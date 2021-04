–

De parte de CNT-AIT Albacete April 20, 2021





Este 1潞 de Mayo viene marcado por los ataques represivos que organizaciones obreras y movimientos sociales han sufrido por parte del Estado estos 煤ltimos meses, instrumentalizando para sus intereses la situaci贸n de pandemia global por el COVID19.

El Estado, por medio de sus cuerpos de represi贸n, siempre se ha opuesto violentamente a todo avance en derechos tanto sociales como laborales, sexuales y de todo tipo. No olvidemos que el reconocimiento de los derechos humanos y sociales, ha sido y es una conquista de los movimientos obreros y sociales en la calle, no un regalo estatal o patronal, y que en lo que respecta a la pr谩ctica, son vulnerados continuamente.

Los Estados utilizan las leyes para legitimar el sistema de explotaci贸n basado en las desigualdades de clase, en los que una clase social tiene el control de la econom铆a y por tanto el control del gobierno, de los medios de producci贸n, de los medios de comunicaci贸n y de la justicia. Mientras que otra clase social, la nuestra, sacrifica su vida, sometida a un sistema productivo que permite a la burgues铆a acumular riquezas de forma infinita a costa de nuestro sufrimiento.

Mientras la clase trabajadora est谩 sufriendo una de las peores crisis del capitalismo en el territorio espa帽ol, con casi 4 millones de personas en paro, 900.000 personas todav铆a en ERTE y unas condiciones cada vez m谩s precarias en el mercado laboral, todo ello agravado por la situaci贸n de pandemia y la gesti贸n que desde las administraciones se ha realizado de la misma. No dejamos de ver c贸mo la familia Borb贸n, la clase pol铆tica, empresarios y dem谩s miembros de la alta sociedad, de ideolog铆a liberal algunos, otros fascistas, socialdem贸cratas, etc鈥 reciben trato de favor por parte de la justicia ante sus multimillonarios cr铆menes. A su vez, nuestras hermanas y hermanos de clase obrera son perseguidas, agredidas, mutiladas y encerradas por reivindicar derechos y justicia social en las calles. Tal es el caso de nuestro compa帽ero de Granada, Cristian Mestre, que ha sufrido prisi贸n preventiva solo por llevar un bote de spray en la mochila durante una manifestaci贸n por la libertad de expresi贸n el pasado febrero. Otros 2 compa帽eros fueron detenidos en su casa el pasado 8 de abril acusados de participar en la manifestaci贸n del 30 de enero en Barcelona. O los compa帽eros sancionados en Alicante por el mismo motivo. Todos ellos en espera de juicio o sanci贸n por estas acusaciones.

Desde los medios de comunicaci贸n no dejan de enviar mensajes propagand铆sticos, que tienen como objetivo demonizar y deslegitimar la protesta, se帽alando como actos criminales la rotura de escaparates y quema de contenedores, creando una opini贸n p煤blica contraria a las reivindicaciones que acompa帽an estas manifestaciones. Los medios de desinformaci贸n actuaron de la misma manera con las marchas del pasado 8 de marzo. Las se帽alaron y las tacharon de irresponsables, instrumentalizando una vez m谩s la pandemia. No importaba que se cumplieran con todas las medidas sanitarias necesarias. Mientras exigen al adversario moderaci贸n, las ideolog铆as fascistas, socialdem贸cratas y liberales, con su modelo econ贸mico capitalista, no tienen nada de moderadas. Tal y como pudimos ver en sus m铆tines populistas, donde la irresponsabilidad sanitaria era evidente, pero ah铆 no pasa nada.

El binomio capitalismo-patriarcado es en la actualidad la mayor amenaza para la supervivencia en el planeta. Destruye la naturaleza, destruye la cultura de los pueblos, destruye las relaciones personales, etc. En una palabra, destruye la LIBERTAD. Solo busca acumular capitales sometiendo, esclavizando y explotando cualquier cosa que le permita seguir creciendo. Y es entonces cuando el Estado utiliza la violencia, la represi贸n, el miedo y la manipulaci贸n para acabar con la disidencia.

Quienes nos oponemos y enfrentamos a este sistema somos personas conscientes que buscamos un futuro mejor para las generaciones futuras y que aspiramos por encima de todo a la justicia social. La violencia nos viene impuesta por los que llevan la ofensiva, que son el Capital, el Patriarcado y el Estado, sostenedores de todas las formas de opresi贸n sobre el ser humano. Ante su violencia opresora anteponemos el leg铆timo derecho a la autodefensa.

Lo m谩s b谩sico que nos prometen las constituciones liberales es vivir con dignidad y autonom铆a, libres de explotaci贸n, de malos tratos y de discriminaci贸n, en condiciones que hagan posible el libre desarrollo de la personalidad y capacidad personal. Esto, que es lo prioritario seg煤n sus propias leyes, es lo primero que se incumple. Desafiamos a quien quiera, a que nombre alg煤n partido pol铆tico o gobierno en el mundo que haya cumplido con esta m铆nima condici贸n de la vida humana. Todos sin excepci贸n la vulneran, porque vivimos en un sistema caduco, insostenible, tanto desde el punto de vista humano como ambiental, y esto, ning煤n gobierno lo va a cambiar. La situaci贸n de crisis clim谩tica, pandemia sanitaria y de violencia sexual son m谩s evidencias de ello.

El 1潞 de Mayo es una jornada en la que se reivindican las conquistas sociales gracias a la lucha obrera, se conmemora la lucha que iniciaron en Chicago obreras y obreros en favor de la jornada laboral de 8 horas. Es importante no olvidar la fuerte represi贸n que tambi茅n sufrieron quienes, valientemente iniciaron esa lucha y quienes la continuaron despu茅s. C谩rcel, tortura, persecuciones y asesinatos. Esos m茅todos que utilizaban ayer son los mismos que utilizan hoy.

Al sistema no le importa que m茅todos o estrategias utilicemos para avanzar en derechos y justicia social, nos reprimir谩 igualmente. Porque la paz social que quieren nuestros explotadores es la paz de los cementerios: cementerios llenos de ni帽os que nacen y mueren esclavos trabajando para las multinacionales, llenos de obreros muertos en las minas, en las f谩bricas o en los campos, por accidentes o por extenuaci贸n, llenos de presos que la c谩rcel asesina de una forma o de otra, llenos de ni帽as y mujeres traficadas, violadas y maltratadas hasta el suicidio o el asesinato, y de personas que mueren por su condici贸n sexual o su color de piel, llenos de v铆ctimas de las guerras, o de cat谩strofes y de epidemias de las que el capitalismo es directamente responsable鈥 El mantenimiento del orden social, la paz social, no significa bajo su perspectiva m谩s que someterse a las leyes y aceptar las profundas desigualdades sociales y los cr铆menes que estas vienen a legitimar.

Frente a este ataque constante a la clase obrera, hoy igual que ayer, este 1潞 de Mayo exigimos: Un reparto justo del trabajo y la riqueza, mediante la reducci贸n de la jornada laboral sin reducci贸n salarial. Exigimos justicia social, sin olvidarnos de todas las personas detenidas y represaliadas por ejercer su derecho a manifestaci贸n, a la libertad de expresi贸n y por enfrentarse a un sistema que prima los beneficios y la rentabilidad por encima de la justicia y la vida humana. Apoyamos por ello a las personas presas en lucha y su huelga hambre rotativa y exigimos la liberaci贸n de todos los represaliados. Denunciamos la situaci贸n de 鈥淣ueva Normalidad鈥 con la que pretenden recortar el reconocimiento de los derechos logrado por quienes nos precedieron. Exigimos una educaci贸n y una sanidad libertaria, p煤blica y autogestionada. Revindicamos el amor libre como base de las relaciones humanas, que acabe con la discriminaci贸n de cualquier 铆ndole. En resumen, hoy como ayer recordamos a quienes nos precedieron y seguimos luchando. Porque la represi贸n siempre la sufrimos la clase obrera.

隆Por un 1潞 de Mayo anarquista, antirrepresivo y revolucionario!