August 12, 2021

A 12 de agosto de 2021, desde la toma del INPI, CDMX

No nos conquistaron, RESISTIMOS

COMUNICADO

A los pueblos ind铆genas del Istmo de Tehuantepec, M茅xico y el mundo. A los medios de comunicaci贸n oficiales, libres o como se llamen.

Al Congreso Nacional Ind铆gena 鈥 Concejo Ind铆gena de Gobierno Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional.

A la opini贸n p煤blica.

Quienes escribimos, pueblos, comunidades, movimientos y organizaciones originarias del Istmo de Tehuantepec, hemos regresado a la toma del INPI ahora renombrada como La Casa de los Pueblos, a compartir nuestra palabra, rabias y lucha frente al Megaproyecto del Corredor Interoce谩nico y toda la incursi贸n de megaproyectos de las empresas y los malos gobiernos para continuar con el despojo de nuestras tierras y la destrucci贸n de nuestros territorios.

En tiempos de la Cuarta Transformaci贸n, la 鈥淐onsulta Ind铆gena鈥 se ha convertido en herramienta para el despojo territorial y cultural, nos queda claro que ya no es una de nuestras exigencias, ni luchas, ya que ni siquiera es el recurso id贸neo, ni el m谩s sincero para la expresi贸n de la voluntad colectiva de nuestros pueblos. Nuestra autonom铆a y libre determinaci贸n, se ejerce y emanan de nuestras propias asambleas, formas de organizaci贸n y expresi贸n de nuestra voluntad como pueblos y organizaciones.

Este Corredor Multimodal Interoce谩nico, consiste en un reordenamiento territorial del sur-sureste mexicano, interconectando grandes megaproyectos, territorios y principalmente facilitando al mercado mundial la infraestructura ferroviaria, portuaria y carretera para el tr谩nsito de mercanc铆as y su producci贸n con la instalaci贸n de 10 parques industriales para la agroindustria, textiles, metales, pl谩stico, hule, madera, petroqu铆micos, insumos qu铆micos, maquinaria, etc. Los cuales demandar谩n no solo de mano de obra barata proporcionada por nuestras comunidades y por herman@s migrantes centroamerican@s, sino tambi茅n una gran cantidad de servicios que actualmente nos son escasos.

Para el a帽o 2023, se contempla que cada empresa a instalarse requerir谩 de 207 mil litros diarios de agua, adem谩s de que por empresa generar谩n 539 mil 729 litros de aguas residuales diarios, a lo que suma la generaci贸n de residuos industriales y no industriales proyectados en 2 millones de toneladas anuales. Nuestros municipios y comunidades no tienen sistemas adecuados de manejo de residuos dom茅sticos, mucho menos industriales 驴qu茅 ocurrir谩 con esos 2 millones extras al a帽o?

Tambi茅n se proyecta una gran cantidad de proyectos energ茅ticos para abastecer la demanda de estos parques industriales, como lo es la instalaci贸n de un nuevo Gasoducto de 30 pulgadas que va de J谩ltipan, Ver. a Salina Cruz, Oax. para abastecer de gas natural a las empresas y conectar este mismo gasoducto a la frontera con Guatemala, reactivando e interconectando no solo la ruta del Tren Transistmico que va de Salina Cruz, Oax a Coatzacoalcos, Ver, si no las rutas de Coatzacoalcos, Ver. a Palenque, Chis. (Tren Maya) y Ciudad Ixtepec, Oax a Ciudad Hidalgo, Chis, frontera. A todo esto, sumamos la intensa militarizaci贸n y aumento brutal de la violencia justamente en las comunidades que atraviesan todas estas rutas mencionadas donde principalmente se pretenden imponer megaproyectos.

Ante este panorama de inminente aniquilaci贸n de los pueblos ind铆genas los aqu铆 presentes, somos algunos de los integrantes activos, diversos, medi谩ticos hemos denunciado y accionado presencialmente en medida de las posibilidades sin arriesgar la salud de nadie, ratificamos nuestro compromiso como integrantes de la Campa帽a Global EL ISTMO ES NUESTRO y hacemos un llamado a la unidad, que quede claro herman@s, no podemos permitir este Megaproyecto, ni usarlo para negociar, porque la vida no se negocia, y es ahora cu谩ndo se decide, estar con naturaleza o la destrucci贸n, con la vida o la muerte, debemos sumar, no dividir, ser fraternos y solidarios, cr铆ticos y autocr铆ticos, unir la diversidad y las diferencias para detener este Megaproyecto de muerte y todo lo que amenace la vida.

Es por eso, que, en seguimiento a los acuerdos y tareas del ENCUENTRO POR LA VIDA, realizado los d铆as 19 y 20 de junio en comunidad de Puente Madera, convocamos a los pueblos, movimientos y organizaciones de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y a quienes han estado presente y acompa帽ando el proceso de EL ISTMO ES NUESTRO al ENCUENTRO POR LA DEFENSA DE LOS BIENES NATURALES Y COMUNALES para los d铆as 23 y 24 de octubre, en la comunidad de Jalapa del M谩rquez, que tiene como objetivo fortalecer la organizaci贸n y articulaci贸n ante la acelerada ola de conflictos y despojo de tierras en las comunidades y continuar el proceso de reconstituci贸n de nuestros pueblos en defensa de la vida y la naturaleza frente al Megaproyecto del Istmo que trae muerte y destrucci贸n.

Atentamente:

EL ISTMO ES NUESTRO

Comisariado de Bienes Comunales de Jalapa del Marqu茅s Asamblea de Comuneros de Santa Mar铆a Xadani

Asamblea Permanente de Puente Madera

Asamblea Comunitaria en Resistencia de 脕lvaro Obreg贸n

Resistencia Civil de San Francisco del Mar

Comuner@s de San Mateo del Mar

Resistencia contra las Altas Tarifas de la Zona Oriente del Istmo

Asamblea de los Pueblos Ind铆genas del Istmo

en Defensa de la Tierra y el Territorio

Maderas del Pueblo del Sureste

Mungiurndyck Guardianes del Mar

Proceso de Articulaci贸n de la Sierra de Santa Marta, Sur de Veracruz

EXIGIMOS LA CANCELACI脫N INMEDIATA

DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC 鈥 CORREDOR INTEROCE脕NICO 鈥 TREN TRANS脥STMICO

Y TODO EL PAQUETE DE MEGAPROYECTOS QUE ESTE REPRESENTA

RESPETO A LA LIBRE DETERMINACI脫N, A NUESTRAS DECISIONES DE ASAMBLEA COMO PUEBLOS IND脥GENAS

RESPETO A NUESTRAS AUTORIDADES AGRARIAS, COMUNITARIAS Y TRADICIONALES ELEGIDAS POR ASAMBLEAS

SALUDAMOS

A los compa帽eros Mayas de Kinchill, Celest煤n y San Fernando por la realizaci贸n de la autoconsulta por el respeto de su medioambiente y salud.

A lxs dignxs compa帽erxs de los Pueblos Unidos por la toma de las instalaciones de la ecocida Bonafont en la comunidad de Juan C. Bonilla, Puebla.

A nuestros valientes herman@s de la Comunidad Otomi que despu茅s de 8 meses de resistir en la toma de la Oficinas Centrales del INPI, hoy se renombra como la Casa de los Pueblo.

A nuestro@s herman@s zapatistas, hemos escuchado su llamado y nos sumamos a la Campa帽a Nacional por la VERDAD y la JUSTICIA.

Al escuadr贸n 421 que en estos momentos se encuentra en uno de los primeros territorios v铆ctimas de la vor谩gine y depredaci贸n capitalista de sus comunes desde hace 200 a帽os.

A todos los pueblos, movimientos, organizaciones y colectiv@s que se organizan y luchan contra el patriarcado, el capitalismo y los malos gobiernos.