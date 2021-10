–

La narrativa de la audiencia suspendida por el juez Bava difiere de lo que expresa el expediente. Tras la indagatoria del mi茅rcoles, los plazos llegan hasta despu茅s del 14 de noviembre.

Por N茅stor Esp贸sito @nestoresposito

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pronunci贸 en el discurso que antecedi贸 a la frustrada indagatoria de Mauricio Macri en Dolores una frase llamativa: 鈥淰enimos a presentarnos frente al juez que corresponde, aunque sepamos y tengamos ciertas reticencias. Venimos igual porque somos institucionalistas y republicanos鈥.

El d铆a previo, la C谩mara Federal de Mar del Plata hab铆a avalado la continuidad del juez Mart铆n Bava en la investigaci贸n por presunto espionaje ilegal contra familiares de los muertos del ARA San Juan, en una resoluci贸n en la que 鈥搉o obstante- le marc贸 la cancha. La recusaci贸n y el planteo de incompetencia hab铆an sido presentados por el defensor de Macri, el ex funcionario que all谩 lejos y hace tiempo abrev贸 en el kirchnerismo, Pablo Lanusse. Eso significaba que Lanusse cre铆a que Bava 鈥揳 diferencia de lo que dijo Bullrich- no era 鈥渆l juez que corresponde鈥.

Unos minutos despu茅s del discurso de la ex ministra de Seguridad, Macri se fue de Dolores sin completar la indagatoria y Lanusse, ante los medios de comunicaci贸n, bram贸 contra el juez. 驴Fue todo una puesta en escena?

Lanusse declar贸 ante los periodistas que transpiraban por el agobiante calor de Dolores: 鈥淣os hemos tenido que enterar reci茅n hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar鈥. Sin embargo, el acta de la indagatoria trunca consigna otra cosa. Describe el pedido de relevamiento del secreto cursado un mes antes, la respuesta de la AFI, y a帽ade: 鈥淟o cual se puso en su conocimiento en forma previa a esta audiencia鈥. 驴Macri lleg贸 a Dolores sabiendo que no iba a declarar?

En la misma conferencia, Lanusse expres贸: 鈥淓l juez nos convoc贸 sabiendo que Macri no pod铆a declarar鈥. 驴Acaso fue un sincericidio?

No es cierto que Macri no pudiera declarar sin ser relevado del secreto que impone la ley de Inteligencia. La titular de la AFI, Cristina Caama帽o, respondi贸 al pedido del juez Bava el 6 de octubre pasado que 鈥渆n caso de que el ex presidente brinde en su declaraci贸n alguna informaci贸n clasificada en los t茅rminos de la Ley 25.520 (de Inteligencia) deber谩n tomarse los recaudos necesarios a los fines de garantizar su reserva鈥. Dicho de otro modo: el ex presidente pod铆a declarar y si la declaraci贸n transitaba por cuestiones de seguridad nacional o secretos de Estado esa parte deb铆a ser testada, o bien pod铆a negarse a responder, o tambi茅n se hubiera establecido un cuarto intermedio para 鈥搒贸lo en esa instancia- tramitar el levantamiento del secreto.

Pero Macri no iba a declarar. La estrategia defensista no incluye al ex presidente respondiendo preguntas porque esa situaci贸n puede hacer trastabillar a cualquier imputado, por m谩s coucheado que estuviera. Lo previsto era un descargo por escrito y nada de preguntas. 驴Para qu茅 deb铆a ser relevado de nada si nada iba a decir?

El juez Bava sab铆a que la indagatoria se pod铆a realizar. La prueba de ello est谩 en la nueva convocatoria a Macri, para el 3 de noviembre pr贸ximo: 鈥淣o obstante el criterio ya sostenido por el suscripto sobre la cuesti贸n, a fin no afectar el derecho de defensa del imputado y con el objeto de evitar futuros planteos nulificantes de las partes, o cuestionamientos infundados respecto de la actuaci贸n del suscripto y teniendo en consideraci贸n lo resuelto por la C谩mara Federal deApelaciones de Mar del Plata, se hizo lugar a la pretensi贸n de la defensa鈥. Suspendi贸 la audiencia pese a que consideraba que no hab铆a razones para ello.

El presidente Alberto Fern谩ndez tambi茅n sabe que el relevamiento no era obst谩culo para la indagatoria. En los considerandos del decreto en que relev贸 a Macri del secreto subray贸 que 鈥渓a causa investiga la posible comisi贸n de delitos vinculados a actividades de inteligencia prohibidas por la ley, y no a actividades o informaci贸n que resulte necesario clasificar en inter茅s de la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Naci贸n, conforme establece la Ley de Inteligencia鈥. Pero 鈥渟in perjuicio de ello, estando imputado el ingeniero Mauricio Macri de un delito de acci贸n p煤blica, y con el fin de posibilitar el pleno ejercicio del Derecho de Defensa, as铆 como la adecuada y efectiva actuaci贸n de los 贸rganos jurisdiccionales, es que corresponde relevarlo del deber de secreto y confidencialidad鈥.

No fue un error o una omisi贸n de Bava lo que precipit贸 la suspensi贸n de la indagatoria sino el planteo que la defensa de Macri parece haber previsto de antemano para demorar, por tercera vez y con diferentes recursos (vulgarmente llamados 鈥渃hicanas鈥) la indagatoria. Primero fue el desconocimiento del domicilio al que notificar a Macri, luego el pedido de postergaci贸n por la falta de tiempo para conocer el expediente y, ahora, el innecesario relevo del secreto.

Lanusse consider贸 que con el culebr贸n de Dolores hab铆a 鈥渜uedado absolutamente en evidencia鈥 la 鈥渁nimadversi贸n del juez Bava contra Macri鈥 y su 鈥減retensi贸n de querer procesarlo antes de las elecciones鈥.

Fue exactamente al rev茅s. Todo lo que ocurri贸 tuvo como objetivo evitar que el juez definiera la situaci贸n procesal del ex presidente antes de las elecciones.

La estrategia de defensa parece haber dado resultados. El C贸digo Procesal Penal establece un plazo de diez d铆as h谩biles desde el momento de la indagatoria para que el juez dicte un procesamiento. Si la indagatoria se completa el 3 de noviembre, el plazo procesal 鈥搎ue es ordenatorio, es decir no estricto- se terminar谩 el 17, tres d铆as despu茅s de los comicios.

驴El juez podr铆a resolver antes de las elecciones? Si, por supuesto. Pero ser铆a un papel贸n que le dar铆a la raz贸n a Lanusse y su argumento del 鈥渁puro鈥 e impactar铆a de lleno en la credibilidad de Bava.

