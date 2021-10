Compa帽eras y compa帽eros, hermanos y hermanas y a todas y todos que han estado al pendiente de nuestra lucha, en especifico en la c谩rcel del CERESO No 5 denominado las Palmas que fueron luchas de resistencia y rebeld铆a en contra de las autoridades en especial la Fiscal铆a del estado de Chiapas que ejerce detenciones arbitrarias y tortura.

Eso fue lo que me paso hace aproximadamente 17 a帽os atr谩s pero gracias a la organizaci贸n se pudo visibilizar.

Nuestros casos a trav茅s de los medios de comunicaci贸n, periodistas, defensores de los derechos humanos, organizaciones independientes que se solidarizaron sobre nuestra lucha. Por eso la organizaci贸n La Voz de Ind铆genas en Resistencia ha cumplido su prop贸sito de visibilidad las anomal铆as del Sistema del Poder Judicial que no ejerce la justicia mas bien comete muchos atropellos a personas inocentes, hay muchos casos que llevan a帽os sin tener se帽alamiento en contra del agraviado o del supuesto ofendido. En mi caso fue una condena injusta que el juez me sentencio a 20 a帽os de prisi贸n sin tener se帽alamiento en contra m铆a y nunca se presentaron los supuestos ofendidos, que pasaron muchos a帽os, que en realidad fue un proceso de 14 a帽os hasta 15 una violencia exagerada pues nunca las aplican. La ley la tiene para tapar los ojos del pobre e inocente, es para vulgaridad no las aplican. En el articulo 20 y sus dem谩s aplicables C贸digos y numerales menciona los derechos tanto la parte procesal y la parte ofendida y se帽ala que el proceso m谩ximo es de 2 a帽os de prisi贸n, al cabo de 2 a帽os si no se presenta la parte ofendida se le da su libertad absolutorio y 15 a帽os me dieron de proceso toda una injusticia.