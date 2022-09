–

En portada: Guardia Comunal de Santa Mar铆a Ostula. Foto: Regina L贸pez

La comunidad nahua de Santa Mar铆a Ostula, Michoac谩n, quien ejerce el autogobierno y mantiene la operaci贸n de su Guardia Comunal desde el 2009, se ha manifestado despu茅s de que el pasado 6 de septiembre el gobernador de la entidad, Alfredo Ram铆rez Bedolla, amenaz贸 con retirar los puntos de control que resguardan lxs integrantes de su sistema de seguridad comunitario.

Mediante comunicado, el gobernador de Michoac谩n anunci贸 que retirar谩 las 鈥渂arricadas鈥 en referencia a los filtros de seguridad que la comunidad nahua mantiene sobre la carretera federal 200. A su vez, el funcionario lanz贸 acusaciones para criminalizar a los civiles armados a quienes se帽al贸 de estar 鈥渁l margen de la ley鈥.

En entrevista, integrantes del Consejo Comunitario de Ostula enfatizan las razones por las cuales mantienen la vigilancia en los accesos a su territorio. Lxs comuneros destacan el asesinato en 2015 de Hidelberto Reyes, ni帽o de 12 a帽os v铆ctima de las agresiones que involucaran a siete elementos del ej茅rcito mexicano, quienes participaban en un operativo acompa帽ados de polic铆as y marinos para retirar un bloqueo carretero que manten铆an lxs pobladores nahuas.

El homicidio del ni帽o Reyes a manos de militares que no han sido aprehendidos, sell贸 la desconfianza de la comunidad nahua, quien mediante acta de Asamblea reiter贸 su rechazo a que cualquier gobierno externo ingrese a sus territorios con el pretexto de la seguridad. 鈥淓s la raz贸n por la que nosotros no permitimos que ninguna fuerza del Estado entre a nuestra comunidad, as铆 de claro鈥, sostuvieron lxs comuneros en entrevista con Avispa Midia.

Habitantes de Ostula se manifiestan en el cuartel de la Guardia Nacional pr贸ximo a la cabecera municipal de Aquila, Michoac谩n.

La comunidad nahua tambi茅n subraya que la Guardia Comunal no impide el libre tr谩nsito en los controles que mantiene, adem谩s de que en ella no existen grupos delincuenciales que atenten contra la integridad de las personas. Al contrario, enfatizan que 鈥渄efenderemos la existencia, funcionamiento y permanencia de nuestra Guardia Comunal y de nuestro sistema de seguridad comunitaria por ser 茅stas y no las corrompidas corporaciones de seguridad gubernamentales, la garant铆a de la vida e integridad de los habitantes de la comunidad y del municipio鈥.

Tras la amenaza del gobernador de Michoac谩n, el pasado jueves (8) habitantes de Ostula, perteneciente al municipio de Aquila, se manifestaron en el cuartel de la Guardia Nacional ubicado en las proximidades de la cabecera municipal. Ah铆 exigieron respeto a sus leyes internas que legitiman la operaci贸n de la Guardia Comunal, la cual en conjunto con las autodefensas de los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila sostienen el sistema de seguridad comunitario en la regi贸n Sierra-Costa de Michoac谩n.

Miner铆a, detr谩s de la amenaza

Seg煤n informaci贸n de la Secretar铆a de Econom铆a, s贸lo en el municipio de Aquila existen 101 concesiones mineras, de las cuales 58 se mantienen vigentes. De acuerdo al Servicio Geol贸gico Mexicano, en los distritos mineros de Aquila y San Pedro existen yacimientos importantes de hierro, plata, oro, cobre y manganeso.

Destaca la compa帽铆a Las Encinas, S.A., quien cuenta con la concesi贸n de casi 150 mil hect谩reas, de las cuales extrae toneladas de hierro, abarcando de las monta帽as de la sierra ind铆gena nahua desde el sur de Jalisco en la sierra de Manantl谩n hasta la costa de Michoac谩n. En el municipio de Aquila opera una mina a cielo abierto, cuyos materiales se env铆an a Estaci贸n Alzada de Colima para la producci贸n de aglomerados y la sinterizaci贸n de hierro en la planta peletizadora propiedad de Ternium M茅xico S.A. de C.V.

Michoac谩n es el principal productor de mineral de hierro de M茅xico y ya en 2013 el gobierno hab铆a suspendido moment谩neamente las exportaciones de este mineral debido a que el estrat茅gico puerto de L谩zaro C谩rdenas, ubicado a poco m谩s de 200 kil贸metros de Ostula, era utilizado por el c谩rtel de los Caballeros Templarios para exportar hierro ilegalmente hacia China.

Ahora, detr谩s de la amenaza del gobernador, lxs integrantes del Consejo Comunitario apuntan al inter茅s de la industria minera como una de las razones por las que se busca desarticular su sistema de seguridad comunitario.

鈥淣osotros tenemos (miner铆a) por el per铆metro norte de nuestra comunidad. En el municipio de Aquila es un terreno que tiene mineral. Pensamos que es la raz贸n tambi茅n por la que est谩n tratando de someternos en este momento鈥, aseveran lxs comuneros quienes afirman que la comunidad nahua jam谩s vendi贸 los terrenos donde se encuentran las concesiones.

Seguridad comunitaria

En la historia reciente de Ostula cobra relevancia el a帽o 2009, cuando aproximadamente 2 mil comuneros tomaron la decisi贸n de recuperar mil hect谩reas de tierras de car谩cter comunal pertenecientes a la poblaci贸n nahua, pero que se encontraban en posesi贸n de peque帽os propietarios vinculados al c谩rtel de los Caballeros Templarios.

En ese momento, cuentan lxs integrantes del Consejo Comunitario de Ostula, se viv铆a bajo el r茅gimen de la narcopol铆tica pues el crimen organizado operaba bajo el cobijo de funcionarios y pol铆ticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes propiciaban la divisi贸n del tejido comunitario adem谩s de actuar violentamente contra lxs nahuas que reivindicaban la recuperaci贸n de tierras. Entre los a帽os 2009 y 2014 asesinaron a 34 personas y 6 m谩s fueron desaparecidas, entre autoridades agrarias y l铆deres comunales, como parte de la respuesta violenta del narcotr谩fico y el Estado.

Lxs comunerxs subrayan que durante ese momento la seguridad, a cargo de la polic铆a municipal de Aquila, contaba con personas for谩neas, quienes no conoc铆an el contexto de la regi贸n y, a煤n peor, trabajaban bajo 贸rdenes del crimen organizado, raz贸n por la cual decidieron expulsar al cuerpo de seguridad local y retomar la estructura comunal. En ese contexto cobra relevancia la consolidaci贸n de la Guardia Comunal, cuya tarea es la de proteger no solo a lxs habitantes de la comunidad nahua de Santa Mar铆a Ostula, sino tambi茅n a otras poblaciones del municipio de Aquila.

Foto: Regina L贸pez

鈥淣uestra Guardia Comunal est谩 avalada por una Asamblea General que es la que rige nuestras leyes de usos y costumbres鈥, explican lxs integrantes del Consejo Comunitario de Ostula quienes recalcan que la participaci贸n en el sistema de seguridad es una obligaci贸n de lxs comuneros al cumplir la mayor铆a de edad para prestar el servicio gratuito en beneficio de la poblaci贸n.

A su vez, el Consejo Comunal funciona como 贸rgano donde se analizan y aprueban las propuestas que son enviadas a la Asamblea General, y donde resalta la determinaci贸n de mantener las funciones de la Guardia Comunitaria permanentemente.

Por su parte, el abogado Raymundo Mart铆n considera que la intenci贸n de prohibir las actividades de la Guardia Comunal es 鈥渦n atentado contra las pr谩cticas auton贸micas鈥 de la comunidad nahua. Esto debido a que, a la par de las declaraciones del gobernador, existe en andamiento una reforma a la ley del sistema de seguridad p煤blica de Michoac谩n, relacionada con la ley org谩nica municipal, las cuales buscan otorgar validez solo a las guardias comunitarias que reconozca el Estado. No obstante, el sustento legal de las guardias recae en el art铆culo 2 de la Constituci贸n mexicana, as铆 como con tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Lxs comuneros afirman que cuando recuperaron sus tierras y fundaron el poblado de San Diego Xayacal谩n no ten铆an armas, pero ahora que cuentan con ellas no piensan desarmarse pues de ello depende su defensa en un contexto de gran violencia en Michoac谩n. Por ello, enfatizan su preocupaci贸n por las declaraciones del gobernador del Estado pues apunta a desintegrar una estructura fundamental para la seguridad de la comunidad nahua, 鈥渓o que nos lleva a abrigar la sospecha de que la complicidad entre crimen organizado e instituciones de gobierno sigue imperando鈥, aseveran mediante comunicado.

Paz, en medio de la zozobra

La comunidad de Santa Mar铆a Ostula es un oasis en medio de la espiral de violencia que se registra en Michoac谩n. Mientras lxs comuneros nahuas aseguran que no existen homicidios en el municipio de Aquila donde opera la Guardia Comunal, en contraste, solo de enero a julio de 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad P煤blica (SESNSP) registra 1,270 asesinatos en el Estado, lo cual muestra un incremento sostenido pues comparado con el a帽o 2018 el aumento es mayor al 70%.

La comunidad ind铆gena de Ostula afirma que su lucha ha sido pac铆fica pero en茅rgica en la defensa de su territorio y organizaci贸n. 鈥淣uestra comunidad es una de las m谩s seguras del pa铆s y en ella podemos vivir en un clima de paz y libertad, realizando nuestras actividades econ贸micas y sociales cotidianas, pues, aquellos tiempos de violencia, miedo, zozobra y terror han quedado atr谩s鈥, enfatizan mediante comunicado p煤blico.

鈥溍塴 (gobernador) no entiende c贸mo nosotros estamos conformados. Creo que es el municipio m谩s seguro del estado鈥, afirma uno de lxs comuneros entrevistados, quien incluso invita al gobernador a visitar la comunidad nahua; 鈥渜ue venga sin seguridad porque nosotros aqu铆 se la vamos a dar鈥, asegura.

La poblaci贸n de Santa Mar铆a Ostula asegura el sustento de su Guardia Comunal apelando al ejercicio de libre determinaci贸n y autonom铆a de la comunidad.

Por su parte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 鈥淭odos los Derechos para Todas y Todos鈥 (Red TDT) difundi贸 este lunes (12) un comunicado en el que asegura que la organizaci贸n de Ostula cuenta con protecci贸n en t茅rminos constitucionales en materia de derechos humanos, 鈥渃uyo cumplimiento corresponde al Estado Mexicano, en su responsabilidad de velar por los derechos colectivos de los pueblos y comunidades ind铆genas鈥.