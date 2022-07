–

De parte de Asamblea De Pueblos Indigenas Del Istmo Oaxaqueno July 22, 2022 299 puntos de vista

Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca a 22 de Julio de 2022

A los pueblos ind铆genas, organizaciones y colectivxs del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, M茅xico y el Mundo

A los medios de comunicaci贸n A la opini贸n p煤blica

C O M U N I C A D O

El d铆a martes 19 de Julio, el Agente Municipal de Puente Madera y defensor del territorio contra el Corredor Interoce谩nico, C. David Hern谩ndez Salazar y su familia sufrieron agresiones por parte del C. Mariano de la Rosa Jim茅nez qui茅n arribo en compa帽铆a del C. Roberto Trinidad Jimenez y el C. Faustino de la Rosa Quecha al domicilio de familia Hern谩ndez Salazar y quienes de forma violenta comenzaron a insultarlo y agredirlo f铆sicamente por lo que los padres de David Hern谩ndez Salazar se interpusieron para que no saliera lastimo, puesto que el compa帽ero se encuentra en reposo por una intervenci贸n quir煤rgica sufrida recientemente.

CONTEXTO

El C. Mariano de la Rosa Jim茅nez, es vecino de la comunidad de Puente Madera, San Blas Atempa, 茅sta persona se ostenta como representantes de los posesionarios del Pitayal, que son tierras de uso com煤n del pueblo binniz谩 de San Blas Atempa. El d铆a domingo 17 de Julio despu茅s de un partido de b茅isbol en la comunidad, Mariano en estado de ebriedad, insulto, provoco y se enfrent贸 a golpes a otras personas, resultando con una costilla fisurada y el ojo morado como consecuencia de sus provocaciones.

Posterior a las agresiones realizadas hac铆a David Hern谩ndez Salazar y su familia, el d铆a martes 19 de julio, durante la madrugada del mi茅rcoles 20 de julio, Mariano a trav茅s de Facebook circul贸 un v铆deo responsabilizando a David Hern谩ndez Salazar de hechos violentos ocurridos en su domicilio, haciendo un llamado a la Guardia Nacional, la cual hizo presencia manteni茅ndose en la entrada de la comunidad un par de horas.

Ante los hechos recientes, David Hern谩ndez Salazar y su familia el d铆a de hoy, presentaron una denuncia contra Mariano de la Rosa Jim茅nez, Roberto Trinidad Jimenez y Faustino de la Rosa Quecha ante la Vicefiscalia Regional del Istmo, exigiendocastigo a los autores materiales e intelectuales de la agresi贸n en su contra.

Estas agresiones y provocaciones contra el compa帽ero David Hern谩ndez Salazar y su familia responden a la lucha emprendida por los habitantes de la comunidad ind铆gena binniza de Puente Madera en contra de las irregularidades, abusos de poder y abandono a nuestra comunidad por parte de las autoridades civiles y agrarias de los 3 niveles de

gobierno que han violando nuestros derechos humanos, derechos como comunidad ind铆gena, derechos agrarios, y por la actual lucha en defensa de nuestras tierras de uso com煤n y bienes naturales frente al proyecto industrial del Corredor Interoce谩nico.

RESPONSABILIZAMOS

Andres Manuel L贸pez Obrador presidente de la rep煤blica, Alejandro Mura Hinojosa actual gobernador del Estado de Oaxaca (2016-2022), Salom贸n Jara electo gobernador del Estado de Oaxaca (2022-2028), Antonino Morales Toledo l铆der estatal del Frente Unido de Comunidades Oaxaque帽as y presidente de la Fundaci贸n Antonino Morales Toledo, Antonio Vielma Gallegos ex sindico municipal, Noel Hern谩ndez Rito actual presidente municipal de San Blas Atempa, Gonzalo Villalobos L贸pez representante de la Procuradur铆a Agraria en el Estado de Oaxaca, Lila Rodr铆guez Villanueva jefa de residencia de la Procuradur铆a Agraria en Tehuantepec, Rafael Mar铆n Mollinedo y a cualquier trabajador del Corredor Interoce谩nico del clima de violencia en la comunidad ind铆gena binniza de Puente Madera, as铆 como de cualquier detenci贸n, amenaza y agresi贸n a los representantes y habitantes de Puente Madera y de nuestra organizaci贸n regional.

EXIGIMOS

Respeto a la libre determinaci贸n y voluntad de la comunidad ind铆gena binniza de Puente Madera en el rechazo total a la instalaci贸n del Parque Industrial del Corredor Interoce谩nico en tierras de uso com煤n.

Que cesen los hostigamientos, amenazas y criminalizaci贸n contra nuestros representantes y habitantes de la comunidad binniza de Puente Madera.

Alto a las agresiones, amenazas y criminalizaci贸n del defensor del territorio David Hern谩ndez Salazar y su familia.

NO VAMOS A PERMITIR QUE ENTREN M脕QUINAS AL MONTE EL PITAYAL,

NI QUE SE HAGA NING脷N TRABAJO QUE ATENTE CONTRA TIERRAS DE USO COM脷N. NO AL PARQUE INDUSTRIAL DEL CORREDOR INTEROCE脕NICO.

EXIGIMOS LA REVISI脫N Y CANCELACI脫N DE ACTAS DE POSESI脫N SOBRE TIERRAS DE USO COM脷N. SI NOS TOCAN A UNX NOS TOCAN A TODXS, SI HAY REPRESI脫N HABR脕 MOVILIZACI脫N.

ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

Asamblea de los Pueblos Ind铆genas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio