A nuestro pueblo naci贸n Mapuche, a los pueblos oprimidos del mundo y a la opini贸n p煤blica nacional e internacional, la Coordinadora Arauco Malleco 鈥 CAM declara lo siguiente:

Ki帽e: Que reivindicamos a nuestro weichafe Pablo Marchant, destacado militante de la Coordinadora Arauco Malleco e integrante del 脫rgano de Resistencia Territorial 鈥 ORT Lafkenche-Leftraru, quien cay贸 en combate frente a los lacayos del gran capital el pasado viernes 9 de julio en el Wallmapu. Queremos ser claros y precisos: en el contexto de la lucha frontal contra las inversiones capitalistas en nuestro territorio y por la liberaci贸n nacional mapuche, Pablo Marchant deja un legado de compromiso militante y entrega de car谩cter irreductible, el cual honraremos en cada acci贸n de resistencia que nuestros weichafes ejecuten a lo largo y ancho del Wallmapu.

Epu: Que los responsables directos de la muerte de nuestro weichafe son las fuerzas policiales del Estado de Chile y las corporaciones forestales de car谩cter transnacional, en este caso la forestal Mininco, quienes act煤an en conjunto y a toda costa para asegurar los intereses del gran capital en el Wallmapu. Estos son los responsables hist贸ricos del despojo, la expoliaci贸n , el genocidio y la dominaci贸n colonial de nuestro pueblo, l贸gicas que el weichafe Pablo Marchant enfrent贸 con entereza revolucionaria y ejemplar, incluso dando su vida por ello.

K眉la: Que, a diferencia de lo que piensan los sectores vacilantes y entreguistas mapuches y no mapuches, la muerte de nuestro weichafe ocurre en un contexto donde la democracia burguesa y colonial demuestra su verdadero rostro, poniendo 茅nfasis en la pol铆tica represiva, lo que significa la aceptaci贸n del mapuche d贸cil y plomo contra el insurgente. Es en este contexto socio pol铆tico que hoy se juegan las condiciones para avanzar en la reconstrucci贸n nacional mapuche, no obstante, seg煤n los 鈥渞epresentantes plurinacionales鈥, estas condiciones estar铆an limitadas a los avances o retrocesos derivados de la convenci贸n constituyente, cuesti贸n totalmente equivocada y que resultara en una nueva falacia y enga帽o para nuestro pueblo.

Meli: Que frente al proceso de la convenci贸n constituyente, y todas sus instancias de legitimaci贸n institucional, reivindicamos que los mapuches hist贸ricamente hemos cuestionado ser parte del Estado opresor y a rendirnos ante la sumisi贸n colonial que esto conlleva. De esta manera, la participaci贸n mapuche en la convenci贸n, como una supuesta oportunidad para 鈥渞efundar鈥 el pa铆s, lo que en realidad representa es un acto de sometimiento al pacto colonial, que brinda una posibilidad de reacomodo a la gobernabilidad neoliberal que ha agudizado la devastaci贸n del Wallmapu en las 煤ltimas d茅cadas. La elecci贸n de esta v铆a institucional intenta poner una camisa de fuerza a la soberan铆a de nuestro proyecto pol铆tico emancipatorio y, a la vez, someterlo a la geopol铆tica de un estado criminal. Cuesti贸n que pone en entredicho todo lo acumulado en materia territorial por el movimiento autonomista, m谩s si tal v铆a est谩 ligada a los partidos pol铆ticos tradicionales que hist贸ricamente han representado a los intereses de la burgues铆a nacional e internacional. Es una absoluta falacia creer que, en este contexto, el 鈥減ragmatismo pol铆tico鈥 y la 鈥渙portunidad hist贸rica鈥 de la constituyente permitir谩n crear una mejor correlaci贸n de fuerza para la causa mapuche. Por el contrario, mediante esta v铆a jam谩s se han logrado avances sustantivos en materia territorial y pol铆tica, lo cual se puede ver reflejado en el fracaso que ha representado la iniciativa de compra y venta de tierras impulsada por los gobiernos de turno y que solo se puso al servicio del sistema de propiedad usurpado y del extractivismo.

Kechu: En este sentido es que reafirmamos que la salida plurinacional jam谩s representar谩 un verdadero proceso de descolonizaci贸n y liberaci贸n para nuestro pueblo, en tanto 茅sta es un artificio t谩ctico para lograr la nueva legitimaci贸n que necesita el ordenamiento econ贸mico-pol铆tico de la burgues铆a y los latifundistas colonos. Es decir, la plurinacionalidad no toca ni interrumpe la reproducci贸n del capital en nuestro territorio. La participaci贸n en la constituyente, m谩s all谩 de la parafernalia que levantan los sectores vacilantes, resulta funcional al sistema de propiedad mediante el cual se sostiene la usurpaci贸n del Wallmapu. A la vez, intenta socavar las posibilidades del weychan y la lucha revolucionaria mapuche, ya que con esta no se corre el cerco hacia arriba de la l贸gica de dominaci贸n sino hacia abajo, promoviendo anular la confrontaci贸n pol铆tico militar mapuche que seg煤n la clase hegem贸nica no tendr铆a viabilidad en el contexto de un Chile plurinacional.

Kayu: Reafirmamos que la 煤nica v铆a posible para la liberaci贸n nacional mapuche es el weychan y la confrontaci贸n directa contra las expresiones del capitalismo en el Wallmapu. De esta forma, hacemos un llamado a los lov, comunidades en resistencia y a todas las org谩nicas revolucionarias de nuestro pueblo a converger en distintos n眉tram, trawun territoriales para definir acciones conjuntas de resistencia, acumular fuerzas y acordar una estrategia de confrontaci贸n para este nuevo ciclo que se abre. Lo anterior, con el fin de avanzar en un gran Koyagtun de los territorios en el Wallmapu donde tomemos los acuerdos necesarios para materializar y fortalecer la estrategia de liberaci贸n nacional mapuche y la recuperaci贸n total de nuestro territorio. Como CAM reivindicamos que la base concreta de esta estrategia debe ser, en primer lugar, la declaraci贸n de guerra directa contra las forestales y toda expresi贸n del capitalismo en nuestro territorio. Por lo anterior es que hacemos un llamado a todo nuestro pueblo naci贸n mapuche a mantenernos firmes, con todo el newen y feyentun para la defensa del mundo mapuche. La recuperaci贸n y reconstrucci贸n de nuestra naci贸n conlleva la defensa y protecci贸n de nuestro itrofil mongen, el fortalecimiento de nuestro rakiduam y ad kimun ka mongen as铆 como una definici贸n mayor para asumir este weichan mapuche. Y en este marco como organizaci贸n nos comprometemos a no tranzar con los principios y la l铆nea de la reconstrucci贸n nacional mapuche, no traicionaremos la sangre derramada por nuestros weichafe ca铆dos, no abandonaremos a nuestros presos pol铆ticos, as铆 como no desconoceremos el sacrifico y la entrega de pu pe帽i pu lamngen que d铆a a d铆a resisten con dignidad en sus comunidades.

Regle: Como organizaci贸n reivindicamos una veintena de acciones de resistencia acontecidas durante los 煤ltimos meses. Y que fueron dirigidas principalmente contra los intereses del gran capital.

鈥 28 de diciembre de 2020. En el fundo Cuyinpalihue- Ca帽ete fueron destruidos dos torres de madereo, dos cargadores frontales de la empresa Kupal que presta servicio a la forestal Arauco, acci贸n desarrollada por ORT Lafkenche Leftraru.

鈥 4 de enero de 2021. En el fundo Santa Olga- Panguipulli fueron destruidas maquinarias y una camioneta de la empresa Besalco que presta servicios a CMP, acci贸n de ORT Huilliche Kallfulikan.

鈥 7 de enero de 2021. En Galvarino sector Lolenco fueron destruidos cinco camiones, tres m谩quinas forestales, acci贸n del ORT Wenteche Ma帽il Wenu.

鈥 8 de enero de 2021. En Los Sauces fue destruido un cami贸n forestal, acci贸n de ORT Wenteche Kilapan.

鈥 18 de enero 2021. En ruta Imperial-Carahue fueron destruidos dos camiones de carga y un cami贸n gr煤a, acci贸n del ORT Wenteche Kilapan.

鈥 23 de febrero de 2021. En el sector Huillinco-Ca帽ete fueron destruidas dos torres de madereo, dos cargadores frontales, dos furgones, un procesador y dos container, acci贸n de ORT Lavkenche Leftraru.

鈥 14 de marzo de 2021. En R铆o Bueno-Osorno, fueron destruidos dos maquinarias, tres camiones y una camioneta, acci贸n del ORT Huilliche Kallfulikan.

鈥 5 de abril de 2021. En Tolt茅n, Fundo Santa Luc铆a, fueron destruidas ocho maquinarias y una camioneta perteneciente a la forestal Mininco. Acci贸n desarrollada por ORT Wenteche Mat铆as Catrileo.

– 26 de abril de 2021. En el sector Rucahue Ayipen-Freire fueron destruidas tres maquinarias forestales, acci贸n del ORT Wenteche Kilapan.

– 29 de abril de 2021. En el fundo Portahue-Galvarino fueron destruidas cinco m谩quinas forestales, acci贸n del ORT Nagche Anganamun.

– 10 de mayo de 2021. En la ruta Los Sauces-Lumaco fueron destruidos dos camiones forestales, un cami贸n de carga agr铆cola, una cosechadora, un cami贸n cama y una cuatrimoto, acci贸n de ORT Nagche Pelontraru.

– 22 de mayo de 2021. En Teodoro Schmidt fueron destruidos cuatro trineumaticos, una torre garra, un skidder, dos chovel, un procesador, un huinche de asistencia, tres Torres de madereo, un furg贸n y una camioneta, acci贸n desarrollada por ORT Lavkenche Leftraru.

– 22 de mayo de 2021. En carahue, Fund贸 Santa Ana, fueron destruidas dos m谩quinas e infraestructura, acci贸n desarrollada por ORT Lafkenche Leftraru.

– 5 de junio de 2022. En la ruta Los Sauces-Lumaco fueron destruidos dos camiones forestales, un galp贸n y una casa patronal, acci贸n desarrollada por ORT Nagche Pelontraru.

– 10 de junio de 2021. En Caramavida-Los 脕lamos fueron destruidos tres camiones, dos camionetas, dos gr煤as, dos cocheras, acci贸n desarrollada por ORT Lavkenche Leftraru.

– 9 de Julio de 2021. En el fundo Santa Ana-Carahue fue destruido un skidder, un cami贸n petrolero y un mini-bus. Muere en combate con pacos esbirros el weichafe Pablo Marchant. Acci贸n desarrollada por ORT Lafkenche Leftraru.

隆En el fuego del weichan te recordamos weichafe To帽o! Libertad a Daniel Canio, preso pol铆tico de la CAMLibertad a todos los presos pol铆ticos mapuches. Con resistencia y control territorial avanzamos hacia la liberaci贸n nacional mapuche.隆Amulepe tai帽 weichan! 隆Weuwai帽, Marrichiweu!

