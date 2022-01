–

Texto de comunicaci贸n abierta de la Reuni贸n de la Red contra el sistema de fronteras – diciembre de 2021, Polonia

La situaci贸n que ha estado ocurriendo durante meses en la frontera entre Polonia y Bielorrusia es una verdadera crisis humanitaria.

Esta comunicaci贸n abierta de una Reuni贸n de la Red contra el sistema de fronteras en Polonia / 21 de diciembre se centra en los diferentes campos que se identificaron junto con los activistas polacos, donde se necesita atenci贸n y acci贸n ahora, en los pr贸ximos meses y en una perspectiva a largo plazo. La situaci贸n que lleva meses en la frontera entre Polonia y Bielorrusia es una verdadera crisis humanitaria, que pone en peligro a miles de personas que intentan encontrar refugio en Europa. Pero no es solo eso. Tambi茅n es un terreno muy f茅rtil para el odio al otro, a los extranjeros, en Polonia y por supuesto en toda Europa. La forma en que el gobierno trata a las personas justifica los pensamientos y acciones de los grupos extremistas de derecha e impulsa el crecimiento de un sistema fascista de fronteras europeas. El miedo y la impotencia que provocan las tr谩gicas im谩genes transmitidas por los principales medios de comunicaci贸n no son nuevos. Angustia, inmoviliza, demostrando en blanco y negro la autoridad de estados todopoderosos militarizados, equipados con armas y alambre de p煤as. Hace que la gente crea que esta es la 煤nica opci贸n, que es una “soluci贸n” eficaz a una “crisis peligrosa“. 驴Qui茅n est谩 aqu铆 en peligro? Mientras tanto, se est谩 desviando la atenci贸n de una necesaria reflexi贸n sobre posibles estructuras de solidaridad y estrategias de inclusi贸n que no habr铆an costado m谩s. Aumentar este miedo de cualquier forma es una de las t谩cticas m谩s abiertamente empleadas del siglo pasado, para justificar el cierre cada vez m谩s herm茅tico de fronteras. Tambi茅n es una forma de paralizar a las personas, de hacerlas sentir incapaces de reaccionar ante medidas inhumanas, incapaces de resistirlas.

Sin embargo, muchas personas y grupos han tomado medidas, a pesar de las crecientes dificultades, peligros y falta de medios. Estas personas son en parte lugare帽os que no aceptaron la situaci贸n y llegaron a ser activos, algunos se unieron a asociaciones m谩s o menos institucionalizadas, o formaron grupos aut贸nomos. Directamente, grupos anarquistas aut贸nomos se han sumado a ellos y han organizado a su manera un sistema de primeros auxilios. M谩s all谩 de la ayuda f铆sica, su objetivo tambi茅n es difundir informaci贸n honesta y eficaz sobre lo que est谩 sucediendo all铆, para el resto de Europa.

Enlace al canal de informaci贸n de NoBorderTeam Telegram: t.me/no_borders_team.

En diciembre de 2021, el Equipo No Fronterizo de Polonia invit贸 a grupos de varios pa铆ses europeos para discutir la situaci贸n. Los objetivos de esta reuni贸n eran comprender mejor la situaci贸n en Polonia, lo que se ha hecho hasta ahora y cu谩les son las necesidades actuales. Adem谩s, conectar grupos m谩s aut贸nomos en torno a la causa para fortalecer la red europea de activistas anti-fronterizos y pensar en estrategias comunes.

驴Por qu茅 publicamos este texto de comunicaci贸n abierta?

Sentimos que es necesario publicar este texto porque hemos identificado necesidades concretas. Parece que muchas personas y grupos en Europa tienen el deseo y los recursos para ayudar, pero hay una gran falta de informaci贸n para comprender la situaci贸n de manera efectiva. A veces tambi茅n faltan las conexiones. Esperamos que este an谩lisis del tema abra perspectivas para acciones creativas presentes y futuras. Este texto debe se帽alar la situaci贸n actual en breve, pero centrarse principalmente en los diferentes campos que se identificaron junto con los activistas polacos, donde se necesita atenci贸n y acci贸n ahora, en los pr贸ximos meses y en una perspectiva a largo plazo. Cada campo puede ser abordado en diferentes niveles – pol铆tico, acciones directas, trabajo en red – dependiendo de las posibilidades, experiencias y capacidades de la persona o del grupo. Necesitamos que esos diferentes niveles existan y trabajen juntos.

1. La situaci贸n en la frontera entre Polonia y Bielorrusia necesita ayuda

Como se sabe, ya existe desde hace meses una red de diferentes grupos organizados en la frontera polaco-bielorrusa, ya sea dentro de la estructura Grupa Granica o como grupos aut贸nomos No Border. Por supuesto, siempre existe la necesidad de dinero o ciertos art铆culos para que los grupos puedan continuar con su trabajo; sin embargo, los activistas y grupos polacos comunican actualmente que las estructuras que construyeron en la frontera entre Polonia y Bielorrusia son estables y actualmente no necesitan apoyo urgente de activistas internacionales, tambi茅n porque hay redes con los locales. Actualmente, la situaci贸n se est谩 trasladando a la frontera lituana y el apoyo de activistas experimentados es bienvenido all铆. Pero lo m谩s importante es que lo que descubrimos juntos es que la acci贸n y el compromiso de las personas y los grupos que desean participar deben centrarse en las estructuras y necesidades locales en los pa铆ses de destino para garantizar una focalizaci贸n sostenible y a largo plazo del problema general en lugar de tendiendo al activismo de corta duraci贸n en la frontera! Si se necesita apoyo urgente en la frontera, los activistas se acercar谩n y formular谩n las necesidades. En resumen: 隆organ铆zate en tus ciudades, pueblos y regiones! Esto se se帽alar谩 con m谩s detalle en las siguientes partes.

2. Presi贸n sobre los gobiernos de los pa铆ses europeos de destino

Un elemento importante de una estrategia a corto y largo plazo es presionar continuamente a los pol铆ticos y gobiernos de Alemania y otros pa铆ses occidentales para que emitan una declaraci贸n de recepci贸n de refugiados en sus pa铆ses. Tal declaraci贸n influir谩 directamente en las estrategias del gobierno polaco hacia las personas en movimiento. En los 煤ltimos meses, se organizaron varias manifestaciones, acciones e info-eventos en diferentes regiones y ciudades para llamar la atenci贸n sobre la situaci贸n en la frontera entre Polonia y Bielorrusia y presionar a los gobiernos para que act煤en. Es urgentemente necesario que esto contin煤e y llegue a una movilizaci贸n a mayor escala. La creatividad y la radicalidad en nuestras acciones son m谩s necesarias que nunca para hacer o铆r nuestra voz. Dado que los medios de comunicaci贸n desempe帽an un papel crucial para llamar la atenci贸n de las personas y los gobiernos sobre un punto, es importante llevar nuestras voces e im谩genes no solo a nuestros medios alternativos sino tambi茅n a los principales medios de comunicaci贸n. La situaci贸n en la frontera no se cubre en los medios alemanes con la atenci贸n continua que se necesita. Junto con activistas polacos, tambi茅n nos dimos cuenta de que, dado que los medios alemanes no cubren un informe o an谩lisis detallado y continuo de la situaci贸n actual, una imagen completa de c贸mo todos los gobiernos involucrados tratan a las personas en movimiento, as铆 como cu谩n repetitivos son los problemas que genera la estrategia fronteriza de Europa, no est谩 llegando a la sociedad alemana.

En resumen: Necesitamos lograr una movilizaci贸n a mayor escala para presionar a nuestros gobiernos y enfrentarlos con su parte de responsabilidad. 驴Podr铆amos leer en los medios alemanes alguna declaraci贸n sobre la decisi贸n del gobierno de brindar refugio a los migrantes? 驴Alg煤n art铆culo sobre la construcci贸n prevista de un muro entre Bielorrusia y Europa o sobre los centros de detenci贸n polacos?

隆Usemos todos los medios de comunicaci贸n para cambiar esto!

3. Centros de detenci贸n en Polonia

Aparte de la zona roja en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, un campo central de opresi贸n, inhumanidad y crueldad son los centros de detenci贸n en Polonia, donde actualmente miles de personas est谩n encerradas sin apoyo legal para acceder a un proceso de asilo, sin asistencia m茅dica ni continua, ni apoyo psicol贸gico, ni acceso a necesidades b谩sicas. Los centros est谩n constantemente abarrotados y son dif铆cilmente accesibles. A principios de diciembre, estall贸 una revuelta de las personas encerradas en el centro de detenci贸n de Wedrzyn como respuesta al trato inhumano y la falta de perspectivas.

Necesitamos redefinir un campo de refugiados como un lugar que sirve como prisi贸n y es un espacio donde privamos a las personas de su libertad f铆sica y mental, donde el estado comete torturas y persecuciones continuas. Los campos de detenci贸n en la perspectiva a largo plazo no son la respuesta, no solo por nuestro desacuerdo ideol贸gico. A largo plazo, cultivar las pol铆ticas actuales conducir谩 al fracaso sist茅mico. 隆Existe una gran necesidad de recopilar y publicar informaci贸n sobre la situaci贸n actual en los centros de detenci贸n y de resaltar y escandalizar la violaci贸n cotidiana de los derechos humanos b谩sicos en estos lugares! Las condiciones en los centros y las crueles estrategias del gobierno polaco para hacer frente a la situaci贸n actual deben llegar a la atenci贸n de la sociedad. Especialmente los gobiernos alemanes deben ser presionados para que reaccionen, ya que una gran cantidad de casos de Dubl铆n en Alemania conducir谩n a deportaciones a Polonia. Existe una gran necesidad de redes de apoyo internacional alrededor de varios centros de detenci贸n en Polonia, ya que el trabajo y la energ铆a de los activistas polacos se concentran actualmente en las fronteras y las capacidades son limitadas. En resumen: los centros de detenci贸n en Polonia son lugares reales donde concentrarse. Se necesita con urgencia la investigaci贸n, la recopilaci贸n de informaci贸n, la observaci贸n y la documentaci贸n de la situaci贸n actual en los centros de detenci贸n y sus alrededores para escandalizar el statu quo y apoyar a las personas que se encuentran all铆.

4. La construcci贸n del muro en Polonia

Hace ya unas semanas, el gobierno polaco declar贸 construir un muro en la frontera bielorrusa. La construcci贸n ya comenz贸 y continuar谩 continuamente en los pr贸ximos meses con la ayuda de tropas de ingenieros brit谩nicos y varias empresas de materiales y acero polacas e internacionales. El muro se construir谩 a trav茅s del bosque primitivo de Bia艂owie偶a, el 煤ltimo bosque primitivo de Europa y alterar谩 la funci贸n de los ecosistemas locales y provocar谩 la destrucci贸n de varias docenas de hect谩reas de bosque. Existe una necesidad muy urgente de dar a conocer el asunto en los medios de comunicaci贸n tradicionales y alternativos y entre los activistas, ya que el hecho de que se est茅 construyendo un muro entre Polonia y Bielorrusia no est谩 p煤blicamente presente. Las consecuencias de la construcci贸n del muro ser谩n cruciales para la direcci贸n de la migraci贸n y las oportunidades de migraci贸n. 隆Las empresas contribuyentes y los gobiernos de nuestros propios pa铆ses deben ser identificados y detenidos! En resumen: Alemania participa de forma pasiva y activa en la construcci贸n de un muro, 隆no podemos aceptarlo! 隆Tenemos que detenerlo f铆sicamente! Y traer tantos como actores para apoyar la campa帽a de verg眉enza.

5. Centros de detenci贸n en Alemania y otros pa铆ses de destino y redes de apoyo a largo plazo para solicitantes de asilo

Lo que ha quedado claro desde el comienzo de la crisis en la frontera entre Polonia y Bielorrusia es el hecho de que las personas en movimiento principalmente no quieren quedarse en Polonia (y Polonia no quiere que se queden) pero quieren llegar a otro destino. pa铆ses, principalmente Alemania, Francia, Pa铆ses Bajos o Reino Unido. Las posibilidades de migraci贸n est谩n en constante cambio: las fronteras se cerrar谩n, se abrir谩n nuevas rutas, las situaciones pol铆ticas cambiar谩n pero la migraci贸n nunca se detendr谩. Actualmente no est谩 claro c贸mo se desarrollar谩 la situaci贸n en Polonia y Bielorrusia, pero est谩 claro que ya mucha gente lleg贸 a los pa铆ses de destino mencionados anteriormente. Los activistas polacos se enfrentan actualmente a una situaci贸n muy din谩mica y en constante cambio en la frontera que se centra en primeros auxilios y acciones a corto plazo en situaciones de urgencia. Es por eso que se帽alan con urgencia la gran necesidad de redes de apoyo estables y continuas para las personas que llegaron a los pa铆ses de destino y ahora se encuentran en el largo proceso de asilo. Los lugares en Alemania donde se retiene a personas en esta situaci贸n pueden tener diferentes caracteres (Erstaufnahmelager, Camp, Gefl眉chtetenlager, Gemeinschaftsunterkunft, Container,鈥) pero en su mayor铆a est谩n construidos lejos de ciudades e infraestructura m谩s grandes. 隆El aislamiento y la falta generalizada de asesoramiento legal, m茅dico y psicol贸gico, as铆 como de acceso a informaci贸n b谩sica, son enormes! Muchas personas se enfrentar谩n a la constante amenaza de deportaci贸n de regreso a Polonia, ya que muchas ya estaban registradas all铆, o de regreso a los pa铆ses de donde vinieron. Es posible que las personas lleguen desde Polonia actualmente principalmente a Brandeburgo, pero se distribuyen instant谩neamente a los centros de toda Alemania. 隆Necesitamos grupos de apoyo aut贸nomos e independientes del estado y de la iglesia en cada centro que eval煤en constantemente las necesidades de las personas detenidas! Se necesita con urgencia apoyo activo, as铆 como protecci贸n y resistencia contra las acciones fascistas. Lo que se escribe sobre los centros de detenci贸n polacos tambi茅n es v谩lido para el sistema de asilo alem谩n. A nivel pol铆tico, debemos presionar para que los campamentos y un sistema de asilo altamente represivo no sean la respuesta a la migraci贸n, sino que refuercen el aislamiento, el racismo y las posiciones de derecha dentro de nuestra sociedad.

En resumen: cuando la gente en movimiento llega a Alemania, Francia, Italia, etc., este no es el final. Este es solo el comienzo. Tenemos que reconocer eso y comunicarlo claramente.

Si existen redes, debemos centrarnos en analizar la situaci贸n desde diferentes aspectos: cambios pol铆ticos, acci贸n directa, estructuras de apoyo a corto y largo plazo. Si existen grupos, deben conectarse entre s铆 y compartir las diferentes necesidades y tareas para poder comprender la situaci贸n y actuar adecuadamente. Si no existe un grupo o hay poca gente y capacidades, debemos pedir ayuda en las ciudades m谩s grandes, organizar reuniones y hablar sobre las necesidades de la regi贸n.

隆Hagamos ruido, denunciemos el sistema de campamentos y encontremos maneras de superarlo! Lo que queremos cuidar especialmente en cada proceso: Queremos escuchar las voces y necesidades de las personas afectadas por el sistema de fronteras. Usamos nuestros privilegios para apoyar y hacer un cambio real, no para caer en roles de 鈥渉茅roes de la caridad鈥 Queremos pensar en acciones globales y de largo plazo para no reproducir errores del sistema vigente. 隆Queremos que la Fortaleza Europa se derrumbe, no queremos solo teorizar al respecto!