–

De parte de SAS Madrid February 23, 2022 69 puntos de vista

Como todos saben, el Gobierno del PP acord贸 en el a帽o 2016 incrementar en determinado porcentaje la pensi贸n de jubilaci贸n, viudedad o incapacidad permanente de las mujeres trabajadoras y madres. Cinco por ciento si dos hijos, diez por ciento si tres y 15% si cuatro o m谩s hijos. Requisitos: ser mujer, haber tenido o adoptado dos o m谩s hijos y devengar la pensi贸n a partir de la fecha de entrada en vigor de la norma que estableci贸 el complemento (2 de enero de 2016). Y si no lo saben, l茅anme porque intentar茅 ser lo menos leguleyesco posible, evitar los latinajos y usar las menos palabrejas (隆otra cosa es que tuviera que engordarles la minuta!). Intentar茅 tambi茅n alguna gracieta.

Como uno, a estas alturas de la vida es un impenitente esc茅ptico especializado en decir lo que nadie quiere o铆r y hasta le he cogido el gusto a ser vituperado, perm铆tanme hacerles alg煤n comentario cr铆tico. Para que Uds. se enteren de lo que va y yo me desahogue. Aunque ya les adelante, siguiendo a Serrat, que en un art铆culo cient铆fico 鈥渆so no se hace, eso no se dice, eso no se toca鈥. Pero vaya por delante que a m铆 los art铆culos pretendidamente cient铆ficos, sin concretarles qu茅, me la sudan. Pero sobre todo no se dejen enga帽ar. Eso de las Ciencias jur铆dicas, como lo de las Ciencias econ贸micas, pol铆ticas, etc. es una mera justificaci贸n para vivir del cuento, d谩ndose el pote de todo aquello de que se carece: objetividad, imparcialidad, trabajo serio鈥 Cuando alguien les hable de estas ciencias hagan lo que la Mam谩 cabra en el cuento de Los Cabritillos y el Lobo, exijan que les ense帽en la patita por debajo de la puerta.

A lo que iba. Indudablemente el complemento era tan buena idea como todas esas a las que nos tienen acostumbrados los Gobiernos de Espa帽a que parece que sirven para algo, aunque a la hora de la verdad, sirvan para bien poco. Al margen de para saludar al p煤blico desde los medios con la montera en la mano y divulgar, es decir hacer creer al vulgo, que ellos se preocupan por los m谩s necesitados. Digo yo que si as铆 fuera hace meses que nos habr铆an ahorrado el espect谩culo de las chabolas de la Ca帽ada Real sin luz el茅ctrica para que los ni帽os puedan estudiar, las mujeres cocinar y hombres, mujeres y ni帽os no pasar fr铆o. O las monta帽as serradas que forman las subidas, resubidas y requetesubidas de la luz el茅ctrica para beneficio de unos cuantos incalificables. Claro que estos, un d铆a les proteger谩n d谩ndoles cobijo en sus tibios y c贸modos Consejos de Administraci贸n 隆Qu茅 cuajo! El caso es que la norma viene del PP y eso se nota porque su especialidad no son precisamente las normas de contenido social. Y claro la falta de costumbre鈥

Las mujeres son un chollo 鈥渄e todo a cien鈥 para los Presupuestos y para nuestro sistema de Seguridad Social

La idea del Gobierno linealmente no puede ser calificada como mala. Entre las pensiones de los hombres mujeres y las pensiones de los hombres varones hay una sima abisal. Son much铆simas m谩s las mujeres sin derecho a pensi贸n de jubilaci贸n porque no cubren el periodo m铆nimo de cotizaci贸n, son much铆simas m谩s las mujeres que cobran pensiones de jubilaci贸n en la cuant铆a m铆nima porque trabajan en condiciones de mayor estacionalidad y precariedad, son much铆simas m谩s las mujeres que cobran pensiones de viudedad como 煤nica fuente de ingresos y son muchas m谩s las mujeres que se ven abocadas a cobrar pensiones no contributivas (menos de 500 euros) a falta de cualquier otro ingreso. Y eso con independencia de que hayan estado o no casadas y de que hayan tenido muchos o pocos hijos. De todo ello resulta ineludible concluir que las mujeres son un chollo 鈥渄e todo a cien鈥 para los Presupuestos Generales del Estado y para nuestro sistema de Seguridad Social. Y que en ello incide clara y directamente su condici贸n de mujeres y de madres. Nuestro empresariado desconoce hechos biol贸gicos tan b谩sicos como que toda persona, incluso si es empresario, es hijo de una madre que le dedic贸 unos esfuerzos desproporcionados que acaban incidiendo en su calidad de vida justo cuando m谩s necesidades tiene, a la vejez. O lo entienden respecto de sus propias madres, pero lo desconocen respecto de las madres de los dem谩s: qu茅 lata contratarlas para que se queden embarazadas por nueve meses, que asuman parto, lactancia y crianza, etc. 隆Y luego va el mamoncete y se acatarra! Para eso mejor contratar un hombre var贸n que no asume tales responsabilidades. 隆Y adem谩s puede cargar camiones! De este modo se perpet煤a la discriminaci贸n por raz贸n de sexo.

Y ya valorando la medida, y sin perjuicio de que en el mundo de las necesidades no se puede menospreciar nada, tambi茅n hay que decir que, francamente, un cinco, diez, quince por ciento de la pensi贸n de jubilaci贸n no parece mucho, m谩s bien no parece nada. Y no les cuento si la pensi贸n es de Viudedad (52%) o de Incapacidad Permanente Total (55%). M谩s si despu茅s se aplican l铆mites objetivos, con los que no les aburrir茅, que hacen que en muchos casos ni el cinco sea el cinco, ni el diez el diez, ni el quince el quince por ciento. T茅ngase en cuenta que no todas las mujeres alcanzan la pensi贸n de jubilaci贸n y que muchas de las que lo alcanzan no han tenido dos hijos, o se les ha reconocido la pensi贸n antes de que se reconociera el complemento y por tanto ya no se les aplica (s贸lo a las pensiones reconocidas despu茅s). Si le a帽aden que las pensiones de las mujeres son estad铆sticamente de cuant铆a m铆nima, el porcentaje de una cantidad m铆nima es un complemento m铆nimo tambi茅n. Quiz谩s debiera terminar aqu铆 mi libelo porque ya he gastado m谩s en papel de lo que vale la cuesti贸n.

En otro orden de cosas, por qu茅 un m谩ximo de cuatro hijos. 驴Es lo mismo cuatro que diez? Si de lo que se trata es de compensar los perjuicios de la maternidad a las mujeres trabajadoras deber铆a tenerse en cuenta el n煤mero de hijos. Y si es una medida de fomento de la procreaci贸n, tambi茅n. 驴Acaso las mujeres con un solo hijo est谩n libres de ser discriminadas? 驴Y qu茅 me dicen de las mujeres que no tienen hijos?

Y si me apuran, 驴por qu茅 las pol铆ticas sociales, just铆simas todas, en materia de promoci贸n del empleo juvenil, de lucha contra la violencia de g茅nero o contra la discriminaci贸n por raz贸n de sexo, de formaci贸n en el empleo, etc., etc. no se pagan con los impuestos y s铆 con cargo a las cotizaciones. No les dejar茅 con la duda. Por mucho que les cuenten que hay cotizaci贸n a cargo del empresario y cotizaci贸n a cargo del trabajador, la verdad es que, no se lo digan a nadie, quien paga todo es el obrero. 隆Ser谩n idiotas! 隆Hasta se creen lo de la cuota empresarial! Lo de distinguir entre cuota obrera y empresarial es un eufemismo. Una broma. Una y otra cuota forman parte del coste salarial y al empresario no le interesa cu谩l sea su cuota, sino cu谩l es el coste salarial de sus trabajadores. A esto, los anticapitalistas furibundos, le llaman 鈥渟alario diferido鈥, m谩s que nada por no perder comba con los economistas liberales. De esto ya se han dado cuenta las Plataformas de Pensionistas que est谩n urgiendo la constituci贸n de una Agencia Independiente de la Seguridad Social que administre y reparta las cuotas que ingresan los activos entre quienes devengan prestaciones y pensiones. O sea que se acabe el mamoneo de hacer pol铆tica con las cuotas, porque eso tambi茅n cuestiona el Sistema P煤blico de Pensiones y lo hace inviable. Un ejemplo de la 煤ltima Reforma Laboral: cotizaci贸n durante los contratos en pr谩cticas y de aprendizaje que integran el Contrato Formativo: cero euros. Prestaciones de la Seguridad Social: todas. 驴Qui茅n paga?

An谩lisis cr铆tico de la contrarreforma laboral: 鈥榥uevos鈥 contratos temporales y fijos

As铆 las cosas. Todos parec铆amos estar dispuestos a no montarla por tan nimia causa. Y por ver si el PP se aficionaba. Ni siquiera los que tenemos inclinaciones naturales a la violencia y la propaganda por el gesto. Pero hete aqu铆 que un Juzgado de lo Social de Gerona cuestiona ante el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, luego les dir茅 que estos alt铆simos Magistrados no son menos machistas que los jueces de pueblo de aqu铆, eso s铆 con togas 鈥渃olor谩s鈥 y sabiendo ingl茅s. Lo que se suscita desde Gerona no es otra cosa que a ver por qu茅 van a cobrar los hombres mujeres y no los hombres varones. Y Uds. y yo que somos gente com煤n, yo m谩s que Uds., y legos en Derecho, yo menos que Uds., nos preguntamos c贸mo es posible que alguien en su sano juicio pueda solicitar que un complemento de maternidad, que bien lo dice la palabra lo que es, sea percibido por un caballero con barba y bigote, que no tiene ni matriz ni 煤tero y al que le cuelga algo entre las piernas. Incluso si en vez de cobrar se tratara de pagar, cuando el recaudador del impuesto por maternidad intentara cobr谩rselo a un humano var贸n, tengan por seguro que este se ofender铆a de ser tratado como madre e incluso lo descalabrar铆a. Pero dejen de preguntarse nada, la jurisdicci贸n social es un instrumento al servicio del paternalismo y cuantas m谩s tonter铆as se planteen mejor porque as铆 no queda tiempo ni medios para discutir lo importante. En el concepto de paternalismo entra la incomprensible gratuidad ad limine y el concepto de que los trabajadores son personas, pero menos, como disminuidas. Por eso no hay que tom谩rselos muy en cuenta como sujetos responsables porque mejor que no lo sean. Hace unos d铆as un Juez de lo Social de Madrid me contaba c贸mo cuando intentaba explicar a un trabajador que su petici贸n era incomprensible y absolutamente injustificable recibi贸 como respuesta de su Letrado 鈥渆stamos aqu铆 porque esto es gratis鈥.

Y esa 鈥渃uesti贸n prejudicial鈥, pregunta desde un Juzgado de Gerona, obtiene respuesta mediante Sentencia de 12 de Diciembre de 2019 en el sentido de que, no se lo pierdan: 鈥淟a Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicaci贸n progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece el derecho a un complemento de pensi贸n para las mujeres que hayan tenido al menos dos hijos biol贸gicos o adoptados y sean beneficiarias de pensiones contributivas de incapacidad permanente en cualquier r茅gi颅men del sistema de Seguridad Social nacional, mientras que los hombres que se encuentren en una situaci贸n id茅ntica no tienen dere颅cho a tal complemento de pensi贸n鈥.

No s茅 si sabr谩n qu茅 cosa pueda ser la 鈥渁portaci贸n demogr谩fica鈥. Es un palabro de esos que se inventan los pol铆ticos m谩s que nada para fardar de ser m谩s listos de lo que en realidad son. O sea, poco listos. Yo hasta ahora tampoco lo hab铆a o铆do. Pero es el fundamento en que se han basado los 鈥渉ombres de rojo鈥 del Tribunal Europeo para as铆 concluir. En definitiva: tanta 鈥渁portaci贸n demogr谩fica鈥 hace el padre como la madre, tan progenitor es el padre como la madre y la situaci贸n del padre que cuida a sus hijos es comparable a la de la madre. Dos puntualizaciones y dos preguntas. Primera puntualizaci贸n 驴por qu茅 el Tribunal da por supuesto que la madre cuida de sus hijos y s贸lo declara comparable a la situaci贸n de la madre, la del 鈥減adre que cuida a sus hijos鈥? Ah铆 han dejado ver los calzones, debajo de las togas. Segunda puntualizaci贸n, este complemento no va de padres, madres e hijos. De lo que va es de que hay mujeres que lucran desigualmente pensiones por el hecho de haber sido madre lo que dificulta su acceso al trabajo y la carrera en el seguro. Primera pregunta, 驴esto de la contribuci贸n demogr谩fica y la progenitura comprende tambi茅n a los donantes de semen? Y la segunda pregunta, dado que el Tribunal Europeo ignora o considera irrelevantes las molestias y riesgos durante el embarazo, lo dolores del parto, las mastitis, etc. 驴deber铆amos los espa帽oles actuales comportarnos como nuestros antecesores iberos que mientras la mujer par铆a el var贸n se met铆a en cama y gritaba simulando los dolores del parto y en cuanto conclu铆a, el var贸n se quedaba en cama mientras la mujer se marchaba a cultivar el campo?

D谩ndole la vuelta al razonamiento del TJUE, hay sustancialmente dos clases de machismos. El de Vox que les quitar铆a toda clase de protecci贸n a las mujeres y cualquier otro colectivo objeto de discriminaci贸n. Y otro m谩s refinado que consiste en que cada vez que se adopta una medida favorable a las mujeres (la famosa discriminaci贸n positiva) se ampl铆a a los hombres y as铆 se neutraliza y desideologiza la compensaci贸n. Y vuelta a la casilla de salida, como en el Juego de La Oca. A esto en una 茅poca se le llam贸 鈥渃af茅 para todos鈥.

Ante esta peculiar respuesta, tres v铆as de aplicaci贸n se abren. La primera sustentada entre otros por el Juzgado de lo Social de Segovia y alg煤n otro dirigido por Juezas, y esto no es relevante porque por el contrario tambi茅n hay mujeres juezas en la 贸rbita de Macarena Olona, llegan a la conclusi贸n de que obviamente no se oponen a que los hombres que acrediten una dedicaci贸n a sus hijos que haya incidido negativamente en su carrera laboral cobren el complemento de maternidad. Pero han de probarlo. Alg煤n otro Juzgado, el 34 de Madrid, llega a la conclusi贸n de que si no es un complemento de maternidad lo procedente es que no lo cobren ni los hombres ni las mujeres. Sin perjuicio de que el Gobierno pueda dar efectos retroactivos a la redacci贸n de 2021. Y ha de ser as铆 porque la norma que lo acuerda es nula e inaplicable por oponerse al Derecho comunitario y vulnerar el principio jerarqu铆a normativa y porque la finalidad del Sistema de Seguridad P煤blica en la Constituci贸n (art. 40.2) es garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Esta medida es menos radical de lo que parece porque el Gobierno procedi贸 a sustituir el deficiente art. 60 de la LGSS por otra redacci贸n m谩s ajustada a lo exigido por el TJUE. El problema es que el viejo art. 60 estuvo vigente durante m谩s de cinco a帽os (de 2 de Enero de 2016 a 4 de Febrero de 2021). La tercera v铆a de aplicaci贸n es la de paz y gloria para todos: p贸nganse en cola y todos a cobrar. Todos los que se jubilaron, enviudaron o fueron declarados incapacitados durante la vigencia del primer art. 60 (desde el 2016 al 2021). Y para siempre. Naturalmente en la pr谩ctica se ha impuesto la tercera v铆a. Porque los jueces son tan vagos como el resto de los humanos y la carga de trabajo no les permite distinguir entre los padres que cuidaron efectivamente a sus hijos y a los que tambi茅n lo hac铆an, pero desde la mesa de juego en el Casino o desde el catre de la amante.

De este cuento que les he largado, poco se ha publicado y poco se ha sabido. No tengo datos estad铆sticos generales pero la docena de asuntos que he conocido presentan un mismo perfil: trabajadores de Banca, Telef贸nica, Alcatel y otras tecnol贸gicas, jubilados 鈥渄e hecho鈥 a los 52 a帽os de edad con magn铆ficas condiciones en expedientes de regulaci贸n de empleo concertados por los Sindicatos mayoritarios. Condiciones que comprend铆an: percepci贸n de una parte importante del sueldo desde los 52 a帽os hasta la jubilaci贸n 鈥渄e derecho鈥, prestaciones de Seguridad Social, Fondo de pensiones de Empresa y Convenio especial con la Seguridad Social para percibir pensiones del 100% de su m谩xima base de cotizaci贸n, con aplicaci贸n de los porcentajes de anticipaci贸n privilegiados que se aplican a estos ERES peculiares, que no son los porcentajes que se aplican al com煤n de los mortales. Digo peculiares porque tienen como finalidad que estas Empresas con beneficios extraordinarios como Telef贸nica este a帽o se libre de otros tres mil trabajadores de su plantilla, que no desaparecen, sino que se subcontratan y precarizan. Estos son los sujetos que bas谩ndose en la Sentencia del TJUE se han lanzado a solicitar el 鈥渃omplemento鈥 para tener una pensi贸n mejor complementada. O por decirlo en t茅rminos m谩s adecuados a mi falta de educaci贸n: a orde帽ar o saquear al Sistema P煤blico. Lo que se ide贸 para beneficiar a lo que ahora se ha dado en llamar outsiders -fuera del sistema- ha acabado convirti茅ndose en un sistema de enriquecimiento de la aristocracia obrera, los insiders, potenciada por esos Sindicatos mayoritarios a los que Dios guarde muchos a帽os (隆鈥 Ud. que lo vea!)

Y concluyo con esa Sentencia dictada por el Pleno de la Sala de lo Social del TS en estos d铆as (16 de Febrero de 2022) y cuyo texto a煤n no se conoce del todo. Pese a que la noticia debiera haber sido lo acontecido desde Enero de 2016 a Febrero de 2021, lo 煤nico noticiable resulta ser el punto final y anecd贸tico de este litigio. La Seguridad Social intenta limitar el pago del complemento a la fecha de la Sentencia del TJUE (12-12-2019) y ahorrarse los pagos anteriores. Los interesados quieren que se les pague desde la fecha en que se les reconoci贸 la pensi贸n, siendo posterior a 2016. La respuesta del TS es que la Sentencia del TJUE no constituye un l铆mite temporal al devengo del complemento. A煤n se desconoce la postura del Supremo sobre la aplicaci贸n del art. 52.1 de la LGSS, que tambi茅n alegaba el INSS, y que a mi parecer debe resolverse de acuerdo con las tesis de la Administraci贸n de la Seguridad Social, en el sentido de que los que pidieron el complemento tard铆amente s贸lo pueden obtener una retroacci贸n m谩xima en el abono de los tres meses anteriores a la fecha de solicitud, porque esta es una norma general del r茅gimen de prestaciones.

Enlace relacionado NuevaTribuna.es (23/02/2022).