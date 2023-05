–

La historia kurda no tiene leyes escritas, pero los kurdos son un pueblo antiguo y siempre ha habido costumbres y tradiciones no escritas. Si, a pesar de la asimilaci贸n a Estados extranjeros, han conservado sus propios valores kurdos, es gracias a esas costumbres y tradiciones no escritas, pero sagradas. Tradiciones que han sido defendidas por las mujeres kurdas.

Seg煤n una de estas tradiciones, siempre que hab铆a una disputa entre dos bandos -dos tribus o dos personas-, las mujeres de ambas partes tomaban la iniciativa para calmar la lucha e intervenir en favor de la paz.

De hecho, una mujer que no asum铆a este papel era vista como carente. Y si los protagonistas no respond铆an a su llamada, las embajadoras de la paz les quitaban los pa帽uelos de la cabeza y los agitaban en medio de la pelea.

Hay que mencionar que las mujeres de Mesopotamia se cubr铆an la cabeza antes de la invasi贸n del Islam, y sus coberturas son muy diferentes de las de la tradici贸n isl谩mica, ya que no s贸lo sirven para cubrirse, sino m谩s bien como adorno.

Las acciones emprendidas por las mujeres en nombre de la paz eran una exigencia m谩s vinculante que cualquier ley escrita. Quienes se negaban a obedecer perd铆an el respeto de su comunidad.

Hist贸ricamente, las mujeres kurdas se quitaban el pa帽uelo por la paz, pero en Kobane ocurri贸 lo contrario.

Esta vez no fue por la paz, sino por la guerra por la libertad. En un desaf铆o a la oscura mentalidad que les ordenaba ir tapadas, las mujeres se quitaron sus vistosos pa帽uelos.

Agit谩ndolos al grito de 鈥淛in Jiyan Azadi鈥 (Mujer Vida Libertad) lucharon calle por calle, casa por casa, posici贸n por posici贸n. Ahora ya no eran pa帽uelos, sino s铆mbolos de libertad: una bandera femenina. En Kobane, fuimos testigos de c贸mo el pa帽uelo de la paz se convirti贸 en el pa帽uelo de la guerra.

La primera vez que o铆 hablar del 鈥淪arpika Ser鈥 -el pa帽uelo de la guerra- fue por Viyan Peyman. Mientras se preparaba para el conflicto, que se intensificaba con la oscuridad del atardecer, Viyan se at贸 el pa帽uelo con su estilo caracter铆stico; y diciendo 鈥淪arpika Ser est谩 completo鈥, se puso en posici贸n.

Este pa帽uelo de guerra y de libertad se convirti贸 en la posesi贸n m谩s sagrada de todo guerrero. Se utilizaba como cintur贸n para su arma y como venda para las heridas de los amigos abatidos a su lado.

Un amigo an贸nimo que hab铆a recibido un disparo y exhalaba su 煤ltimo suspiro se cubr铆a con un colorido pa帽uelo de un guerrero an贸nimo. Las manchas de sangre a帽ad铆an nuevos motivos al dise帽o.

A medida que las mujeres desafiaban la mentalidad que quer铆a esclavizarlas, el pa帽uelo de guerra empez贸 a ser llevado por amigos varones y la adopci贸n del pa帽uelo femenino por los guerreros varones fue tan significativa como la victoria de Kobane.

Esta acci贸n, s铆mbolo de la mujer y la libertad, penetr贸 en la mente enemiga con m谩s eficacia que cualquier bala. El pa帽uelo de las YPJ que apareci贸, bail贸 y luch贸 en aquellos d铆as en Kobane, pronto onde贸 con el grito de victoria en Raqqa, antigua capital de la oscuridad.

El pa帽uelo de guerra se ha convertido en la bandera femenina m谩s bella y potente, llevada con orgullo por mujeres de todo el mundo. Hoy, una vez m谩s, muestra una resistencia 茅pica, empapada de polvo, sangre y sudor, y ondeando con todas sus fuerzas para no caer al suelo. Las mujeres de Rojava, con sus coloridos pa帽uelos de libertad, resisten por el futuro de todas las mujeres.

FUENTE: Roni Riha / The National / Fecha de publicaci贸n original: 3 de diciembre de 2019 / Traducido por Rojava Azadi Madrid

