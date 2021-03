Este viernes, se publicaba en el BOE la declaraci贸n de bienes actualizada de los miembros del Gobierno y altos cargos y revelaba que el 65% del Ejecutivo, es decir, 15 de los 23 miembros que lo componen, incluido Pedro S谩nchez, tienen planes de pensiones o seguros de vida de ahorro.

Seg煤n informaciones de infoLibre, l@s 15 miembr@s del Gobierno con planes de pensiones o seguros de vida son: Pedro S谩nchez, con 85.865 euros y un patrimonio de 211.650 euros; Carmen Calvo, con 132.404 euros y un patrimonio de 464.090,55 euros; Jos茅 Luis 脕balos, con 30.378 euros y un patrimonio de 225.308,385 euros; Juan Carlos Campo, con 121.465 euros y un patrimonio de 362.965,53 euros; Margarita Robles, con 93.793 euros y un patrimonio de 772.809,87 euros; Reyes Maroto, con 41.155 euros y un patrimonio de 460.744 euros; Salvador Illa, con 43.086,21 euros y un patrimonio de 148.573,87 euros; Jos茅 Manuel Rodr铆guez Uribes, con 20.000 euros y un patrimonio de 147.000 euros; Carolina Darias, con 3.170 euros y un patrimonio de 198.698,07 euros; Manuel Castells, con 1,4 millones y un patrimonio de 2,8 millones.

El ya exvicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad Irene Montero tienen un seguro de vida de 187.500 euros cada uno, aunque no se trata de un seguro de vida con valor de rescate. El seguro fue contra铆do con la hipoteca y no pueden disponer del dinero.

Los tres ministros que faltan tienen planes de pensiones o seguros de vida, pero tambi茅n otros veh铆culos de ahorro financiero. Isabel Cel谩a tiene 565.825,44 euros en concepto de 芦acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de instituciones de inversi贸n colectiva negociadas禄 y un patrimonio de 1.142.024,94 euros. Pedro Duque posee tambi茅n 芦acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de entidades jur铆dicas negociadas; deuda p煤blica, obligaciones o bonos禄 por valor de 598.937 euros y un patrimonio de 1.434.165 euros y Jos茅 Luis Escriv谩 gestiona por el mismo concepto que Pedro Duque 796.736 euros adem谩s de un seguro de vida o plan de pensiones de 255.522 euros y posee 1.574.634 euros de patrimonio.

Pol铆tic@s sin planes de pensiones o seguros de ahorro

En la otra cara de la moneda, sin planes de pensiones o seguros de ahorro se encuentran el ministro Alberto Garz贸n con una deuda de 26.803,46 euros, Mar铆a Jes煤s Montero con 19.077,5 euros de patrimonio y Yolanda D铆az con 25.227,955 euros. Tampoco poseen planes de pensiones o seguros de ahorro Nadia Calvi帽o con 335.630 euros de patrimonio, Teresa Ribera con 342.000 euros euros de patrimonio, Arancha Gonz谩lez Laya con 870.816,03 euros de patrimonio, Fernando Grande-Marlaska con 457.922 de patrimonio o Luis Planas, con 292.859,89 euros.

Defender las pensiones p煤blicas teniendo planes privados

Esta situaci贸n nos lleva a pensar c贸mo van a defender l@s pol铆tic@s las pensiones p煤blicas mientras ellos mismos tienen planes privados de ahorro. Coordinadoras, plataformas y colectivos de pensionistas de todo el Estado salen a la calle de manera continua para presionar y que el Gobierno no se olvide de los ingresos de los mayores.

La 煤ltima gran movilizaci贸n de pensionistas fue contra las recomendaciones del Pacto de Toledo y el plan de reforma del sistema p煤blico de pensiones del ministro de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, Jos茅 Luis Escriv谩, quien posee, seg煤n indicamos m谩s arriba, un seguro de vida o plan de pensiones de 255.522 euros.

Este nuevo ataque al sistema p煤blico de pensiones capitaneado por Escriv谩 fomenta las jubilaciones privadas, no garantiza una pensi贸n m铆nima ni soluciona la desigualdad entre hombres y mujeres en las pensiones. Y es que se trata, llanamente, de ricos gestionando el dinero de los pobres, 茅lites manejando un sistema que no les importa ya que no se ven beneficiados por 茅l.

Si esta Espa帽a fuese justa y ecu谩nime para con sus ciudadanos y ciudadanas, quienes manejan los hilos tendr铆an las mismas condiciones que quienes se ven beneficiados o perjudicados por las medidas tomadas. Solo as铆 se gobernar铆a para la gente y no para el beneficio propio.

https://contrainformacion.es/defender-politicos-pensiones-publicas-tienen-planes-privados/

