AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL

AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA

AL CONCEJO INDIGENA POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL PUEBLO EN GENERAL

Las comunidades de la región de la montaña baja de Guerrero integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) han sido víctimas de 44 asesinatos, desplazamientos forzados de comunidades y de diversos delitos de lesa humanidad por parte de los grupos delincuenciales que opera en todo el estado de Guerrero

Ningún gobierno sea FEDERAL, ESTATAL o MUNICIPAL escucha nuestros reclamos, todos nos ignoran, a nadie le importa las necesidades de las comunidades de la montaña baja, desprecio por el solo hecho de ser personas INDIGENAS NAHUAS.

Los compañeros abogados integrantes del colectivo abajo los muros de las prisiones conjuntamente con las comunidades hemos iniciado luchas paralelas en lo político y lo jurídico para lo cual acudimos ante el gobierno de Guerrero presidido por Héctor Astudillo Flores el cual solo se burló de nuestras peticiones dejando en el olvido el derecho a ser escuchados.

Así en nuestro caminar solicitamos audiencia con OLGA SANCHEZ CORDERO mediante escrito de fecha 26 de abril del 2021, del cual nunca recibimos respuesta.

El subsecretario de Derechos Humanos ALEJANDRO ENCINAS, se burla de nosotros al firmar tres minutas con acuerdos que nunca ha cumplido, motivo por el cual interpusimos un amparo debido a su OMISION por incumplimiento, radicado en el Juzgado 2° de Distrito en materia administrativa con numero de expediente 481/2021 en fecha 23 de abril del año 2021.

Así mismo acudimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tendría que ser encargada de velar por nuestras GARANTIAS CONSTITUCIONALES, está institución recibió una denuncia de queja en fecha 27 de abril del año 2021, solicitamos su intervención por las violaciones a los pueblos indígenas al día de hoy no ha dado respuesta alguna su silencio la hace cómplice de los gobiernos al no obligar a las Instituciones para cumplir nuestras legitimas demandas.

Nos cierran todos los caminos legales, ya agotamos su LEGALIDAD sin tener respuesta alguna, no hemos recibido información de nuestra justa y legal petición motivo por el cual decimos protestar por su pasividad en la defensa de las garantías constitucionales

Nosotr@s como abogados solidarios de las comunidades menos favorecidas y más denigradas decidimos agotar las instancias legales dentro del derecho interno del cual no se ha recibido respuesta alguna, por lo tanto hemos decidido acudir a las Instancias Internacionales la ONU, CIDH, para exigir al Estado Mexicano el cumplimiento de nuestras legítimas demandas, que el mundo sepa cómo se imparte la Justicia en este país llamado México.

En palabras de una compañera de la comunidad de Alcozacán, Guerrero:

Mataron a mi padre a mi compañero dejaron huérfanos a mis hij@s, malditos cobardes que prefieren aniquilar a la población que enfrentar a los verdaderos DELINCUENTES, miedo, temor, ¡¡¡¡¡¡¡¡NOOOOO¡¡¡¡¡¡¡ no los enfrentan porque son parte del mismo sistema, NOS CIERRAN TODOS LOS CAMINOS LEGALES, NOS REPRIMEN NOS MATAN pero NUNCA HAN PODIDO LOGRAR RENDIRMOS, porque tenemos algo que ellos nunca tendrán que es DIGNIDAD.

Cómo colectivo de abogados “abajo los muros de las prisiones” hermanos y hermanas de los pueblos que integran el EZLN, el CNI-CIG, el CIPOG-EZ, les decimos no nos rendimos, no nos vendemos, no claudicamos y seguiremos adelante por la construcción y defensa de otro mundo posible.

Alto a los crímenes de lesa humanidad contra las comunidades del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata.

¡¡¡Alto a la guerra narco paramilitar contra el Cipog-Ez!!!

¡¡¡Alto a la guerra contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional!!

Atentamente

Colectivo de abogados “abajo los muros de las prisiones”.

