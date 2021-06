–

June 18, 2021

Estimados

compañeros y compañeras:

1) El 24 de junio es

“festivo recuperable” en la Comunitat Valenciana, por el Decreto 158/2020,

de 23 de octubre, del Consell, de determinación del calendario laboral en el

ámbito territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV de 28 de octubre de 2020).

Aunque ese día no se trabaja, se acordó con la Empresa que no generase puente

teniendo en cuenta la peculiaridad de ese “festivo recuperable”. No obstante,

quien desee disfrutar del puente puede hacerlo solicitando el 25 como día de

libre disposición o vacaciones.

2) El 15 de junio se

cambia de horario invierno a horario verano, y debéis tener en cuenta las

siguientes circunstancias:

El programa del

fichaje elimina el tiempo acumulado en horario invierno .

Empieza la flexibilidad

acumulable en la misma semana (no se permite pasar de una semana a otra) .

Por ejemplo, en la primera semana de horario verano, sería entre los días 15 al

18.

La entrada podrá

realizarse de 7:30 a 9:00, siendo obligatoria la estancia en el puesto de

trabajo de 9:00 a 14:15 de lunes a jueves y hasta las 14:00 los viernes. Si

bien, se mantiene vigente la RESOLUCIÓN COVID-19/11 DE LA PRESIDENCIA POR LA

QUE SE AMPLÍA LA VIGENCIA DE DETERMINADAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN LA “RESOLUCIÓN

COVID-19/9 DE INSTRUCCIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL GRUPO

TRAGSA ACORDE A LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN PRECISA PARA HACER

FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19”. (Por ejemplo, entrada

a las 7:00, de manera acordada con tu Responsable)

La salida

máxima es a las 16:00.

Jornada diaria de 7 horas.

Saludos,