La aprobaci贸n del proyecto de Ley de Memoria Democr谩tica en el Congreso y el Senado convierte, a cuanto/as han hecho posible -por activa o pasiva- esta nueva Ley, en c贸mplices de la infamia de mantener en el ordenamiento jur铆dico el Articulo 10 (1) de la ley anterior. Un Art铆culo infame que divide injusta y arbitrariamente a las v铆ctimas de la represi贸n franquista en dos categor铆as por el hecho de haber sido ejecutadas antes o despu茅s del 1 de enero de 1968.

Una arbitraria e injusta divisi贸n que no hace sino a帽adir en Democracia otra injusta y dolorosa penalizaci贸n a la ya infligida por el criminal franquismo a quienes perdieron la vida -antes de esa fecha- en defensa de las libertades y derechos que hoy son constitucionales. No solo por ser su reparaci贸n (9.616,18 euros) trece veces menor que la fijada por el Articulo 10 para las otras (135.000 euros) sino tambi茅n por la arbitrariedad de dividirlas por una fecha, el 1 de enero de 1968, y la vaguedad con la que se pretende 鈥渏ustificar鈥 tan infamante discriminaci贸n: 鈥En atenci贸n a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte (鈥) en defensa y reivindicaci贸n de las libertades y derechos democr谩ticos鈥.

Otra injusta y dolorosa penalizaci贸n, porque, adem谩s de no precisarse el car谩cter de tal excepcionalidad ni por qu茅 no eran excepcionales las circunstancias de antes de 1968, no se hace referencia alguna al Articulo 7 (2), pese a ser el que indemniza con 9.616,18 euros a las v铆ctimas del franquismo que no hab铆an sido indemnizadas por no haber hecho antes de su ejecuci贸n el tiempo m铆nimo de prisi贸n requerido -en virtud de la ley 4/1990 que regul贸 la indemnizaci贸n de quienes sufrieron presi贸n durante el franquismo- para poder serlo.

Y no se hace referencia alguna al articulo 7 porque en ese articulo, como en todas las medidas aprobadas a favor de quienes sufrieron prisi贸n -como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist铆a- nunca cont贸 la fecha de su detenci贸n para el monto de su indemnizaci贸n, como s铆 lo hace el Articulo 10 con las v铆ctimas de la represi贸n franquista ejecutadas, oficial o extraoficialmente.

Pues bien, aunque en la Ley de Memoria Democr谩tica no figure ya de manera literal el articulo 10, la infamia perpetrada por los promotores de la Ley de Memoria Hist贸rica de 2007 continua con la nueva Ley; puesto que en el capitulo III, que se refiere a la reparaci贸n, se precisa que: Junto a las medidas que se han venido desplegando desde la Transici贸n, y que permanecen en el ordenamiento jur铆dico, se incorporan actuaciones espec铆ficas que se refieren a los bienes expoliados durante la Guerra y la Dictadura, mediante la realizaci贸n de una auditor铆a de los mismos y en consecuencia la implementaci贸n de las posibles v铆as de reconocimiento a los afectados.鈥 Adem谩s de insistirse en ello al referirse a la disposici贸n derogatoria, que deroga la Ley 52/2007, en donde se vuelve a precisar que 鈥las medidas de reparaci贸n econ贸mica que conten铆a subsisten en el ordenamiento jur铆dico como parte de otras disposiciones鈥.

O sea que el arbitrario e infame Articulo 10 de la Ley anterior permanece en el ordenamiento jur铆dico por ser una de las medidas desplegadas despu茅s de la Transici贸n para la reparaci贸n de las v铆ctimas de la represi贸n franquista, y, por consiguiente, la infamia de dividirlas continua con la nueva Ley.

La 煤nica manera pues de no ser c贸mplice de tal infamia es exigir -como lo propon铆a ERC en una de sus enmiendas a la totalidad- la modificaci贸n del articulo 10 en estos t茅rminos: 鈥Art铆culo 10. Reconocimiento de todas las personas fallecidas en defensa de la democracia. 1. Se reconoce el derecho a una indemnizaci贸n por una cuant铆a de 135.000 euros a las personas beneficiarias de quienes fallecieron o desaparecieron por la represi贸n franquista, a manos de funcionarios del Estado u organizaciones paramilitares, hasta el 27 de diciembre de 1978.鈥 Una modificaci贸n que Unidas Podemos exig铆a en una proposici贸n de Ley (aunque reduc铆a la cuant铆a a 80.000 euros) presentada antes de formar parte del gobierno de coalici贸n progresista.

Por ello es un deber, con 鈥todas las personas fallecidas en defensa de la democracia鈥, exigir (3) que se ponga fin a la infamia que se sigue cometiendo en la Ley de Memoria Democr谩tica con cuantos/as perdieron la vida antes del 1 de enero de 1968 鈥en defensa y reivindicaci贸n de las libertades y derechos democr谩ticos鈥, que hoy son constitucionales.

M谩s que un deber, un imperativo moral y pol铆tico.

Octavio Alberola

NOTAS :

(1) Art铆culo 10. Reconocimiento a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el per铆odo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y 31 de diciembre de 1977.

1. En atenci贸n a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte, se reconoce el derecho a una indemnizaci贸n, por una cuant铆a de 135.000 euros, a los beneficiarios de quienes fallecieron durante el per铆odo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977, en defensa y reivindicaci贸n de las libertades y derechos democr谩ticos.

(2) Art铆culo 7. Modificaci贸n del 谩mbito de aplicaci贸n de las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisi贸n como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist铆a.

2. Se a帽aden un apartado dos bis y un apartado siete a la Disposici贸n adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio de Presupuestos del Estado con la siguiente redacci贸n:

芦Dos bis. Una indemnizaci贸n de 9.616,18 鈧 se reconocer谩 al c贸nyuge sup茅rstite de quien, habiendo sufrido privaci贸n de libertad por tiempo inferior a tres a帽os como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, hubiese sido condenado por ellos a pena de muerte efectivamente ejecutada y no haya visto reconocida en su favor, por esta circunstancia, pensi贸n o indemnizaci贸n con cargo a alguno de los sistemas p煤blicos de protecci贸n social.禄

(3) Para intentar conseguirlo se ha enviado este texto a los diputados/as de los grupos parlamentarios progresistas de cuyo apoyo depende la continuidad del Gobierno de 鈥榗oalici贸n progresista鈥.