July 23, 2021

El grito de libertad y de lucha por la justicia del pueblo rifeño tras el asesinato de Mojsin Fikri cruzó alambradas y fronteras llegando a los compañeras y compañeros de la CNT que lo responden con palabras de ánimo y apoyo que, sabemos, volverán a cruzar fronteras y muros hasta llegar a nuestros compañeros del Hirak que están en prisión. Ningún rey ni toda la maquinaria corrupta del Majcen podrán evitarlo.

La CNT está con las compañeras y compañeros del Rif como siempre lo estuvo, aún antes incluso de nuestro propio nacimiento como organización cuando en julio de 1909 los obreros de Barcelona que poco después fundaron la CNT. se negaron a embarcar para la Guerra del Rif desencadenando una Huelga General Revolucionaria que sembró Barcelona de barricadas.

Nuestro congreso de fundación previsto para esas fechas lo retrasamos porque juzgamos prioritario sublevarnos contra la Guerra del Rif.

Por nuestra ideología anarquista estamos en contra de cualquier tipo de opresión de un ser humano a otro y por tanto estamos en contra de cualquier guerra de agresión.

Aún no se ha formado la Comisión de la Verdad que investigue los crímenes contra la población civil rifeña por parte del ejército español. Crímenes contra la humanidad como los bombardeos con armas químicas sobre poblaciones civiles indefensas. España debe asumir su responsabilidad histórica en estos crímenes y ayudar a su esclarecimiento.

Igualmente se deben investigar los crímenes cometidos contra la población civil rifeña en la represión posterior a la independencia de Marruecos llevada a cabo por Hassan II.

Por ello apoyamos plenamente las demandas del Hirak en demanda de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición de estos crímenes.

Evidentemente el primer paso en este proceso pasa por la liberación inmediata de todos los presos políticos que están en las cárceles de Marruecos, el levantamiento del régimen de excepción que de facto impera en el Rif y en el Sáhara Occidental y la restauración de todos los derechos y libertades democráticas. Marruecos debe dejar de ser una dictadura. Se deben respetar los derechos a la libertad de expresión, reunión, manifestación, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones, el derecho a un juicio justo, a la presunción de inocencia y a no sufrir torturas. Derechos que se vulneran día a día en todo el estado marroquí, pero especialmente en el Rif y en el Sáhara ocupado.

Deben esclarecerse muertes de manifestantes como las ocurridas en el Rif durante las protestas de 2011.

No nos extraña que ocurran estas violaciones de los Derechos Humanos, cuando vemos una monarquía que no duda en vender a los palestinos como ha ocurrido con el reciente acuerdo entre Mohamed VI y Trump.

Sin embargo no nos cabe ninguna duda que el pueblo del rifeño recobrará su libertad.

Apoyamos la lucha del pueblo rifeño por la justicia social, por la construcción de un sistema educativo y sanitario público y de calidad que cuente con una universidad en el Rif y un hospital con la especialidad en oncología, hospital en cuya puesta en marcha debe colaborar el estado español asumiendo su responsabilidad histórica en la alta tasa de cáncer que vive la región, fruto de las secuelas de los bombardeos con armas químicas.

Defendemos desde la CNT la igualdad de todos los seres humanos en contra de las divisiones estatales y sus fronteras, por lo tanto defendemos el derecho a migrar libremente en busca de una vida mejor.

Pero igualmente defendemos el derecho a no migrar, nadie debería verse obligado a abandonar la tierra donde vive por falta de presente y futuro.

Recientemente hemos visto miles de personas atravesando esas alambradas impuestas por los estados del norte y a un régimen cuyo monarca prefiere empujar a niños a ese cruce, a veces mortal antes que renunciar a su castillo de Francia o a sus seiscientos coches de lujo a favor del pueblo.

Y no nos debemos engañar, el gobierno español es cómplice de todo esto. Cómplice de apoyar al Majcen, cómplice de callar. Cada día que en la televisión española se calla sobre los presos políticos rifeños, se convierte en cómplice de esta injusticia.

Fundamental también el respeto a la cultura de los pueblos que pide el pueblo rifeño. Por todo ello consideramos que las demandas del Hirak tienen un carácter universal de lucha por los Derechos Humanos y han de ser apoyadas por cualquier persona.

Solo al pueblo rifeño le corresponde liberarse a sí mismo, pero en esa tarea podrá siempre contar con las compañeras y compañeros de la CNT.

En esa lucha por la liberación tuvo gran importancia la batalla de Annual de la cual se hacen ahora cien años. La CNT siempre apoyará la libertad de los pueblos, sin embargo la conmemoración de este aniversario no puede dejar de tener un componente de dolor. Primero porque los presos políticos rifeños aún están en prisión, segundo porque España no ha asumido aún su responsabilidad histórica y por último porque a pesar de haber sufrido la cárcel, las torturas, el exilio y aún haber sido asesinados , la CNT no pudo evitar la Guerra del Rif, pero cien años después podemos saludar con orgullo al pueblo del Rif que sabiendo que siempre alzamos la voz y sufrimos persecución por oponernos a masacrar a un pueblo que luchaba y lucha por ser libre.

Nos entristece profundamente la muerte de campesinos y obreros procedentes de España en la llanura de Annual, pero no por ello nos deja de doler aún más el asesinato de civiles rifeños por parte del ejército español, pues eran plenamente inocentes y no podían escapar de la guerra. Los soldados rifeños por la libertad de su pueblo y por defender a su gente.

Señalamos como hicimos en su día al corrupto “Majcen de España” de Alfonso XII como responsable de las muertes ocurridas en la Guerra del Rif, una guerra en la que el estado español fue la potencia agresora y rechazamos que en homenajes a las víctimas militares de Annual no se rinda homenaje también a las víctimas civiles rifeñas de la guerra y no se mencione la situación actual que se vive en la región.

Los campesinos y obreros españoles muertos en Annual fueron ante todo víctimas de la clase política corrupta española que los había enviado al Rif y para la cual no importaban.

La CNT siempre afirmó que era mejor y más digna la cárcel que ir al Rif a luchar contra nuestros compañeros rifeños que solo querían la libertad de su pueblo.

En este sentido, animamos y les pedimos a nuestros compañeros rifeños, de la misma manera que hace cien años nos opusimos a la guerra del Rif, que no participen en la guerra que está librando actualmente el estado marroquí contra los saharauis pues no es una guerra justa sino que solo tiene como propósito defender los privilegios del Majcen.

Estamos seguros que la victoria es posible, y que se construye día a día, como nos muestran nuestras compañeras zapatistas, como nos muestran las compañeras de la Federación Democrática del Norte de Siria. El pueblo rifeño podrá contar siempre con la CNT. Animamos al pueblo rifeño a establecer una comunicación constante no solo con la CNT sino con la CIT, la Confederación Internacional del Trabajo de la cual formamos parte. Los animamos, con la debidas precauciones dada la dictadura que se vive en Marruecos, a formar una sección norteafricana de la CIT. Creemos que darle visibilidad internacional a esta lucha es fundamental para lograr la liberación de los presos y el triunfo en la lucha, como ocurrió con la caída del Apartheid en Sudáfrica.

Por todo ello, en este aniversario de conmemoración y reflexión mandamos nuestra voluntad de construir juntos un mundo más justo junto a nuestros más fraternales saludos y deseos de libertad al pueblo de Rif.

¡Trabajadoras y trabajadores del mundo uníos!

¡Viva la lucha del Pueblo Rifeño!