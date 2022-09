–

September 15, 2022

A muchos presos que ahora mismo est谩n en Albolote no les va a hacer gracia este comunicado porque gracias a lo que voy a denunciar p煤blicamente puedes consumir en prisi贸n igual (al mismo ritmo) que cuando est谩s en libertad, pero 鈥渟upuestamente鈥 las c谩rceles o prisiones o como quieras llamarles son para la reinserci贸n social de los presos (cosa inexistente), por eso hay que luchar para abolirla y sacas todos los trapos sucios que sucedan entre 4 muros y se quedan en esos 4 muros.

En mi caso, por desgracia, he sido politoxic贸mano ( sobretodo sint茅ticas ) des de los 12 a帽os y cuando entr茅 en las prisi贸n de Albolote pensaba 鈥 驴Esto es la c谩rcel? 隆Toma ya!鈥 Con el dinero baila el perro y en la prisi贸n de Albolote trabajan muchos perros por as铆 decirlo.

Entre lo presos andaluces Albolote es 鈥渇amosa鈥 por los m贸dulos poder comprar m贸viles androids, tablets y todo tipo drogas casi a precio de calle.

驴C贸mo puede haber tanta oferta dentro de la prisi贸n? Y lo m谩s importante, 驴Por qu茅 tan barato? La respuesta es muy sencilla, la corrupci贸n en esa c谩rcel es tan antigua como ella misma. No hace falta ser un narco, ni rico para comprar a quien debes, ya sea un simple funcionario, jefe de servicios o seguridad, solamente debes saber con cu谩l hablar y desde 1.500 euros (precio muy rentable) hac铆a arriba, el carcelero comprado te lleva hasta el mismo m贸dulo o hasta el mismo chabolo del preso su mochila llena de lo que le hayas suministrado a la calle junto a su eng眉ento (pago). Envases grandes de mantequilla don 6 o 7 androids dentro, bolas de base o caballo, botellas de agua rellenas de ron ( por ejemplo), anabolizantes鈥 casi todo lo puedes llegar a imaginar tu o el pagador.

Sin poner nombres voy a ponerles un ejemplo que pas贸 entre 2018 y 2019 en el m贸dulo 8, y lo se bien ya que ellos estaban en el chabolo de al lado m铆o y les he guardado bastantes cosas, la verdad sea dicha.

El caso es que llegan unos 鈥渘arcos de la coca鈥 al m贸dulo venidos de otra prisi贸n y en cuesti贸n de semanas compraron a un jefe de servicios que todas las semanas les hac铆a llegar a trav茅s de la ventana del economato del m贸dulo en m铆nimo de 7 androids por semana y bolas, las cuales no sabr铆a decir de cu谩ntos gramos pero rondando los 50 ( aunque parezca incre铆ble) de base y e caballo y tambi茅n un pu帽ado de botes de trankimazines. 1 vez a la semana, pero bastaba pero que el m贸dulo 8 comprabas paquetillod de base o caballo al mismo precio que en la calle, m贸viles androids (ya que ellso usaban 1 por d铆a y se deshac铆an de 茅l vendi茅ndolo por 200$ e incluso regalando muchos de ellos. En ese momento todav铆a no se hab铆an moderniado las cabinas y se usaban tarjetas, pues cajas de zapatos hasta el borde repletas de tarjetas, llegando hasta a comprar un coche a otro preso y pagarle gran parte en tarjetas y droga 隆Incre铆ble pero cierto! Y para ellos es como un juego. El m贸dulo suministraba droga a toda la prisi贸n por medio de las salidas al sociocultural (escuela, talleres, etc..). Hasta que la cosa explot贸 y jefes de seguridad y m谩s carceleros partieron el m贸dulo encontrando e el patio escondidos y en las celdas de todo lo que ya he citado, pero la peor parte fu茅 para los economateros, los cuales le cogieron un par de miles de euros de tarjetas telef贸nicas, varios m贸viles androids y droga dentro del economato en un doble fondo de chapa. Los 2 economateros y los 鈥渘arcos鈥 fueron chapados y mandados a otras prisiones d谩ndoles el 2潞 grado al llegar a sus destinos, pero ning煤n jefe de servicios ni carcelero de los que cooperaban ( y sus jefes lo sab铆an) fueron sancionados ni nada por el estilo, y a menor escala, porque el caso aqu铆 contado hay que verlo para creerlo, pero sigue ocurriendo con normalidad y nadie dice nada, los presos porque les interesa que siga as铆 y los carceleros por compa帽erismo entre ellos, digo yo. A parte de ese tr谩fico de 鈥渙bjetos prohibidos鈥 por as铆 decirlo, tambi茅n muchos presos 鈥渁dinerados鈥 ( por ejemplo alguno del clan de los que dan casta帽a) puden Albolote como destino ya que all铆 se pueden comprar los permisos y as铆 conseguir el 3er grado.

este es un ejemplo de su 鈥渞einserci贸n social鈥 y toda esa bola de mentiras que cuentan para que el negocio de las c谩rceles siga funcionando. Triste pero real.

Firmado: Young (A)narchist