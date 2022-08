–

De parte de Kurdistan America Latina August 1, 2022

El Congreso Nacional del Kurdist谩n (KNK) public贸 un extenso documento sobre los debates surgidos luego de que el Estado turco cometiera una masacre de civiles en la regi贸n de Zakho, el 20 de julio pasado, en el Kurdist谩n iraqu铆 (Bashur).

A continuaci贸n publicamos el documento completo:

Como resultado de la sensibilidad y la presi贸n p煤blica surgidas tras la masacre de turistas iraqu铆es por parte de Turqu铆a, la ONU ha tenido que hacer finalmente algunas declaraciones y el Consejo de Seguridad de la ONU ha tenido que reunirse de urgencia. Naciones Unidas pidi贸 el jueves una investigaci贸n 鈥榬谩pida y exhaustiva鈥 sobre el mort铆fero bombardeo que afect贸 a un centro tur铆stico en la provincia de Duhok, en la regi贸n del Kurdist谩n iraqu铆, y que caus贸 la muerte de nueve turistas iraqu铆es y heridas a otras 33 personas en un ataque de Turqu铆a. El incidente fue ampliamente condenado por la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos, la Liga 脕rabe, China, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Reino Unido y la ONU.

A petici贸n de las autoridades iraqu铆es, el Consejo de Seguridad de la ONU celebr贸 una reuni贸n el 26 de julio de 2022. Durante esa reuni贸n, el gobierno iraqu铆 pidi贸 a Naciones Unidas que aprobara una resoluci贸n para forzar la retirada de los militares turcos del norte del pa铆s. El ministro de Asuntos Exteriores iraqu铆 tambi茅n denunci贸 el ataque ante el Consejo de Seguridad de la ONU, calific谩ndolo de 鈥榓gresi贸n flagrante del ej茅rcito turco contra civiles inocentes鈥, y subray贸 que se trataba de 鈥榰na agresi贸n militar contra la soberan铆a, la seguridad y la integridad territorial de Irak鈥. Pidi贸 al organismo internacional la citada resoluci贸n y record贸 que la presencia de las tropas turcas en la regi贸n semiaut贸noma del Kurdist谩n es 鈥榠legal鈥, dado que no cuenta con la aprobaci贸n del gobierno iraqu铆 ni se enmarca en un acuerdo de seguridad o militar con Ankara. En este sentido, advirti贸 que la presencia de militares turcos en esta zona del pa铆s aumenta la inestabilidad. En un mensaje enviado al Consejo de Seguridad en relaci贸n con el ataque turco del 20 de julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraqu铆 afirm贸 que 鈥榮e han documentado 22.740 violaciones turcas鈥. Bagdad exige una disculpa de la parte turca para Irak y su pueblo.

驴Por qu茅 Turqu铆a atac贸 este lugar de vacaciones?

El Estado turco no llev贸 a cabo este ataque por error; lo hizo deliberadamente. Esto es seguro, ya que las tropas turcas est谩n justo enfrente del pueblo, y 400-500 veh铆culos militares turcos est谩n desplegados all铆. Por lo general, hay un millar de turistas establecidos all铆. El Estado turco tambi茅n sabe que es un lugar tur铆stico. El Estado turco puede ver a una persona debajo de un 谩rbol y asesinarla con su avanzada tecnolog铆a, 驴c贸mo es posible que ataque un 谩rea de picnic accidentalmente? No hay ning煤n error aqu铆 y el Estado turco no bombarde贸 la zona s贸lo porque un comandante de la regi贸n quer铆a hacerlo.

Este es el enfoque oficial de Turqu铆a en la pol铆tica. Las 茅lites de poder turcas quieren establecer su dominio en el sur del Kurdist谩n y en Irak. Quieren intimidar y secuestrar a la gente y buscar la dominaci贸n ejerciendo presi贸n psicol贸gica de esta manera. Este no es el primer ataque. Durante muchos a帽os han estado matando a civiles en el Kurdist谩n del Sur, Rojava y el Kurdist谩n del Norte bas谩ndose en esta pol铆tica. Quieren intimidar a la gente. Y parece que no quieren que siga siendo una zona de picnic, sino que quieren que la zona quede para ellos. Turqu铆a no quiere que haya gente en esas zonas y pretende establecer un dominio militar completo. En resumen, el Estado turco llev贸 a cabo este ataque a prop贸sito.

Casi 30 mil soldados turcos en el Kurdist谩n del Sur

El n煤mero de puntos militares establecidos por el Estado turco en el Kurdist谩n del Sur es de unos 100, pero el n煤mero de soldados actualmente desplegados y activos en territorio iraqu铆 es de al menos 30 mil. Adem谩s, las fuerzas especiales del Estado turco, los comandos y todas las brigadas de expertos tienen actualmente su base en el Kurdist谩n del Sur, es decir, en Irak. En el per铆odo de tres meses, del 14 de abril al 14 de julio de 2022, el n煤mero de bombardeos turcos con aviones de combate en territorio iraqu铆 ha sido de 2.574, y el n煤mero de ataques con helic贸pteros de 1.933.

Ahora este ataque se discute intensamente en Irak, en el Kurdist谩n del Sur y en todo el Kurdist谩n. El pueblo de Perex se encuentra en Heftan卯n. El pueblo est谩 a un kil贸metro y medio de la frontera oficial de Turqu铆a. All铆 est谩 la zona de Kiryaresh, donde se encuentra una gran base militar turca. El Estado turco ha ocupado actualmente 23 colinas en Heftan卯n, ha construido bases militares en 23 lugares, y la mayor铆a de ellas se encuentran en los alrededores de Perex.

Detr谩s de Perex, hay fuerzas coloniales turcas, y hay una l铆nea fronteriza al oeste. De hecho, es una regi贸n bajo el control de las tropas turcas.

Turqu铆a no esperaba esta reacci贸n

Tal vez Turqu铆a no esperaba una reacci贸n tan fuerte a su ataque. No lo esperaban porque han cometido muchas masacres antes y ning煤n pa铆s ha reaccionado. Por ejemplo, se produjeron varias masacres en los alrededores de Qandil, en Sheladize, y m谩s recientemente en Bamerne. El a帽o pasado, atacaron un hospital en Sikeniy锚, en Shengal (Sinjar), y ocho civiles perdieron la vida. Si el Estado iraqu铆 y el gobierno de Al-Kadhimi hubieran reaccionado ante Turqu铆a en ese momento, esta 煤ltima masacre no habr铆a ocurrido. En agosto de 2020, los dos altos mandos militares del ej茅rcito iraqu铆, Zubayir Hali y Muhammed Rashit, fueron asesinados deliberadamente por el Estado turco, pero el primer ministro iraqu铆 se someti贸 a Erdogan. No reaccionaron en absoluto. Por eso el gobierno turco act煤a con comodidad. Pero esta vez, especialmente el pueblo iraqu铆 ha dado a Turqu铆a una respuesta muy valiosa.

El pueblo iraqu铆 ha declarado que 鈥榶a es suficiente鈥. El 煤ltimo atentado ha sido la gota que ha colmado el vaso en este sentido. De este modo, se ha producido una grave reacci贸n. Cuando el pueblo mostr贸 esa respuesta a Turqu铆a de forma colectiva, tanto los funcionarios iraqu铆es como los del Kurdist谩n del Sur hicieron declaraciones, y ha habido una reacci贸n por parte de los gobiernos.

Aunque hay algunas deficiencias, ha surgido un cierto nivel de reacci贸n. Si hubieran mostrado esta reacci贸n antes, el Estado turco no habr铆a podido cometer tales masacres. Si no se detiene al Estado turco, podr铆a hacer cualquier cosa porque quiere establecer su dominio sobre la zona. Tienen ese prop贸sito, y cuando es necesario, golpean sin hacer ninguna distinci贸n entre soldados y civiles.

Masacre, negaci贸n y mentiras

El Estado turco ha negado haber cometido esta masacre. Incluso ha afirmado que el 鈥楶KK lo hizo鈥. Aunque Irak demostr贸 que esta masacre fue cometida por el Estado turco, Turqu铆a lo neg贸. Esta negaci贸n hace que el mundo vea la realidad de Turqu铆a. 驴Cu谩l es esta realidad? Es lo que siempre hace Turqu铆a. Turqu铆a promueve el terror en el Kurdist谩n, pero nos acusa a nosotros y a nosotras de ser 鈥榯erroristas鈥. Mata a nuestra gente pero dice que 鈥榥o mata a los civiles鈥. De todos modos, niega e ignora por completo al pueblo kurdo. La realidad del Estado turco es la negaci贸n, la masacre y la mentira. El Estado turco practica el terrorismo de Estado. Esto es lo que es el Estado turco. Tambi茅n ha negado este 煤ltimo incidente. Las autoridades iraqu铆es han confirmado que Turqu铆a lo hizo, pero ni siquiera lo tienen en cuenta. Por ejemplo, las autoridades turcas ni siquiera respondieron a Irak. Incluso dijeron 鈥楴o caigas en una trampa, cooperemos鈥, como si estuvieran hablando con un ni帽o. Ni siquiera tienen respeto. La masacre ha mostrado un poco m谩s la verdadera cara del Estado turco.

驴Por qu茅 el PKK ha trasladado todas sus fuerzas al Kurdist谩n del Sur?

Algunos critican al PKK, diciendo que ha llevado su guerra con el Estado turco al Kurdist谩n del Sur.

Tambi茅n ha habido algunos debates en el Parlamento iraqu铆 sobre esta cuesti贸n. Algunos alegan que el PKK entra en el territorio del Kurdist谩n del Norte (Turqu铆a) desde el Kurdist谩n del Sur, ataca all铆 a las fuerzas turcas y luego regresa al Kurdist谩n del Sur. Esto no es as铆. No ha ocurrido nada parecido en los 煤ltimos 10 a帽os. Hace diez a帽os, hubo un alto el fuego entre el PKK y el Estado turco. El alto el fuego dur贸 dos a帽os y medio. Seg煤n el acuerdo, el PKK deb铆a trasladar todas sus fuerzas al Kurdist谩n del Sur. Ya hab铆a retirado algunas de sus fuerzas, pero al ver que el Estado turco no ten铆a buenas intenciones, detuvo la retirada de las tropas. En ese momento, el Gobierno Regional del Kurdist谩n tambi茅n estaba implicado en el traslado de las fuerzas del PKK al Kurdist谩n del Sur; lo sab铆an y lo confirmaron. Irak tambi茅n lo confirm贸 de facto. Las fuerzas de la guerrilla tuvieron que retirarse al Kurdist谩n del Sur para continuar las negociaciones con Turqu铆a. Entonces Erdogan detuvo el proceso de paz aunque se firm贸 un memorando de entendimiento en el Palacio de Dolmabah莽e, Estambul. Desde entonces, el Estado turco ha estado montando unilateralmente ataques dondequiera que el PKK tenga fuerzas. As铆 es como se desarrolla la guerra actual. Turqu铆a ha llevado esta guerra al Kurdist谩n del Sur. Atacan unilateralmente al PKK y quieren ocupar las tierras que comprenden los territorios de su Pacto Nacional.

Si el objetivo es el PKK, 驴qu茅 hacen las tropas turcas en Bashiqa, cerca de Mosul?

Si el PKK es la causa de los atentados, 驴por qu茅 el ej茅rcito turco tiene una base en Bashiqa? 驴Por qu茅 el Estado turco no retir贸 sus tropas de Bashiqa cuando el gobierno iraqu铆 se lo pidi贸 hace 3-4 a帽os? Turqu铆a nunca ha retirado sus fuerzas y ahora despliega secretamente sus tropas en Kirkuk.

Tambi茅n quiere ocupar Kirkuk a trav茅s de sus tropas que despliega como civiles y elementos del MIT (servicio de inteligencia turco). Construye una fuerza y entrena a sus fuerzas all铆. El Estado turco tiene planes para estas tierras. Esto hay que verlo. Tal vez una parte de la cuesti贸n tenga que ver con el PKK, pero el PKK no es todo el problema. Esto tambi茅n es una realidad y hay que verlo.

C贸mo pueden Irak y la ONU detener la ocupaci贸n turca

A pesar de los problemas internos actuales, el Estado iraqu铆 mantiene una posici贸n fuerte frente al Estado turco. Y ahora, por ejemplo, si Irak cierra la puerta de la frontera durante dos meses y no comercia con Turqu铆a, podr铆a incluso provocar el colapso del gobierno del AKP-MHP. Actualmente, el Kurdist谩n del Sur e Irak son como un salvavidas para el Estado turco. Turqu铆a vende sus productos en estas tierras. Si el Estado iraqu铆 detiene el comercio con Turqu铆a ahora, Turqu铆a no podr谩 soportar la crisis econ贸mica resultante y se derrumbar谩. En otras palabras, Irak tiene una carta econ贸mica que refuerza su mano. Irak puede adoptar una postura y dar la respuesta necesaria al Estado turco de esta manera. De esta manera, no s贸lo las personas que fueron asesinadas en Perex-Zakho, sino tambi茅n 138 de los civiles que fueron martirizados en suelo iraqu铆 como resultado de los ataques turcos en los 煤ltimos 7 a帽os, incluidos los que fueron martirizados por el colonialismo en el Kurdist谩n del Sur, Irak y Rojava, podr谩n descansar en paz. Por tanto, es necesario desarrollar esta actitud.

As铆, el hecho de que hoy en d铆a el Estado turco est茅 ocupando partes cada vez m谩s grandes del Kurdist谩n del Sur, estableciendo bases militares, provocando masacres en ciudades y pueblos con artiller铆a y ataques a茅reos, y que Irak sea incapaz de mostrar una reacci贸n disuasoria ante esto como Estado, es precisamente el resultado de este conflicto pol铆tico interno y porque las potencias internacionales se han negado hasta ahora a hacer cualquier cr铆tica seria contra esta ocupaci贸n.

Si la ONU e Irak realmente no quieren que se repita la masacre de Zakho y si quieren acabar con el actual estado de ocupaci贸n del Estado turco, deben adoptar una postura m谩s decidida y cumplir con sus obligaciones legales. De lo contrario, la pol铆tica inhumana del Estado turco ser谩 la causa de a煤n m谩s sufrimiento y p茅rdidas, y el Estado turco se convertir谩 en una potencia ocupante permanente en Irak.

La 煤ltima reuni贸n urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre esta masacre fue un paso positivo, pero si no sigue sus decisiones y toma las medidas necesarias para detener los ataques del Estado turco, 茅ste continuar谩 con estos ataques.

El anexo muestra c贸mo Turqu铆a ha practicado la masacre en el Kurdist谩n del Sur durante muchos a帽os. S贸lo han podido hacerlo porque el silencio de las fuerzas internacionales les ha dado el aliento para hacerlo. Por lo tanto, es hora de poner fin a las violaciones turcas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

FUENTE: ANF

