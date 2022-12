Compensación por trabajo a distancia durante periodo Covid

-English version-

Queridos/as compa帽eros/as,

En vista de algunas consultas que hemos recibido por parte de los/las compa帽eros/as, retomamos el tema de la compensaci贸n por Trabajo a Distancia. La denuncia interpuesta por la CGT a la Patronal del Sector de Telemarketing todav铆a est谩 a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, como es normal, muchas personas nos pregunt谩is qu茅 ocurre si dejas de trabajar en CPM.

La respuesta es simple: seguir茅is teniendo derecho a percibir la compensaci贸n retroactiva.

A pesar de que ten茅is este derecho, es importante cuidar algunos aspectos cuando dej茅is la empresa. Por ejemplo, en relaci贸n al Finiquito. Si dejas de trabajar para CPM y firmais un finiquito reconociendo que la empresa no os debe nada, no ser谩 posible la reclamaci贸n posterior. Por eso, recomendamos hacerlo siempre con la menci贸n 鈥渞ecibido, no conforme鈥. Adem谩s, tambi茅n hay que denunciar individualmente esa compensaci贸n por la v铆a legal. Si os encontr谩is en esta situaci贸n, contactarnos lo antes posible, para que podamos asesoraros sobre el procedimiento.

Es importante subrayar que la compensaci贸n retroactiva, independientemente de la cantidad, es obligatoria por ley, tal y como indica el Real Decreto 28/2020. No es una reivindicaci贸n sindical.

El car谩cter retroactivo de la compensaci贸n por Trabajo a Distancia por motivos de COVID-19, est谩 asegurado desde Octubre 2020, gracias a la denuncia interpuesta por CGT a nivel estatal para todas las personas trabajadoras del Sector de Telemarketing, eso s铆, siempre y cuando si te vas, se denuncie individualmente a tu salida de la empresa.

As铆 que tomamos esta oportunidad para recordar de nuevo a los/las compa帽eros/as de la importancia de interponer esa denuncia al salir CPM.

Dear colleagues,

In view of some queries we have received from colleagues, we return to the issue of compensation for WFH. The complaint filed by the CGT against the Telemarketing Sector Employer is still awaiting the ruling of the Supreme Court. However, as usual, many people ask us what happens if you stop working at CPM.

The answer is simple: you will still be entitled to receive retroactive compensation.

Although you have this right, it is important to take care of some aspects when you leave the company. For example, in relation to your 鈥淔iniquito鈥. If you stop working for CPM and you sign a 鈥淔iniquito鈥 acknowledging that the company does not owe you anything, it will not be possible to claim it later. For this reason, we recommend that you always do so with the mention 芦Recibido, no conforme禄. In addition, it is also necessary to individually legally claim this compensation through legal channels. If you find yourself in this situation, please contact us as soon as possible, so that we can advise you on the procedure.

It is important to emphasize that retroactive compensation, regardless of the amount, is mandatory by law, as indicated in Royal Decree 28/2020. It is not a union claim.

The retroactive nature of the compensation for WFH for COVID-19 reasons, is assured since October 2020, thanks to the complaint filed by CGT at state level for all the working people of the Telemarketing Sector, that yes, as long as if you leave, you individually legally claim it upon your departure from the company.

So we take this opportunity to remind colleagues again of the importance of filing this complaint when leaving CPM.

Warm regards,

Edgar Barrachina, CGT representative

Pablo Olivares, CGT representative

Fabrizio Mas, CGT representative

