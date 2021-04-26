April 26, 2021 –
3 puntos de vista
1 DE MAYO 2021
CONTRA LA POBREZA, EL PARO Y LA PRECARIEDAD POR EL REPARTO DEL TRABAJO Y DE LA RIQUEZA POR LA DEROGACIÓN DE LAS REFORMAS LABORALES POR LA DEFENSA Y REFUERZO DE LO PÚBLICO CONTRA EL MACHISMO Y EL HETEROPATRIARCADO POR UNA SOCIEDAD LIBRE, JUSTA E IGUALITARIA CONTRA LA LEY MORDAZA
POR LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS CONTRA EL FASCISMO Y LA INTOLERANCIA
¡¡ RECUPEREMOS LAS CALLES!!
MANIFESTACIÓN
Sábado 1 de Mayo a las 12h30
Desde el P.C.Europa (Avda Gasteiz)
CGT – ESK – CNT – STEILAS
Fuente: Cgt-lkn.org