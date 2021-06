–

De parte de Asamblea De Pueblos Indigenas Del Istmo Oaxaqueno June 5, 2021 101 puntos de vista

Los hechos ocurridos el jueves 03/06/2021 son consecuencia del cansancio, la indignaci贸n y los abusos que sufre el pueblo de Jalapa del Marqu茅s por parte de funcionarios p煤blicos agrarios corruptos, sin 茅tica ni moral que a cambio de beneficios econ贸micos personales utilizan su cargo p煤blico para manipular documentos y beneficiar a cierto grupo de personas pasando sobre las decisiones de las y los comuneros, quienes est谩n hartos de las arbitrariedades de los despojos y abusos de quienes se nombran, a煤n sabiendo su realidad, en cargos para los cuales no son competentes.

LOS HECHOS.

Los comuneros legalmente reconocidos y la red Nahuales denunciamos los hechos y arbitrariedades en Jalapa del Marqu茅s por quienes en fecha 27 de enero de 2019 derivado de la asamblea celebrada en donde fueron electos los nuevos integrantes de la comisaria de bienes comunales para el periodo 2019-2022 y ratificados por LUIS ALBERTO JIMENEZ PAREDES Jefe de la procuradur铆a agraria de la Regi贸n del Istmo. Y es entonces cuando se acent煤a la venta de terrenos en el cerro del Marqu茅s mismo que en asamblea del 04 de agosto de 2019 se nombra zona de reserva ecol贸gica y arqueol贸gica; a la par de estas acciones, Mario D铆az Z谩rate comienza la tala de la vegetaci贸n en el lugar denominado TAMAZOLA y a partir de ese momento se empieza a denunciar la tala en el cerro TRES PICOS, LA CALDERONA, LA MANCHA VERDE, cerros YATII GRANDE y YATII CHICO, dicha tala de 谩rboles se realiza para la venta de le帽a a productores de mezcal, aunado a 茅sto se han aprovechado de la necesidad de las y los campesinos para sembrarlo por unos cuantos pesos pero lo que nos les dicen es que dicha siembra de agave causa cambios y contaminaci贸n de suelo y mantos acu铆feros por el exceso de fertilizantes qu铆micos que utilizan, esta situaci贸n se hizo visible el 22 de julio de 2020; en fecha 03 de marzo de 2020 comuneros del consejo consultivo le notifican a Joel L贸pez V谩squez que por sentencia del tribunal unitario agrario ha causado baja como comunero legalmente reconocido mediante juicio agrario, causando baja definitiva con fecha 08 de noviembre del a帽o 2019 evidenciando as铆 que el Jefe de la procuradur铆a agraria Luis Alberto Jim茅nez Paredes ten铆a conocimiento al momento de realizar la ratificaci贸n; con fecha 09 de marzo de 2020 se notifica en una reuni贸n en la procuradur铆a agraria de Tehuantepec al presidente suplente y el consejo de vigilancia que asumen la responsabilidad de emitir convocatorias de asamblea para informar la situaci贸n.

Otro problema fue el suscitado el 09 de junio del 2020 con la comunidad de Totolapilla pues esta comunidad solicit贸 un recurso federal para el mejoramiento de su carretera y comenzaron a pasar material p茅treo por la comunidad de Jalapa del Marqu茅s, situaci贸n por la cual los anteriores integrantes de la comisaria de bienes comunales llegan a un acuerdo de manera independiente con Totolapilla quienes pagaron la cantidad de 50 mil pesos que fueron recibidos por algunos integrantes de bienes comunales y sin consultarlo en una asamblea de comuneros de Jalapa.

Los anteriores comisariados Luis Altamirano S谩nchez y Gumersindo Ortiz Gonz谩lez, en los periodos 2000-2003 y 2016-2019 respectivamente, quienes a la fecha contin煤an usurpando funciones como presidentes de bienes comunales y utilizando un sello que ya no tiene validez, realizan cesi贸n de derechos de tierras sin medir ni observar donde ni cuanta extensi贸n de tierra abarcan las personas, otorgando actas de posesi贸n.

Con fecha 2 de mayo de 2021 se lanza la segunda convocatoria y autorizados para realizar la asamblea de comuneros legalmente reconocidos en la cual los comuneros acuerdan la remoci贸n total de los integrantes de la comisaria de bienes comunales y el consejo de vigilancia y una vez nombrados los nuevos miembros de la comisaria de bienes comunales, el Lic. Luis Alberto Jim茅nez Paredes cita a dichos miembros a las oficinas de la procuradur铆a agraria a su cargo para hacer la entrega de toda la documentaci贸n para llevarla al Registro Agrario Nacional (RAN) argumentando que una vez estuviesen en dichas oficinas lo contactaran, por lo cual al llegar se busc贸 el contacto con el antes mencionado y no se encontr贸 respuesta alguna de su parte y hasta el momento no le ha dado continuidad a este asunto, a煤n cuando teniendo conocimiento de que quien en el periodo 2019-2022 fuese elegido como presidente de bienes comunales no es comunero legalmente reconocido por lo que no puede ni debe continuar con dicho nombramiento; el Lic. Luis Alberto Jim茅nez Paredes no act煤a conforme a su cargo provocando confusi贸n sobre con qui茅n acudir para la resoluci贸n de los problemas agrarios y despojando a las y los comuneros y poblaci贸n en general de Jalapa del Marqu茅s de sus derechos legales, da帽ando las garant铆as individuales, provocando que esta situaci贸n est茅 llena de estafas, mentiras y victimismo.

Tomando en cuenta esta situaci贸n nos preguntamos 驴por qu茅 los representantes encargados de resolver estos problemas contin煤an sin realizar lo que les corresponde? 驴Qu茅 beneficios obtienen al continuar generando estos problemas agrarios dentro de la comunidad?

Exigimos el respeto de nuestros derechos como ciudadanas y cuidadanos, como comuneras y comuneros legalmente reconocidos, como miembros de una comunidad que sufre violencias y saqueos en su territorio, nosotras, nosotros luchamos para no seguir en manos de quienes a ra铆z del ego铆smo y de un beneficio personal y no social ni comunitario, usurpan cargos, manipulan, sobornan autoridades y sus discursos son de falsa indignaci贸n y molestia, mientras a sus 鈥渆spaladas鈥 (porque la situaci贸n es conocida por todas y todos) siguen acaparando tierras y dinero de la comunidad.

Informaci贸n v铆a: Nahuales

V铆deo de los hechos ocurridos el jueves 03/06/202:

https://fb.watch/5VSdMDaxeT/