La direcci贸n de relaciones laborales ni siquiera se lee los informes de la RLPT

El jueves, 13 de mayo, la empresa procedi贸 a remitir un mail a todas las personas trabajadoras del Grupo Getronics en Espa帽a, informando de la pr贸xima aplicaci贸n de la Nueva Pol铆tica de Teletrabajo, explicando cu谩les iban a ser los pasos y adjuntando la documentaci贸n correspondiente.

Hay que decir que la documentaci贸n anexa ya era conocida con anterioridad por la Representaci贸n Legal de las Personas Trabajadoras (RLPT), puesto que en el per铆odo de consultas se nos facilitaron distintas versiones, que fueron cambiando, hasta que se nos present贸 la 煤ltima versi贸n, pr谩cticamente id茅ntica a la que ahora se ha remitido a toda la plantilla.

Sobre esa versi贸n de los documentos, recibida el 27 de abril, la RLPT emiti贸 un informe, que fue remitido a la Direcci贸n de Relaciones Laborales (RRLL) el d铆a 7 de mayo, en el que expresamos nuestras discrepancias. El hecho de que la versi贸n de los documentos recibida por la plantilla sea la misma que la que se nos envi贸 el 27 de abril deja de manifiesto la nula consideraci贸n de nuestros puntos de vista por parte de los interlocutores de la empresa. M谩s a煤n, tenemos constancia de que la direcci贸n de RRLL ni siquiera se ha le铆do nuestro informe y la prueba de ello es que en nuestro informe llam谩bamos la atenci贸n sobre dos erratas que exist铆an en la Gu铆a de la Pol铆tica de Teletrabajo. Pues bien, esas erratas no han sido corregidas y subsisten en la versi贸n que se remiti贸 el d铆a 13 a todas la plantilla.

脡stas son nuestras observaciones al respecto en el Informe. Juzgad vosotros:

“Aspectos que entendemos que son erratas que han de ser corregidas:

Se repite el apartado III.j como “Otras cuestiones”. Deber铆a ser III.k, ya que el IIIj se ha utilizado anteriormente para “Compensaci贸n”.

Los dos 煤ltimos p谩rrafos del apartado III.e est谩n fuera de lugar, ya que no se corresponden con lo que se trata en el apartado. De hecho, esos dos mismos p谩rrafos vuelven a aparecer en el apartado que corresponde, el III.j”

Este es el caso que la empresa hace a la RLPT. Parece ser que prefieren persistir en sus errores antes de hacer caso de lo que les podamos decir.

Aclaraci贸n sobre el importe de la compensaci贸n por teletrabajo

En la reuni贸n de Actualizaci贸n de Getronics Espa帽a que ha tenido lugar hoy, 13 de mayo de 2021, en respuesta a una pregunta, el representante de la empresa ha hecho una afirmaci贸n relativa a la posici贸n de la Representaci贸n Legal de las Personas Trabajadoras (RLPT) sobre la compensaci贸n por teletrabajo a la que nos vemos en la obligaci贸n de responder mediante el presente comunicado, dada la imposibilidad de hacerlo en la propia reuni贸n, en la que, a causa del formato elegido, la 煤nica voz que ha podido escucharse es la de la empresa.

La pregunta hac铆a referencia a una informaci贸n seg煤n la cual, la propuesta inicial de la empresa era pagar una compensaci贸n de 20 euros a un porcentaje de la plantilla cercano al 50%, dejando sin compensaci贸n al resto. La respuesta ha confirmado que se barajaron varios escenarios y que, efectivamente, una de las propuestas de la empresa fue esa, en la l铆nea de intentar compensar m谩s a quien menos gana. Ha a帽adido el representante de la empresa que no se pudo sacar adelante esa propuesta por oposici贸n de la RLPT, que consideraba que era discriminatoria, por lo que la empresa ampli贸 la compensaci贸n al 100% de la plantilla, teniendo que reducir el importe de la compensaci贸n a 10 euros, al no disponer de un presupuesto mayor para ello.

Desde la RLPT queremos aclarar que nos limitamos a advertir a la empresa de que el RDL 28/2020 de Trabajo a Distancia establece una compensaci贸n por los gastos incurridos por las personas trabajadoras a causa del teletrabajo, que viene determinada por el hecho mismo de teletrabajar y que no tendr铆a encaje legal en dicha disposici贸n el pagar m谩s a unos que a otros en funci贸n de disponer de salario variable, ya que el criterio de la empresa era reducir el importe del 20鈧 del importe variable a los trabajadores que tuvieran dicho importe (no necesariamente los trabajadores que menos ganan). Es decir, no expresamos nuestra discrepancia, sino que nos limitamos a advertir que, con la medida propuesta, la empresa estar铆a vulnerando la legalidad y cualquier empleado afectado negativamente, podr铆a actuar en contra.

Parece un hecho que la empresa entendi贸 perfectamente que su propuesta inicial no pod铆a mantenerse, por estar en contra de la regulaci贸n legal. En ese momento tomaron la decisi贸n de extender la compensaci贸n a todos los que teletrabajaran, pero redujeron el importe inicialmente propuesto a la mitad. Obviamente, respecto a la extensi贸n al 100% de las personas en situaci贸n de teletrabajo no ten铆an otra opci贸n, ya que, como la RLPT advirti贸, es lo que se sigue de la regulaci贸n establecida en el RDL. Donde s铆 ser铆a legalmente posible otra cosa es en el establecimiento del importe. De hecho, la RLPT dej贸 clara su discrepancia por entender que ni 10 ni 20 euros compensan los gastos incurridos por el teletrabajo y que en ning煤n caso consider谩bamos admisible un importe inferior a 35 euros. Como v茅is, esto 煤ltimo, que s铆 fue una propuesta de la RLPT, no se ha tomado en consideraci贸n.

Reiteramos nuestra apuesta por el teletrabajo e insistimos en que el modelo implantado por la empresa tiene mucho margen de mejora, como ya dejamos de manifiesto en nuestro anterior comunicado, en el que indicamos cu谩les eran nuestras principales discrepancias.

De todo esto ya escribimos un comunicado en su d铆a: https://globalrosettacgt.blogspot.com/2020/10/el-teletrabajo-otra-gran-accion-de.html

