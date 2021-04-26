April 26, 2021
De parte de CGT-LKN Araba
3 puntos de vista


1 DE MAYO 2021

CONTRA LA POBREZA, EL PARO Y LA PRECARIEDAD POR EL REPARTO DEL TRABAJO Y DE LA RIQUEZA POR LA DEROGACIÓN DE LAS REFORMAS LABORALES POR LA DEFENSA Y REFUERZO DE LO PÚBLICO CONTRA EL MACHISMO Y EL HETEROPATRIARCADO POR UNA SOCIEDAD LIBRE, JUSTA E IGUALITARIA CONTRA LA LEY MORDAZA 

POR LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS CONTRA EL FASCISMO Y LA INTOLERANCIA 

¡¡ RECUPEREMOS LAS CALLES!! 

MANIFESTACIÓN 

Sábado 1 de Mayo a las 12h30 

Desde el P.C.Europa (Avda Gasteiz)

CGT – ESK – CNT – STEILAS



Fuente: Cgt-lkn.org

1 abril, 2021 por Publicación Abierta Indymedia flyer contra campaña 2021 territorio perú agitación contra campaña politica territorio perú Publicado en Foto, Internacionales PrevPANORAMA DE LAS RECUPERADAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Deja un comentario Conectado como Publicación Abierta Indymedia. ¿Querés salir? Buscar: Entradas recientes Campaña de agitación social y antisocial contra las elecciones 2021 en el territorio dominado por el estado peruano PANORAMA DE LAS RECUPERADAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Semana 22/03 a 28/03 – Temas desde las radios populares JORNADA MUNDIAL DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE HAITI Entrevista a Emanuel Jurado: “Hay que entender a la Economía Social y Solidaria como una transición hacia otro modelo productivo, otro modelo económico” Comentarios recientes Ruth Vilches Torrejón en LA DESCOLONIZACION DE LA DEMOCRACIA Por Rafael Bautista S. Publicación Abierta Indymedia en Pal debate: ¿Nazismo y Fascismo son lo mismo?, ¿Son de derecha o izquierda o ninguno? Marcos Tapia en DE LA VICTORIA POPULAR AL TRIUNFO PIRRICO DEL MAS por Rafael Bautista S. isaac en DE LA VICTORIA POPULAR AL TRIUNFO PIRRICO DEL MAS por Rafael Bautista S. Fredy Escobar Vega en DE LA VICTORIA POPULAR AL TRIUNFO PIRRICO DEL MAS por Rafael Bautista S. Archivos abril 2021 marzo 2021 febrero 2021 enero 2021 diciembre 2020 noviembre 2020 octubre 2020 septiembre 2020 agosto 2020 julio 2020 junio 2020 mayo 2020 abril 2020 marzo 2020 febrero 2020 enero 2020 diciembre 2019 noviembre 2019 octubre 2019 septiembre 2019 agosto 2019 julio 2019 junio 2019 mayo 2019 abril 2019 marzo 2019 febrero 2019 enero 2019 diciembre 2018 noviembre 2018 octubre 2018 septiembre 2018 agosto 2018 julio 2018 junio 2018 enero 2018 octubre 2017 Categorías Alto Valle Ambiente Audio y radio Ciudad de Buenos Aires Conurbano Córdoba Culturas Derechos Humanos Discusiones Economía Política Foto Géneros Internacionales La Plata Mar del Plata Medios y comunicación Nacionales Pueblos Originarios Regionales Rosario Santiago del Estero Sin categoría Soporte Temáticas Trabajadoras/es Video Meta Administrador del sitio Desconectar RSS de las entradas RSS de los comentarios WordPress.org [Comunicado CNT-AIT] El patrón nos explota, el Estado nos reprime. 1º de Mayo. Organízate y Lucha Confederación Nacional del Trabajo (AIT). Comunicado 1º de Mayo 2021 Huelga de hambre en mayo UNO DE MAYO DE 2020: La Plaza Rojinegra, Los Granos Anarquistas y Una Paella. Recapturado Felipe Ríos, compañero prófugo tras el caso 21 de mayo 1 de Mayo 2020 – Para que la crisis no la pague la clase obrera: cambiemos de sistema. El Gobierno estima que en torno a mayo y junio estarán vacunadas entre 15 y 20 millones de personas en España (05/12/2020). Prórroga de los ERTES hasta el 31 de mayo de 2021: principales novedades Default ThumbnailAnte la postergación de las elecciones para el 15-16 de mayo Manifiesto para el 1º de Mayo 2021 Reflexiones ácratas – 1° de mayo