por Brian Goodwin

Extracto de ‘Las manchas del leopardo’ (1998)

Otro concepto profundamente arraigado en la biolog铆a es el de la competencia. Se ha dicho a menudo que la competencia es la fuerza motriz de la evoluci贸n, la que impulsa a los organismos a escalar mayores alturas en el relieve adaptativo si es que quieren sobrevivir en la lucha con sus vecinos por recursos limitados. Sin embargo, en la biolog铆a hay tanta cooperaci贸n como competencia. El mutualismo y la simbiosis, asociaciones de organismos que viven juntos en un estado de mutua dependencia (como los l铆quenes que combinan un hongo y un alga en feliz armon铆a, o nuestras bacterias intestinales, que nos benefician tanto como nosotros a ellas), son un rasgo igualmente universal del mundo biol贸gico. 驴Por qu茅 no aducir que la cooperaci贸n es la gran fuente de innovaci贸n evolutiva, como en el enorme paso que supone la aparici贸n de la c茅lula eucariota, con n煤cleo verdadero, a trav茅s de la uni贸n cooperativa de dos o tres procariotas sin n煤cleo? Uno de estos procariotas se convirti贸 en el n煤cleo, otro en los generadores de energ铆a (las mitocondrias) y, en el caso de las c茅lulas vegetales, un tercer tipo de procariota se convirti贸 en los cloroplastos. Esta historia de uni贸n simbi贸tica, mucho m谩s compleja y sutil que la que he contado aqu铆, es una de las hip贸tesis m谩s sensacionales y de m谩s largo alcance sobre la emergencia de la novedad en el conjunto de la evoluci贸n, contada con todo detalle y elocuencia por su autora, Lynn Margulis, junto con Dorion Sagan, en su libro Microcosmos. Este libro contiene tambi茅n una exposici贸n del tema del mutualismo y la simbiosis en el mundo microbiano que propone una nueva visi贸n en la que la din谩mica interactiva de los ecosistemas microbianos ser铆a el fundamento de todos los sistemas vivos de este planeta. Los microbios son las factor铆as qu铆micas de la Tierra, enriqueciendo el suelo y los oc茅anos con una vasta diversidad de productos que incluye sulfatos, fosfatos y nitratos. Mantienen la atm贸sfera en su estado reactivo de no equilibrio a trav茅s de la constante producci贸n y utilizaci贸n de metano, di贸xido de carbono, ox铆geno y otros gases, y son las plantas recicladoras del planeta, convirtiendo los desechos de otros organismos en gases, minerales y compuestos qu铆micos reutilizables. Este microcosmos es el m谩s robusto y duradero de todos los ecosistemas, y sobrevivir谩 a la mayor铆a de los desastres que puedan asolar el planeta, sean naturales o de origen humano. La constataci贸n de la importancia de los ecosistemas microbianos para la salud de nuestro planeta fue uno de los elementos principales en la elaboraci贸n de la hip贸tesis de Gaia por James Lovelock y la propia Margulis. A trav茅s del an谩lisis de la estabilidad din谩mica de la vida en la Tierra como una red interconectada de relaciones entre los organismos y su entorno f铆sico, esta hip贸tesis nos proporciona la estructura conceptual m谩s apropiada para un tratamiento de la evoluci贸n planetaria en t茅rminos de procesos din谩micos complejos no lineales, sus estados estables y sus puntos de cambio.

El inmensamente complejo entramado de relaciones entre los organismos incluye todos los esquemas de interacci贸n imaginables, y no hay ninguna necesidad de poner el 茅nfasis en las interacciones competitivas, singulariz谩ndolas como la fuerza impulsora de la evoluci贸n. En la construcci贸n de modelos din谩micos de ecosistemas es de lo m谩s importante saber si la influencia de un componente sobre otro constituye una contribuci贸n positiva, negativa o nula al ritmo de cambio de un miembro cualquiera del sistema. Este conocimiento es esencial para la construcci贸n de un buen modelo, sean en f铆sica, qu铆mica o cualquier otro campo. A este nivel anal铆tico, la biolog铆a no se diferencia de las otras ciencias, y de hecho se funde con ellas en la hip贸tesis de Gaia. Esto nos lleva a una comprensi贸n del orden emergente de la biosfera (sus propiedades de estabilidad, capacidad de regulaci贸n y homeostasis, y los efectos de la no linealidad en la transici贸n de un estado a otro). Y puede ofrecer intuiciones sobre las posibles consecuencias clim谩ticas y ecol贸gicas del calentamiento global, la destrucci贸n de las selvas ecuatoriales, la destrucci贸n de la biodiversidad, etc. La competencia no ocupa una posici贸n especial en la din谩mica biol贸gica; lo importante es el esquema de relaciones e interacciones que existe y la forma en que contribuyen al comportamiento del sistema como un todo integrado. El problema de los or铆genes requiere una comprensi贸n de la emergencia de nuevos niveles de orden a partir de esquemas de interacci贸n complejos y de las propiedades de estas estructuras en t茅rminos de su robustez ante las perturbaciones y su capacidad de automantenimiento. Se comprueba entonces que todos los niveles de orden y organizaci贸n son igualmente importantes a la hora de comprender el comportamiento de los sistemas vivos, y la insistencia reduccionista en alg煤n nivel material b谩sico de causa y explicaci贸n, como el molecular o el gen茅tico, puede reconocerse como una moda o prejuicio desafortunado que en realidad es mala ciencia.