Revisitamos el contexto de la creaci贸n de una de las obras m谩s emblem谩ticas del siglo XX

El fallido debut del Concierto para Piano No. 1 de Sergei Rachmaninoff produjo un consecuente per铆odo depresivo en su compositor que lo det uvo por completo de crear nuevas producciones. Pero lejos de adjudicar este hiatus compositivo solo a la cr铆tica negativa, analizamos los puntapi茅s personales y de contexto que tambi茅n pudieran haberlo influenciado, y c贸mo la superaci贸n de esta oscura etapa engendr贸 una de las obras m谩s emblem谩ticas de la m煤sica rusa: su Concierto para Piano No. 2

A su tiempo supo decir: 鈥la inspiraci贸n real sale de dentro, nada externo puede ayudar. Lo mejor de la poes铆a, lo m谩s sublime de la pintura, lo m谩s grandioso de la naturaleza, no pueden producir ning煤n resultado que merezca la pena si la divina llama de la facultad creativa falta dentro del artista鈥. La primera oraci贸n puede lanzarnos un indicio: una personalidad acotada por la autoexigencia fue v铆ctima de su propio puntillismo, y paulatinamente hizo imposible cualquier despliegue expresivo. Pero el efecto no explica por s铆 solo la causante, y al fin y al cabo seguimos teniendo a un hombre que pide de s铆 mismo proveerse y agotarse.

Entonces, nos servimos del contexto: podemos explicar a Rachmaninoff como un compositor particular desde que entendemos el desarrollo de la m煤sica rusa como particular en s铆. La riqueza en su folklore y la m煤sica sacra de la Iglesia Ortodoxa colmadas de melod铆as modales y frecuentes cambios de tempo formaban, hasta el siglo XIX, la personalidad sonora del pa铆s. Hasta ese momento, cualquier expresi贸n musical por fuera de estas dos utilidades 鈥搇a popular y la eclesi谩stica鈥 ven铆a de compositores italianos, alemanes y franceses. Fue Glinka quien revirti贸 el asunto. Muchos adjudican a sus c茅lebres 贸peras la fundaci贸n de una nueva direcci贸n en la m煤sica de la Rusia imperialista, y as铆, la bienvenida a una camada de compositores con ansias de reformular el paradigma de sus propios tiempos.

En un segundo orden, al contrario de sus contempor谩neos, Rachmaninoff nunca se aline贸 con ninguna escuela ni estil铆stica particular. La problem谩tica de la m煤sica de la Rusia del siglo XIX se resume en dos antag贸nicos, los de corriente nacionalista y los 鈥渙ccidentalizados鈥, visiones que de base fundaban valores opuestos y por las cuales todos se ocupaban de tomar partido. Sobre esto 茅l ha emitido una opini贸n: 鈥渓o 鈥榥acional鈥 en la m煤sica no depende necesariamente de las creaciones primitivas de las masas, sino de la mente cultivada del individuo鈥.

Rachmaninoff apostaba por una expresi贸n que, concebida de forma individual, pudiera servir de resonador para las masas. Este novedoso precepto compositivo ser谩 quiz谩s el que explique la riqueza musical que hay en su repertorio, hijo del contexto mencionado y resignificado por 茅l. Este gran sentido de s铆 mismo altern贸 para el bien de un equilibrio en com煤n la producci贸n de una estil铆stica que supo esbozar experiencias particulares y ponerlas al servicio del colectivo. Podr铆amos estimar entonces a partir de esta relaci贸n bilateral un paradigma de tipo servicial 鈥搚a no utilitario鈥, cuyo prop贸sito quedaba desdibujado si se lo rechazaba. 鈥Modernidad atroz鈥, 鈥渂asura moderna鈥, 鈥渁rmon铆a pegajosamente perversa鈥 no fue la cr铆tica linchando en capricho el debut fallido de su Concierto para Piano No. 1, sino la calificaci贸n de c贸mo este sistema de correspondencia hab铆a fallado.

Sumido en una gran depresi贸n, un amigo lo acerca a Tolstoi, pero eso s贸lo lo deprime m谩s. La familia lo encomienda entonces a Nicholas Dhal, un terapeuta especializado en la hipnosis, y ah铆 la historia cambia. El tratamiento de hipnoterapia fue el motor de arranque para el Concierto para Piano No. 2 Op. 18. Una obra para piano y orquesta de tres movimientos: Moderato, Adagio sostenuto y Allegro scherzando. Es cierto lo que se帽ala Anna Fedorova, una de sus mejores int茅rpretes: las frases no concluyen. El climax va aplaz谩ndose siempre un paso m谩s hacia adelante y el despliegue de un fraseo se abalanza sobre otro. Como una ola que nueva ya se contrae y hace emerger otra, se pueden o铆r los estragos de la depresi贸n en vaiv茅n emulando el movimiento penoso del intento.

Bajo esa contracci贸n, el comienzo del segundo movimiento se lee como una apertura. Es inocente adjudicar a un arpegio una misi贸n meramente mel贸dica. A trav茅s de su m茅trica entra el aire necesario para retratar el cese de una resistencia. Esta rendici贸n supone el pilar de todo proceso de sanaci贸n. La intercalaci贸n de los vientos y las cuerdas toman estas teclas, y prontamente hacen simbiosis con la forma para esbozar una nueva situaci贸n: lo que antes no dejaba de arrastrarlo, ahora lo libera. Esa liberaci贸n es una nueva responsabilidad. Los vientos dan testimonio del v茅rtigo.

El tercer movimiento entiende que hay todo por hacer, pero sabe hacer revisiones. Conjuga la vertiginosidad del primer tema con el despliegue orquestal del segundo. En s铆 esta suerte de s铆ntesis responde a una operaci贸n musical b谩sica de suma de elementos distintos, y el movimiento hace valer a cada uno de ellos d谩ndole nuevas significaciones. La conclusi贸n es desoladora en el planteamiento de una esperanza, y he ah铆 el retrato m谩s justo que se puede hacer sobre la cura.

