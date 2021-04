–

Crida Contra El Racisme April 13, 2021

Esta madrugada, la sede de la Federaci贸n

Uni贸n Africana, situada en el barrio de Torrefiel (Val猫ncia) ha sufrido un ataque

de car谩cter racista donde han aparecido pintadas racistas y xen贸fobas

鈥淎fricanos a 脕frica鈥 y 鈥渇uera traidores invasores鈥 acompa帽adas de simbolog铆a

nazi. Como siempre, la extrema derecha utiliza este tipo de amenazas

renunciando a firmar su autor铆a, con el objetivo de se帽alar a nuestras compa帽erxs

e intentar silenciarlxs a trav茅s de la intimidaci贸n y el miedo.

En este sentido, tan solo hace unos d铆as, la

misma Federaci贸n, con el apoyo de otras entidades y colectivos sociales de la

ciudad, se concentr贸 junto a la asociaci贸n de vecinos del barrio de Benicalap para

denunciar una agresi贸n racista en el barrio donde una pareja que regentaba una

fruter铆a fue agredida por tres hombres al grito de 鈥渆n mi barrio no me llama la

atenci贸n ning煤n moro鈥, causando da帽os en el comercio. El barrio de Benicalap

fue un ejemplo en la lucha contra el racismo, demostrando que el racismo y el

fascismo no tienen cabida en ninguna parte y que debemos rechazarlo de manera colectiva

y unitaria.

Desde Crida Contra el Racisme y el Feixisme

鈥 Val猫ncia y la FUAE denunciamos que este tipo de agresiones no son aisladas. La

entrada de partidos de extrema derecha como Vox en las instituciones ha

conllevado la normalizaci贸n progresiva del discurso de odio contra los

colectivos m谩s vulnerables, difundido a trav茅s de medios de comunicaci贸n

generalistas y sus altavoces medi谩ticos. Ante esta situaci贸n, los grupos

neofascistas y la extrema derecha intentan proliferar y ganar protagonismo

atacando la convivencia en nuestros barrios, utilizando la violencia contra

aquellos que defienden los derechos humanos y trabajan para fortalecer los

lazos comunitarios en los barrios y la convivencia en la diversidad.

Por eso mismo, seguiremos denunciando este

tipo de agresiones racistas y de odio en nuestros barrios, trabajando d铆a a d铆a

contra el racismo y el fascismo como llevamos haciendo desde hace a帽os. Porque

somos muchas m谩s las que rechazamos el racismo y no vamos a permitir que se

extienda o se normalice. Ni un paso atr谩s. Ninguna agresi贸n sin respuesta. Por

unos barrios libres de racismo y fascismo. Por una Val猫ncia libre de odio.