–

De parte de CGT February 16, 2023 176 puntos de vista

16 de febrero de 2023, Barcelona.

88 organizaciones muestran su apoyo a las cinco activistas que han denunciado la infiltraci贸n durante varios a帽os en movimientos sociales y sindicales libertarios de Barcelona por parte de un agente del Cuerpo Nacional de Polic铆a. El agente utiliz贸 las relaciones sexoafectivas como forma de iniciar y/o consolidar el v铆nculo de confianza con los movimientos, con el aval y cobertura del resto de la estructura policial. La actividad del polic铆a se ha podido documentar entre mayo de 2020 y octubre de 2022, gracias a una investigaci贸n realizada por el medio de comunicaci贸n La Directa.

El 31 de enero de 2023 cinco de las activistas defensoras de derechos humanos y derechos sindicales afectadas iniciaron un procedimiento penal contra el agente de la polic铆a por delitos de abusos sexuales continuados, de tortura o subsidiariamente contra la integridad moral, de descubrimiento y revelaci贸n de secretos y, finalmente, de impedimento del ejercicio de los derechos c铆vicos, entre el que destaca la vulneraci贸n de la libertad de asociaci贸n. La querella interpuesta, que tambi茅n se dirige contra el superior jer谩rquico del agente, cuenta con el apoyo jur铆dico de Ir铆dia 鈥 Centro para la Defensa de los Derechos Humanos y el sindicato CGT (Confederaci贸n General del Trabajo).

Ante la gravedad de los hechos expuestos, las entidades y colectivos firmantes quieren manifestar que:

1. En este caso, dicha operaci贸n policial se centra en una clara discriminaci贸n de g茅nero y responde a un doble objetivo. En primer lugar, conseguir informaci贸n e incidir en la sociedad civil y el tejido asociativo de diferentes movimientos sociales y sindicales de Barcelona. En segundo lugar, castigar y se帽alar el hecho de ser una mujer vinculada en unos colectivos y luchas determinadas.

2. Utilizar las relaciones sexoafectivas con finalidad de espionaje estatal es resultado de la violencia policial e institucional sexualizada existente en el Estado espa帽ol. En este caso, la violencia sexual se vincula con la violencia institucional porque las conductas y los hechos ocurridos fueron perpetrados por parte de un agente de la polic铆a en ejercicio de sus funciones, con indicios de estar autorizados, avalados y permitidos por la estructura institucional a la que pertenece.

3. Este tipo de operaciones policiales son innecesarias e injustificables en cualquier Estado de derecho y democracia, ya que promueven la instauraci贸n de herramientas destinadas a la persecuci贸n de la disidencia pol铆tica, las defensoras y defensores de derechos humanos, as铆 como la reducci贸n del espacio de la sociedad civil y su capacidad para organizarse.

4. Si bien sabemos que el espionaje estatal es una realidad en el Estado espa帽ol (con el uso de programas como Pegasus y el conocimiento de otros dos polic铆as infiltrados en Barcelona y Valencia, destapado por La Directa el 7 de junio de 2022 y el 13 de febrero de 2023), este caso supone un salto cualitativo en la implementaci贸n de estrategias policiales y represivas, por la afectaci贸n de los derechos individuales y colectivos y el impacto que genera en las personas directamente afectadas y en los propios movimientos.

5. Estos hechos no son un caso aislado. A pesar de que deber铆an ser un recurso excepcional y sometido a condiciones muy estrictas y determinadas, la infiltraci贸n de agentes de polic铆a en los movimientos sociales y pol铆ticos es una pr谩ctica que tambi茅n se ha utilizado en otros pa铆ses. Es especialmente destacable el precedente en Inglaterra, en el que en 2021 el Investigatory Powers

16 de febrero de 2023, Barcelona.

Tribunal concluy贸 que en el caso de Mark Kennedy, un agente encubierto que mantuvo relaciones con varias mujeres, una de ellas durante dos a帽os, se hab铆an vulnerado hasta cinco derechos fundamentales: la prohibici贸n de la tortura y/o los tratos inhumanos y degradantes, la vida privada y familiar, la libertad de expresi贸n, la libertad de asociaci贸n y reuni贸n y la prohibici贸n de la discriminaci贸n, por tratarse de una discriminaci贸n sexista.

6. Los hechos ocurridos ponen en evidencia que toda la ciudadan铆a y el tejido asociativo es susceptible de convertirse en v铆ctima de este tipo de vulneraciones, tan arbitrarias como abusivas. De esta manera, el empleo de este tipo de operaciones produce un efecto intimidatorio en la ciudadan铆a y restringen, as铆 como reducen, el espacio c铆vico. Tal como en Inglaterra, este caso deber铆a promover el debate p煤blico sobre cu谩les deber铆an ser los l铆mites y el control de la polic铆a en un estado de derecho y democr谩tico.

Las organizaciones firmantes constatan que el Estado espa帽ol ha traspasado todas las l铆neas rojas por lo que respecta a la vulneraci贸n de derechos fundamentales, llegando al extremo de utilizar la explotaci贸n de relaciones sexoafectivas con la finalidad de monitorear a la disidencia pol铆tica. Por ello, se considera que es esencial exponer, nombrar, reconocer y se帽alar el empleo de este tipo de estrategias policiales, integradas en una pol铆tica de Estado, as铆 como esta forma espec铆fica de violencia de g茅nero, a fin de exigir verdad, justicia, reparaci贸n y, por encima de todo, que estos hechos no se vuelvan a repetir.

Es importante recordar que el derecho internacional establece el deber de investigar de forma efectiva y exhaustiva como una doble exigencia para los Estados: para cumplir con las obligaciones de investigar y rendir cuentas en el caso individual de la v铆ctima y, por otro lado, cumplir con sus obligaciones de diligencia para prevenir futuras violaciones, a la vez que actuar ante las agresiones m谩s graves de los derechos humanos.

Asimismo, el Relator Especial sobre los derechos de libertad de reuni贸n pac铆fica y de asociaci贸n de las Naciones Unidas, en su misi贸n de seguimiento al Reino Unido en 2017, destac贸 que este tipo de operaciones pueden causar un da帽o profundo e irreparable 鈥減ara las personas sobrevivientes y el bienestar de la poblaci贸n general con respecto al libre ejercicio de los derechos de libertad de reuni贸n pac铆fica y de asociaci贸n, dados el incremento de los niveles de desconfianza鈥 derivados de la publicaci贸n del caso. El mismo apunt贸 que en estos casos 鈥渆l da帽o solo se puede remediar de manera parcial a trav茅s de un proceso de rendici贸n de cuentas real y transparente para las personas afectadas, a la vez que reparador.鈥

Por todo lo mencionado, las 88 organizaciones firmantes reclaman al Estado espa帽ol que:

1. Asuma responsabilidades ante la seriedad de los hechos y responda a ellos con consecuencias para sus autores, sancionando estos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad. Asimismo, que cumpla con su deber a dar explicaciones p煤blicas sobre los hechos.

2. Cumpla con su obligaci贸n de realizar una investigaci贸n independiente, exhaustiva y efectiva, con el objetivo de dar a conocer el alcance de la operaci贸n y tomar las medidas necesarias para garantizar un proceso reparador y efectivo para las personas y movimientos afectados.

3. Cese inmediatamente cualquier otra operaci贸n policial de car谩cter similar y establezca las garant铆as necesarias para que no se vuelva a repetir.

Entitades adheridas:

1. Abolish Frontex

2. Alianza por la Justicia Global

3. Alianza por un mejor Dari茅n 鈥 AMEDAR de Panam谩

4. Alternativa de Reivindicaci贸n Comunitaria y Ambientalista de Hounduras (ARCAH)

5. Associaci贸 Catalana per a la Defensa dels Drets Humans (ACDDH)

6. Big Brother Watch

7. B眉rgerrechte & Polizei / CILIP de Alemania

8. Calala Fondo Mujeres

9. Campaign Against Arms Trade

10. Campa帽a Defender la Libertad: Asunto de todxs

11. Campa帽a Popular Palestina contra el Muro de Apartheid 鈥 Stop the Wall

12. Centre Del脿s d鈥橢studis per la Pau

13. Centro de Atenci贸n en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Ind铆gena (CADHMMI) de M茅xico

14. Centro de Estudios Legales y Sociales CELS

15. Centro Regional Ind铆gena en Derechos Humanos 鈥溍憉u-Savi鈥 (CERIDH) de M茅xico

16. CGT, Confederaci贸 General del Trabajo

17. CIVICUS

18. Civil Liberties Union for Europe 鈥 Liberties (conformada por 19 organizaciones)

19. Coalici贸n de la Defensa de la Tierra Palestina Uni贸n Palestina Campesina

20. Colectivo Insurrecci贸n Visual de M茅xico

21. Colectivo Reexistencia Creativa de M茅xico

22. Colombianas y Colombianos por la Paz

23. Comisi贸n Multisectorial de Uruguay

24. Comit茅 de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca (CODEPO) de M茅xico

25. Comit茅 de Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (CODEM) de M茅xico

26. Comit茅 de Justicia por Keyla Patricia Mart铆nez de Honduras

27. Comit茅 Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (DPDH)

28. Comit茅 Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA)

29. Confederaci贸n Sindical 脷nica de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) de Bolivia

30. CooperAcci贸

31. Corriente Revolucionaria Bol铆var y Zamora 鈥 CRBZ de Venezuela

32. Defender a Quien Defiende (conformada por 9 organizaciones)

33. Derechos Humanos y Derecho Internacional Huminanitario de Colombia

34. Digital Freedom Fund

35. Digitalcourage de Alemania

36. End Deportations Belfast

37. EuroMed Rights (conformada por 60 organizaciones)

38. European Civic Forum (conformada por 49 organizaciones)

39. European Group For Studying Deviance and Social Control

40. FACQ Berlin

41. Fair Trials

42. Federaci贸n de Mujeres del CUSCO 鈥 Micaela Bastidas Puiucagua de Per煤

43. Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ 鈥 FOSICH)

44. Frente de Pueblos en Defensa del Mejoramiento Barrial de la Ciudad de M茅xico 鈥 Centro Cultural Las Jarillas

45. Front Line Defenders

46. Fundaci贸n Comit茅 de Solidaridad con los Presos Pol铆ticos (CSPP) de Colombia

47. Gentium

48. Granada Visible

49. Grupo FIST Mujeres Migrantes Internacionalistas Solidarias en Zurich

50. Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)

51. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ)

52. Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC) de M茅xico

53. Ir铆dia 鈥 Centre per la Defensa dels Drets Humans

54. LaFede.cat 鈥 Organitzacions per a la Just铆cia Global (conformada per 124 organizaciones)

55. Movimiento Alfa y Omega de Per煤

56. Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela

57. Movimiento de Favelas de Rio Janeiro

58. Movimiento Internacional de la Econom铆a de los Trabajadores de Venezuela

59. Novact 鈥 Institut Internacional per l鈥橝cci贸 Noviolenta

60. Observatori DESC

61. Observatorio de Derechos Humanos Cap铆tulo EU

62. Observatorio de Derechos Humanos Cap铆tulo Suiza

63. Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

64. Observatorio de la violencia policial en Chile

65. Observatorio de Paz de Colombia

66. Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Am茅ricas de Chile

67. ObsPol Observatoire des violences polici猫res

68. OMCT 鈥 Organizaci贸n Mundial Contra la Tortura (conformada por 200 organizaciones)

69. Patronato Pro Defensa y Conservaci贸n del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO 鈥 OAX)

70. Police Spies Out of Lives

71. Programa Compa帽eros de A.C. de Ciudad Ju谩les Chihuahua M茅xico

72. Radio Lora Zurich

73. Red de Colectivas La Ara帽a Feminista de Venezuela

74. Red de Integraci贸n Org谩nica 鈥 Rio 鈥 Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos de Guatemala

75. Red Global contra la Violencia Policial (conformada por 20 organizaciones)

76. Red por la Defensa de la Infacia Mapuche

77. SOA Watch 鈥 Observatorio por el Cierre de las Escuelas de las Am茅ricas

78. Soldepaz 鈥 Pachakuti

79. StateWatch

80. Stop Represi贸n Granada

81. Stop Wapenhandel (Dutch campaign against arms trade)

82. Sur Occidente Colombiano Antonieta M茅rcury de Colombia

83. Temblores

84. The Campaign Opposing Police Surveillance

85. The Network for Police Monitoring

86. The Undercover Research Group

87. Transnational Institute, The Netherlands

88. Uni贸n de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador