nsicamente; funciona en la vida cotidiana. Pero la verdad absoluta nos dice que las cosas no tienen existencia intr铆nseca; no son m谩s que haces de relaciones.

Una versi贸n po茅tica de la irrealidad del mundo exterior es la que lo asemeja a un sue帽o. Al igual que cuando estamos dormidos, vivimos intensamente los sue帽os y al despertar, nos damos cuenta de que aquello no ten铆a ninguna realidad, podr铆a ser que la vida fuera algo parecido y al morir despert谩semos a la realidad real, por as铆 decirlo. Si la mente nos enga帽a en el mundo de los sue帽os, 驴por qu茅 no nos enga帽ar铆a en el mundo de la vigilia?

En la era de 鈥淢atrix鈥 y la realidad virtual, estas disquisiciones filos贸ficas han adquirido un tono posmoderno, ajust谩ndose a los tiempos: 驴y si estuvi茅ramos viviendo en una simulaci贸n de ordenador?

Todos los que se interesan por esta cuesti贸n comienzan citando el art铆culo 鈥溌縀st谩s viviendo en una simulaci贸n de ordenador?鈥, que el fil贸sofo Nick Bostrom public贸 en 2003. El art铆culo, al cabo de una serie de razonamientos, defiende que al menos una de las siguientes afirmaciones es verdadera:

1) El n煤mero de civilizaciones al nivel de la humana que alcanzan un estadio posthumano es pr贸ximo a cero. Esto es, es m谩s probable que se autodestruyan antes de haber llegado a ese estadio.

2) El n煤mero de civilizaciones posthumanas interesadas en crear simulaciones de sus antepasados es pr贸ximo a cero. Las hipot茅ticas civilizaciones posthumanas no estar铆an interesadas por motivos 茅ticos, porque cient铆ficamente las simulaciones no son relevantes o porque no es una forma de distracci贸n validada socialmente.

3) El n煤mero de personas con nuestro tipo de experiencias que est谩n viviendo en una simulaci贸n es muy pr贸ximo a uno.

El razonamiento l贸gico es impecable. Si 1) es falso, entonces tiene que haber alguna(s) civilizaci贸n(es) posthumanas. Se presupone que esas civilizaciones posthumanas dispondr谩n de la tecnolog铆a necesaria para desarrollar ordenadores que simulen el universo, algo que, dado el desarrollo de la inform谩tica, no parece imposible en un futuro no tan lejano. Si 2) es falso, una(s) civilizaci贸n(es) posthumana(s) crear谩n simulaciones del universo. Si 1) y 2) son falsos, lo m谩s probable es que vivamos en una simulaci贸n, dado que es probable que haya m谩s de una simulaci贸n ejecut谩ndose con lo que seguramente habr谩 m谩s individuos viviendo en simulaciones que en el mundo real.

El razonamiento tiene l贸gica, pero no deja de ser un razonamiento en el vac铆o. Lo interesante es saber si existen pruebas emp铆ricas de que vivimos en una simulaci贸n. Rizwan Virk, un inform谩tico y dise帽ador de videojuegos, public贸 en 2019 el libro 鈥淟a hip贸tesis de la simulaci贸n鈥, donde se decanta por la respuesta afirmativa. Algunos argumentos en favor de que vivimos en una simulaci贸n:

1) Es universo parece construido sobre una base matem谩tica. Hay fen贸menos f铆sicos, como los agujeros negros, cuya existencia descubrimos mediante ecuaciones mucho antes de descubrirlos f铆sicamente.

2) El principio de indeterminaci贸n cu谩ntica que hace que s贸lo podamos calcular la probabilidad de que un electr贸n est茅 en un sitio concreto; para saber d贸nde est谩 realmente, tenemos que observarlo y en ese momento se concreta d贸nde est谩 en concreto ese electr贸n, de todos los espacios posibles. Este efecto hace pensar en lo que ocurre en un videojuego y en lo que ocurrir铆a probablemente en una simulaci贸n. Para ahorrar recursos, igual que ocurre en los videojuegos actuales, es probable que en una simulaci贸n s贸lo se generase con detalle aquello que necesita el protagonista. Por ejemplo, China estar铆a recreada muy someramente, a menos que el protagonista cogiese un avi贸n para ir all铆, en cuyo caso se le dar铆a un nivel de detalle incrementado. O sea, que lo que ocurre con la indeterminaci贸n cu谩ntica es simplemente que el ordenador no aumenta el nivel de detalle hasta que no nos fijamos en el electr贸n.

Existe una imagen que cre贸 el f铆sico John Wheeler que trata de mostrar lo que implica la indeterminaci贸n cu谩ntica de una manera que cualquiera pueda entender. Imagin茅monos un juego en el que yo entro en una habitaci贸n. Los que est谩n dentro han pensado en algo, que yo tengo que adivinar haciendo preguntas que s贸lo pueden ser respondidas con un s铆 o un no. Ahora bien, resulta que los de dentro han decidido jugar conmigo: no han pensado en nada. El primero responder谩 a mi pregunta al azar y los siguientes har谩n lo mismo, con el 煤nico l铆mite de que sus respuestas no pueden contradecir a las de los anteriores. O sea, que no existe ese algo, pero son mis indagaciones las que le van dando forma.

3) La idea que defienden algunos f铆sicos de que el componente 煤ltimo de la realidad ser铆an los bits de informaci贸n; las cosas materiales no ser铆an m谩s que el resultado de bits de informaci贸n. Le铆 鈥淒escodificando la realidad鈥 de Vlatko Vedral, que defend铆a esta teor铆a, y no me convenci贸 en absoluto. Puedo ver un gen como una sustancia material que codifica una informaci贸n, pero no puedo imaginarme a la informaci贸n creando un gen.

4) Parece que la part铆cula de Planck definir铆a el l铆mite 铆nfimo del espacio. No podr铆a dividirse en nada a煤n m谩s peque帽o. 驴Hace pensar en algo? 隆Efectivamente! 隆En un p铆xel!

A pesar de todo, yo sigo encontrando m谩s plausible que vivamos en el mundo real y no en una simulaci贸n. Mi argumento es la navaja de Ockam, que dice que entre dos hip贸tesis siempre la m谩s sencilla es la verdadera. Para asumir que vivo en el mundo real, tengo que asumir el big bang, la formaci贸n del sistema solar, la aparici贸n de la vida y la evoluci贸n de la conciencia. Pensar que vivo en una simulaci贸n me obliga a asumir todo lo anterior m谩s una civilizaci贸n que ha desarrollado ordenadores capaces de crear simulaciones del universo. Me parece m谩s f谩cil de creer en la primera opci贸n.