De parte de Congreso Nacional Indígena March 21, 2022

El pasado 17 de marzo en la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México, plantel Cuautepec, vecinos y organizaciones del norte de la Cuenca de México y del sur de Valle de Mezquital, posicionamos conjuntamente que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se inauguraría violando su propia Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la cual por principio no sólo fue esquiva y minimizó impactos y afectaciones ambientales en territorios y regiones que históricamente han sido invisibilizadas e instrumentalizadas como zonas de sacrificio ambiental, como es el caso del Valle de Mezquital en su relación con la ciudad de México y que hoy amenazan con ser ampliadas hacia el norte de la cuenca como parte de la densificación urbana en torno a los 32 pueblos originarios, en los que se encuentra el área de influencia directa del AIFA y perímetro de obras contempladas para reconfigurar la región entorno a la ciudad aeroportuaria proyectada.

Decimos que el en marco de este ánimo triunfalista, el AIFA se inaugura violando su propia MIA, toda vez que le recordamos al Gobierno Federal que debido a las presiones de los pueblos originarios , se comprometió a no agudizar el desequilibrio hídrico que padece el acuífero Cuautitlán-Pachuca y dejar sin agua a nuestros pueblos , a través de la construcción de acueducto, que se supone se encargaría de reimportar agua del acuífero Valle de Mezquital, que arrancaría a la altura de la refinería de la Tula y una parte desembocaría al interior del AIFA. Hoy, no sólo no existe proyecto de CONAGUA sino tampoco acueducto alguno ¿Entonces, el agua de dónde la van a tomar?

Para nuestros pueblos, es inocultable mala calidad del agua de Valle de Mezquital, misma que también es reconocida por propia la CONAGUA, como lo evidencia la solicitud de información que le requirió nuestra organización a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuífero Valle de Mezquital de septiembre de 2016, quien aceptó que la calidad del agua está por encima de los máximos permisibles de arsénico, cadmio, plomo, metales pesados e incluso, manifestó que en algunos pozos el agua contiene radioactividad e hidrocarburos, causantes de enfermedades como distintos tipos de cáncer renales, osteoporosis, dermatitis, colera, amibiasis, fiebre tifoidea, entre otras.

Frente este acumulado de negligencias, desde agosto de 2020 se presentaron autoridades de la SEDENA en colusión con gobiernos municipales y locales de Zumpango, Apaxco, Tequixquiac, Hueypoxtla y Tecámac solicitando facilidades para la perforación de pozos hasta de 700 metros de profundidad con la intención de abastecer de agua potable al AIFA, topándose con la resistencia de los pueblos del norte del mismo acuífero del valle de mezquital (Zumpango, Tequixquiac, Apaxco, Hueypoxtla) quienes en julio de 2021 impidieron heroicamente que se perforara uno de los primeros nueve pozos que se tenían programados únicamente entre los pueblos de Santa María Cuevas en Zumpango y Tlapanaloya en el municipio de Tequixquiac.

De la misma manera, recientemente en el presente mes, maquinaria respaldada por grupos de choque impulsados por el gobierno municipal de Tecámac, se hizo presente en la comunidad de San Pablo Tecalco, pretendiendo perforar un pozo para abastecer de agua potable al aeropuerto, lo que ocasionó el rechazo contundente de la comunidad, logrando su retiro y demostrando con ello que es evidente que si han de tomar agua, lo harán pasando por la voluntad de los pueblos que con dignidad defendemos que haya agua, memoria y futuro para las generaciones por venir.

Es así que, ante el escenario de agudización y disputa por los bienes de vida de los pueblos, tras los ojos de nuestros hermanos de Tecalco nos vemos. Desde diciembre de 2021 el cerro de Tecalco-Chiconauhtla ha sido epicentro de actividades extractivas destinadas a consolidar la infraestructura del AIFA y sus obras asociadas, las cuales son la continuidad del proyecto aeroportuario del NAICM, en el sentido en el que si bien, en su momento fue amenazada con cercenarse 26 metros de su cima, hoy sus faldas sufren la peor devastación de su historia y bien pueden catalogarse como un ecocidio; a esto se suma los constantes incendios forestales provocados por intereses encaminados a desmotivar la organización comunitaria que desde años, ha promovido acciones de reconstitución del tejido socio cultural y ambiental en torno al Cerro.

Frente a este escenario de constantes agresiones e intentos de despojo, decimos los doce pueblos originarios de Tecámac manifestamos que lo está sucediendo lejos de ser hechos aislados, acontecen en un marco de acciones sistemáticas encaminadas a despojar a los pueblos de sus bienes de vida e intimidar cualquier ejercicio de autonomía y organización comunitaria que busque reconstruir la vida que constantemente se ve amenazada y destruida por intereses extractivos y éstos son el espejo del progreso y desarrollo que promete para los pueblos, la ciudad aeroportuaria sobre la que especula el crecimiento de diversas obras con tendencia extender la mancha urbana en torno a corredores industriales, proyectos inmobiliarios, conjuntos hoteleros y de servicios.

Los pueblos hemos resistido la colonización y la desterritorialización que ha volcado el crecimiento de la urbe sobre nuestros pueblos, hemos sobrevenido a pandemias y enfermedades. Continuaremos impulsando nuestros proyectos autogestivos y construyendo condiciones de lucha y autonomía que permitan seguir existiendo como pueblos.

Reconocemos que reconstituir y sanar nuestra territorialidad es la única garantía de retejernos con la vida que nos sostiene e invitamos a los pueblos hermanos a seguirnos encontrando en esa promesa. Con ello, saludamos con especial respeto la Caravana por el Agua y la Vida. Pueblos Unidos contra el despojo Capitalista.

ATENTAMENTE

12 PUEBLOS ORIGINARIOS DE TECÁMAC