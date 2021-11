–

De parte de CGT Telemarketing November 12, 2021 73 puntos de vista

comunicado n18 – 12 de noviembre de 2021.pdf

El 10 de noviembre de 2021 se ha celebrado la en茅sima reuni贸n de negociaci贸n del convenio colectivo y nos hemos dado de frente con una patronal que no se da cuenta en el momento que vivimos. En la novela El Gatopardo, Tancredi declara a su t铆o Fabrizio 鈥Si queremos que todo siga como est谩, necesitamos que todo cambie鈥. Pues la patronal es lo que nos ha propuesto en esta nueva reuni贸n.

Mientras CGT ha propuesto acabar con la temporalidad innecesaria en este sector, ellos proponen cambiar el articulo 14 recuperando un contrato de obra innecesario, y actualmente ilegal salvo que la futura reforma laboral lo recupere, y quieren ampliar los contratos eventuales a un a帽o, en una especie de periodo de prueba eterno.

Mientras CGT consigui贸 que los tribunales pusieran coto a los despidos del articulo 17 y del articulo 18, ellos proponen que el fin de una campa帽a, o el cambio de empresa en la prestaci贸n de servicios, suponga la muerte en la relaci贸n laboral, con una indemnizaci贸n de 22 d铆as por a帽o trabajado y sin poder discutir las causas de despido por parte de la representaci贸n legal de los trabajadores, quieren que con la firma del convenio se validen estos despidos. Esto afectar铆a a todas las personas del sector, las que tienen contrato de obra, y las que tienen contrato indefinido, y supondr铆a la posibilidad de despedirnos a todas y todos en un espacio de tiempo r茅cord.

En cuanto al cambio de empresa en la prestaci贸n de servicios, a pesar de que los casos de este mes los servicios de Carrefour (Sitel) o de telef贸nica (Digitex) demuestran que ese art铆culo no sirve de nada, la patronal propone mantenerlo id茅ntico. No cambia ni una coma.

La guinda de todas estas lamentables propuestas es que proponen una subida salarial del 0% en 2020, del 0% en 2021, del 1,7 en 2022, y el resto de los a帽os lo que suba el IPC hasta un m谩ximo del 2%. Actualmente hay que estar muy ciego para no ver que el IPC esta en el 5,5% y que las teleoperadoras y los teleoperadores estamos perdiendo otra vez poder adquisitivo, lo que es una verg眉enza. Esta propuesta sin embargo es muy parecida a la del convenio anterior (empeorada), lo que significa que, ya que les sali贸 bien, ahora pretenden renovar a la baja el lamentable art铆culo 43, hasta que la mayor parte de las personas de este sector cobremos el salario m铆nimo interprofesional.

Para no caer en ese Gatopardo de la patronal, para frenar el avance de las medidas reaccionarias y para conseguir un convenio colectivo digno necesitamos el apoyo de las plantillas. Creemos que actualmente ning煤n sindicato puede aceptar ninguna de estas propuestas, pero debemos unir las plantillas y movilizarnos frente a esta agresi贸n sin precedentes que quieren camuflar. Las empresas tienen que sentir en el cogote la rabia que nos provocan sus propuestas y recapacitar. Si no cuidan a su personal no tienen futuro y tenemos que hac茅rselo sentir.