De parte de CGT Pais Valencia I Murcia June 23, 2021





隆Bienvenida la Gira por la Vida!, 隆Bienvenido el Escuadr贸n 421!, 隆Bienvenidxs hermanxs Zapatistas!

Durante la larga noche, lxs que nacimos de la noche, hemos encontrado en la monta帽a el lugar de encuentro de las conversaciones, las luchas y los abrazos. La monta帽a, y vuestra Monta帽a, ha sido, y es, refugio y encuentro durante las revoluciones propias y colectivas, espacio de soledad donde no sentirnos solas, en ese camino de abrir caminos que es la pregunta primera, tendremos que seguir caminando 鈥淟a Monta帽a鈥 porque no hay revoluci贸n que no se haga caminando en alegre Rebeld铆a.

Queremos caminar, desde el encuentro con vuestra diversidad que es tambi茅n la nuestra, los caminos de la Buena Vida para la tierra en la que habitamos y platicamos, en la que somos semillas que buscan otras semillas, para lxs diversxs que somos, y para el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. Tierra, Feminismo y Estado son los ejes que han de dialogarse, Tierra, Feminismo y Estado son las ideas que deconstruir y construir en el camino de la palabra que no morir谩 nunca.

Tenemos ganas de escuchar vuestra voz y compartir vuestro abrazo en esta gira por la Vida que ha de encontrarse, que ha de caminarse, llena de Resistencia y alegre Rebeld铆a, con la Vida en el centro. Entre las brumas lleg贸 鈥淟a Monta帽a鈥 a esta tierra que anda abrumada de preguntas acerca del futuro, acerca del presente, acerca de la propia Vida. Hab茅is abierto camino, porque era lo primero encontrar el camino, si no, 驴pues c贸mo?, queremos compartir con vosotrxs ese encontrar caminos, con la Vida en el centro, para poner la Vida en el centro, y como, la tierra, que hace m谩s, prepararnos para lo que sigue, y encontrar la ma帽ana entre las grietas de la noche, dijo Durruti que 鈥渄el capitalismo heredaremos solo ruinas, pero nosotros llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones鈥, decimos ahora con vosotrxs que al mirar el mundo y sus dolores, miraremos el mundo que se ha de levantar, con las tres miradas, una para lo anterior, una para lo presente, y otra una para lo que sigue, sembrando el tesoro de la mirada, para poner la Vida en el centro.

隆Bienvenidxs!, 隆Salud y acierto en la mirada!,隆Salud y Verdad al caminar!