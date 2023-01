–

De parte de CGT January 26, 2023

Los datos trimestrales de la 煤ltima Encuesta de Poblaci贸n Activa (EPA) del a帽o 2022 muestran una disminuci贸n del n煤mero de ocupados en 81.900 personas. La ocupaci贸n disminuy贸 -0,4% en relaci贸n con el trimestre anterior, aunque en relaci贸n con los datos de hace un a帽o, el empleo ha crecido un 1,38%. Por sexo, observamos que el n煤mero de hombres ocupados desciende en 137.400 personas, mientras que aumenta en 55.000 personas ocupadas en el caso de las mujeres.

En cuanto a la creaci贸n de empleo sectorial, observamos que, en relaci贸n con el trimestre anterior, todos los sectores disminuyen la ocupaci贸n menos el sector agr铆cola, mientras que, si analizamos la evoluci贸n a lo largo de un a帽o, la ocupaci贸n aumenta en todos los sectores, especialmente los servicios, con 314.000 personas m谩s que en 2021. Una evoluci贸n que responde al fuerte impulso del comercio que caracteriza la actividad econ贸mica en los 煤ltimos meses del a帽o y la superaci贸n de la pandemia en la actualidad.

A pesar de ser una 茅poca del a帽o favorable a la creaci贸n de empleo, especialmente en el sector servicios, la tasa trimestral de paro ha aumentado un 1,47%, y la sit煤a en un 12,9%. Una tasa que sigue siendo alarmante por su car谩cter estructural. M谩s de 3 millones de personas siguen en situaci贸n de desempleo, casi el doble que el promedio europeo (un 6,5% seg煤n datos de Eurostat), lo que sit煤a a Espa帽a con una de las tasas m谩s altas de la UE. En el caso de los hombres el paro es del 11,32%, mientras que la tasa femenina alcanza el 14,6%, una brecha que se ha ido consolidando a medida que se ha ido recuperando la creaci贸n de empleo en los 煤ltimos trimestres y que sigue perpetuando las diferencias de g茅nero en el mercado laboral.

Es a煤n m谩s preocupante las grandes diferencias territoriales que se siguen repitiendo con el tiempo. Territorios como Ceuta (31%), Melilla (21,2%), Andaluc铆a (19%) o Extremadura (17,62%) reflejan el desempleo m谩s alto con tasa enquistadas a lo largo del tiempo. Mientras que otros territorios como La Rioja (8.6%), Pa铆s Vasco (8.66%), Castilla Le贸n (8.83%) o Arag贸n (9.41%) muestran las tasas de desempleo m谩s bajas del Estado. Divergencias que no hacen m谩s que seguir agrand谩ndose y que vislumbran la ausencia de voluntad pol铆tica y el abandono de estos territorios en materia de empleo.

Otro problema que sigue golpeando con dureza es el desempleo juvenil. Los datos de esta 煤ltima EPA nos dicen que, a pesar de haber disminuido el n煤mero de personas desempleadas menores de 25 a帽os, el 34,6% siguen en situaci贸n de desempleo, un 20% m谩s que el promedio europeo (un 15% seg煤n datos de Eurostat). A pesar de haberse reducido la tasa de paro juvenil en la 煤ltima d茅cada, la realidad laboral de las j贸venes vuelve a situar a Espa帽a en los primeros puestos del ranking comunitario. Asimismo, otros datos alarmantes son las divergencias por nacionalidades, mientras que la tasa de desempleo de las personas con nacionalidad espa帽ola es de 11,9%, el paro de poblaci贸n extranjera asciende al 18,65%.

La fragilidad en la que se sustenta la estructura del modelo de relaciones laborales de este pa铆s tampoco favorece la situaci贸n de las personas que se encuentran en desempleo de larga duraci贸n. De toda la poblaci贸n en situaci贸n de desempleo, un 14% (alrededor de 430 mil personas) llevan m谩s de un a帽o sin empleo, lo que supone un incremento del 6% con respecto al trimestre anterior, mientras que en el caso de las personas en una situaci贸n de paro que se prolonga m谩s all谩 de 2 a帽os, el n煤mero asciende al 28%, lo que aglutina a casi 854 mil personas. Una dif铆cil y compleja situaci贸n, agravada especialmente en el actual escenario de incremento en el coste del nivel de vida.

Respecto a la temporalidad, el n煤mero de personas asalariadas con contrato temporal se reduce en 397.800 personas (un 2,25% menos), situ谩ndose la tasa de temporalidad en el 17,93%, que a煤n se sit煤a por encima del promedio europeo (14,4%). A lo largo de los 煤ltimos 12 meses, el n煤mero de personas asalariadas temporales se ha reducido en 1.193.800 personas. Asimismo, observamos que se incrementa la parcialidad en 159.600 personas, de modo que el porcentaje de personas ocupadas que trabaja a tiempo parcial sube ligeramente hasta situarse en una tasa del 13,59%. El 18,8% de esos contratos a tiempo parcial se encuentran relacionados con el trabajo de cuidados (atenci贸n a ni帽os, enfermos, incapacitados o mayores, entre otras responsabilidades). La mayor parte de esta parcialidad involuntaria motivada por el trabajo de cuidados, en concreto, el 90%, se concentra en las mujeres, lo que supone una fuente de segregaci贸n ocupacional y una f贸rmula para seguir perpetuando la divisi贸n sexual del trabajo.

Por otro lado, si prestamos atenci贸n a las horas extraordinarias, el volumen de horas extra realizadas a la semana se incrementa en un 9,3% con respecto al trimestre anterior, y en un 8,1% con respecto al mismo trimestre del a帽o anterior. De estas horas extraordinarias, el 43% no son pagadas, lo que confirma c贸mo 茅stas siguen siendo una herramienta b谩sica de explotaci贸n laboral, que a la luz de los datos de este 煤ltimo trimestre se refuerza. Entendemos que la existencia de horas extras no solo es uno de los principales obst谩culos para lograr mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras y alcanzar una mejora en la conciliaci贸n de la vida laboral y personal, sino que tambi茅n supone un impedimento para la creaci贸n de empleo.

Desde CGT nos preocupa c贸mo la coyuntura actual coexiste con problem谩ticas estructurales que vienen reproduci茅ndose con el tiempo. A pesar de la creaci贸n neta de empleo durante los 煤ltimos trimestres y las reformas aprobadas, la realidad actual nos inquieta. Los datos sobre poder adquisitivo, pobreza y desigualdad, alertan sobre la magnitud del problema.

Durante el a帽o 2022 hemos asistido a un incremento medio de la inflaci贸n del 8,4%, que se ha distribuido de manera muy inequitativa entre salarios y beneficios. De hecho, con la informaci贸n recogida a cierre de 2022 en la Estad铆stica de Convenios Colectivos de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Econom铆a Social, el incremento salarial medio pactado durante el 煤ltimo a帽o se cifra en un 2,78%. En cambio, los m谩rgenes de beneficio del sector privado se han disparado, incentivando con ello un aumento de la inflaci贸n cuyo impacto negativo se ha repercutido sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. De hecho, con informaci贸n que recoge la Estad铆stica de Ventas, Empleo y Salarios en Grandes Empresas y Pymes (VESGEP) de la Agencia Tributaria, los m谩rgenes de beneficios empresariales se han incrementado durante los 煤ltimos dos a帽os en alrededor de un 60%.

Esta distribuci贸n inequitativa de la renta ha ensanchado por tanto las brechas de desigualdad en el Estado espa帽ol. De acuerdo con un reciente informe de OXFAM, nos situamos entre los pa铆ses m谩s desigualitarios de Europa, y la intervenci贸n del Estado, en t茅rminos de redistribuci贸n de la renta, tan solo corrige parcialmente esta desigualdad de ingresos de partida (la reduce en un 17,1%); y lo hace adem谩s en menor medida que en las econom铆as de nuestro entorno, y que en el conjunto de la eurozona (un 22,8%). Otros organismos como la OCDE, en un informe publicado en diciembre de 2022 en el que eval煤a las ayudas a la renta de los hogares, tambi茅n refleja esta deficiente capacidad redistributiva de nuestro Estado, se帽alando que alrededor de un 30% de las transferencias monetarias se dirigen al 20% de poblaci贸n con mayores ingresos disponibles, mientras que menos de un 15% de las transferencias se destina al 20% de hogares m谩s pobre. En este sentido, los 煤ltimos datos publicados en la EPA reflejan que los hogares que no perciben ning煤n tipo de ingreso se incrementan en alrededor de 30.000 con respecto al trimestre anterior, lo que supone un aumento del 5% en el n煤mero de hogares que no reciben ingresos con respecto al total de hogares. Un dato alarmante que evidencia el fracaso de la estructura de transferencias y ayudas p煤blicas planteada.

Por tanto, durante el a帽o 2022 no solo se ha producido una p茅rdida enorme en el poder adquisitivo de la clase trabajadora como resultado de una distribuci贸n de la renta desigualitaria que ha favorecido el ensanchamiento de los m谩rgenes de beneficios empresariales, sino que este deterioro de las condiciones de vida se concentra adem谩s en los estratos de poblaci贸n m谩s vulnerable. En el propio informe de OXFAM anteriormente referenciado se evidencia c贸mo el incremento del coste de la vida incide especialmente en los hogares m谩s vulnerables, es decir, aquellos de menores ingresos disponibles. Los productos esenciales, que son los que en mayor medida han sufrido un incremento en el nivel de precios, tienen un peso relativo mucho mayor en la cesta de consumo de estos hogares de bajos ingresos, lo que profundiza su pobreza relativa.

El Salario M铆nimo Interprofesional, uno de los instrumentos cuya revalorizaci贸n durante los 煤ltimos a帽os ha ido conducida a paliar la situaci贸n de deterioro econ贸mico de estos hogares de menores ingresos, ha visto mermado enormemente su impacto en la coyuntura inflacionaria actual. De hecho, dado que el incremento del SMI se sit煤a por debajo del aumento del nivel de precios, en t茅rminos de poder adquisitivo el poder de compra del SMI se sit煤a en un nivel equivalente al del a帽o 2019.

Resulta preciso se帽alar que este deterioro de las condiciones de vida de amplias capas de la poblaci贸n en el Estado espa帽ol no responde por tanto a factores externos o a limitantes de car谩cter t茅cnico, sino a c贸mo se est谩 resolviendo el conflicto distributivo entre la poblaci贸n trabajadora y la patronal. Por tanto, desde CGT consideramos que la reversi贸n de esta situaci贸n pasa por una organizaci贸n sindical aut贸noma de la clase trabajadora y por la confrontaci贸n real en el 谩mbito de los centros de trabajo. En este sentido, desde CGT seguimos apostando por la organizaci贸n y la movilizaci贸n en las calles y en los centros de trabajo. Seg煤n las 煤ltimas estad铆sticas anuales de huelgas y cierres patronales publicadas por el Ministerio de Trabajo y Econom铆a Social (2021), CGT es el sindicato de 谩mbito estatal que mayor n煤mero de jornadas de huelga ha realizado y que mayor n煤mero de personas trabajadoras ha movilizado. Nuestro objetivo es seguir siendo una herramienta 煤til y efectiva para mejorar las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora.

