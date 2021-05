–

De parte de Amor Y Rabia May 2, 2021 39 puntos de vista

por Rabioso

14 de diciembre de 2019

SALUD: LA CONSPIRACI脫N DEL AZUCAR

En los a帽os sesenta la Sugar Research Foundation (SRF, la actual Sugar Associaton) pag贸 en secreto a cient铆ficos prominentes especializados en nutrici贸n de Harvard para que restasen importancia o suprimieran evidencias que identificaban el az煤car como una de las principales causas de enfermedades card铆acas. De manera paralela, se favoreci贸 la teor铆a de que el colesterol era el culpable de las enfermedades de coraz贸n y se impuso la ley del silencio hacia los cr铆ticos, que perdieron las subvenciones para sus estudios o incluso sus puestos de trabajo, como John Yudkin. La conspiraci贸n se destap贸 en septiembre de 2016, cuando la revista de la Asociaci贸n M茅dica Estadounidense public贸 un art铆culo sobre una serie de documentos internos de la industria alimentaria que demostraban sin lugar a dudas la conspiraci贸n, como explica el documental Colesterol, el gran enga帽o.

GENERAL MOTORS DESTRUYE EL TRANSPORTE P脷BLICO

Alrededor de 1920 en EEUU cerca del 90% de los desplazamientos se realizaban sobre ra铆les, en un momento en el que solo uno de cada diez ciudadanos ten铆a coche. Todo cambi贸 a partir de los a帽os 30, cuando los autom贸viles dejaron de estar al alcance de unos pocos, y al mismo tiempo compa帽铆as privadas empezaron a comprar las empresas que operaban los tranv铆as y trenes de decenas de ciudades de EEUU para desmantelarlos y sustituirlos por autobuses. Tras la Segunda Guerra Mundial se supo que detr谩s de dos de esas empresas se encontraban como principales inversionistas el gigante automovil铆stico General Motors (GM) y las petroleras Standard Oil y Phillips Petroleum, as铆 como el fabricante de llantas Firestone. Al sustituir los tranv铆as, movidos por electricidad, por autobuses mucho m谩s contaminantes, que utilizar铆an neum谩ticos, consumir铆an gasolina y necesitar铆an piezas de los implicados, todas esas empresas se beneficiaron. La Guerra Fr铆a les ayud贸 en sus planes, ya que en los a帽os 40 el gobierno no invirti贸 en mejorar las l铆neas de trenes y tranv铆as, sino que construy贸 el Interstate System, un enorme sistema de autopistas y carreteras, como parte de un programa para prepararse para una guerra at贸mica con la URSS.

Vagones rojos apilados de la empresa Pacific Electric Railway en espera de demolici贸n en las instalaciones de Terminal Island.

OBSOLESCENCIA PROGRAMADA: LAS BOMBILLAS

Hacia la d茅cada de 1920, un grupo de empresarios se dieron cuenta de que cuanto m谩s duraban sus productos, menos dinero ganaban ellos. Y as铆 naci贸 lo que se llama la obsolescencia programada, la reducci贸n deliberada de la vida de un producto para incrementar su consumo, que muchos especialistas consideran tuvo un papel fundamental para acabar con la Gran Depresi贸n. El primer paso se dio con la creaci贸n del cartel Phoebus el 23 de diciembre de 1924, cuyo objetivo era controlar la fabricaci贸n y venta de bombillas. Para ello, impuls贸 para la estandarizaci贸n del procedimiento de venta, duraci贸n de las l谩mparas (que se redujo a 1.000 horas de media, menos de la mitad de lo que duraban hasta entonces鈥), y se marcaron unos m铆nimos de calidad, adem谩s de repartir los mercados mundiales de bombillas. El cartel se derrumb贸 tras la aparici贸n de competencia escandinava (la North European Luma Co-op Society), la Segunda Guerra Mundial, y una investigaci贸n antimonopolio del gobierno de EEUU, pero la idea de la obsolescencia programada se generaliz贸, como explica el documental Comprar, tirar, comprar. La historia secreta de la obsolescencia programada.

ENERG脥A: EL ACUERDO DE LA LINEA ROJA

Tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial y el reparto de su territorio entre Londres y Par铆s, en 1928 se firm贸 en una reuni贸n secreta el Acuerdo de Achnacarry, por el cual las principales empresas petroleras anglosajonas aceptaban cumplir una cl谩usula que las prohib铆a a perseguir de forma independiente intereses petrol铆feros m谩s all谩 del territorio otomano. De esta forma se cre贸 un monopolio petrol铆fero o cartel de inmensa influencia, que comprend铆a un vasto territorio y dominar铆a el mercado hasta la postguerra. La creaci贸n en 1953 de la empresa estatal de hidrocarburos italiana (ENI), dirigida por Enrico Mattei, marc贸 el principio del fin del cartel. Mattei aprovech贸 el panarabismo de los gobiernos postcoloniales en Oriente Medio para ofrecerles el 75% de los beneficios y no el habitual 50%, desafiando as铆 al cartel anglosaj贸n, que llamaba 鈥渓as Siete Hermanas鈥 (Shell, BP, Mobil, Esso, Chevron, Gulf y Texaco). Mattei pag贸 caro su 茅xito: en 1962 muri贸 al explotar una bomba en su avi贸n, asesinato en el que estuvo implicada la red Gladio.

Territorio afectado por el Acuerdo de la Linea Roja

PATENTES: LA PROHIBICI脫N DEL DDT

La publicaci贸n en 1962 del libro Primavera silenciosa, de Rachel Carson, que aseguraba que desaparecer铆an todos los p谩jaros del mundo si se segu铆a usando el DDT, dio lugar al ascenso del ecologismo y la prohibici贸n global del insecticida, pese a que el juez de la EPA encargado del caso lleg贸 a la conclusi贸n de que 鈥渆l DDT no es un riesgo cancer铆geno para el hombre… (ni) tiene un efecto delet茅reo para los peces de agua dulce, organismos estuarianos, aves silvestres u otro tipo de vida salvaje鈥. De hecho, el DDT hab铆a logrado el milagro de acabar con la malaria en el sur de Europa y EEUU, y estaba cerca de conseguir aplastar la enfermedad m谩s mortal para el ser humano. Pero el DDT carec铆a de copyright, no como los insecticidas que le sustituyeron, como el Glifosato, considerado cancer铆geno y responsable de la actual desaparici贸n masiva de insectos. Seg煤n el documental 3 Billion and Counting, la prohibici贸n del DDT ha costado la vida a millones de personas -y enriquecido a Monsanto.

EL LIBOR, LA MAYOR CONSPIRACI脫N FINANCIERA

El Libor (London Interbank Offered Rate), creado en los a帽os 80, es, junto con el Euribor, el tipo de inter茅s que se aplicaba a los pr茅stamos que se realizan entre bancos, y refleja lo que estos esperan pagar por pedir dinero al resto de entidades. Se trataba de un mercado global y escasamente regulado que mov铆a billones de euros al d铆a, siendo el referente mundial para 550 billones de d贸lares en derivados financieros de todo tipo de contratos. En base al Libor se conced铆an cr茅ditos empresariales y pr茅stamos hipotecarios; se estima que en 2008, el 60% de las hipotecas de alto riesgo y casi la totalidad de las hipotecas subprime de EEUU estaba atada a la tasa Libor. Si el Libor sub铆a, los pagos mensuales de intereses de los consumidores tambi茅n. De acuerdo a las investigaciones del FBI, los principales bancos del mundo se beneficiaron de la manipulaci贸n de la tasa Libor en su propio inter茅s, un fraude que por su escala es la mayor estafa financiera de la historia. Mediante la manipulaci贸n de la tasa Libor, los bancos pod铆an hacer que sus balances se vieran m谩s saludable de lo que realmente eran, mientras que los consumidores pagaban los d茅ficits reales.