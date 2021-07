–

Comunicado contra la transfobia en el movimiento obrero

Dada la creciente transfobia que se est谩 intentando introducir desde diferentes organizaciones en la clase obrera, lanzamos el siguiente comunicado como una condena conjunta a la transfobia y un llamamiento a la unidad de clase basado en la solidaridad y en la capacidad de integrar las distintas capas de esta, frente a una concepci贸n reaccionaria y anacr贸nica de la misma. Si tu organizaci贸n est谩 conforme con este comunicado y coincid铆s en la necesidad de acabar con el capitalismo del r茅gimen del 78, os invitamos a firmar este manifiesto y os damos las gracias por vuestro apoyo.*ObligatorioTexto del comunicadoNos enfrentamos a una situaci贸n de grave divisi贸n y hostilidad en el seno de la clase obrera. En los 煤ltimos a帽os hemos visto como una parte del feminismo ha decidido poner el punto de mira en las personas trans (y especialmente en las mujeres y personas no binarias) como obst谩culo a la agenda del feminismo, todo para salvaguardar los intereses de una academia muy bien alimentada por uno de los pilares del r茅gimen del 78, el PSOE. Pese a ser un discurso procedente (principalmente) del social-liberalismo, al ser un discurso vac铆o, ha penetrado en numerosas organizaciones de un amplio espectro pol铆tico.

Hemos visto c贸mo muchas de estas organizaciones presuntamente de clase, por sus propios intereses, han acogido este discurso palabra por palabra, y se han obsesionado tanto en ponernos en el punto de mira, que se han aliado hasta con cualquiera (inclusive organizaciones fascistas) para atacarnos. Ah铆 tenemos al Partido Feminista de Espa帽a haciendo ponencias con HazteOir, o a Frente Obrero en tertulias de medios abiertamente fascistas. Ir贸nicamente, luego hacen sus marchas f煤nebres o sus cuatro tweets de lo mucho que combatieron al franquismo, y ya han cumplido.

Esto ha provocado tal situaci贸n de acoso y derribo hacia el colectivo trans, que muchas personas trans evitan el acercamiento a sindicatos, a partidos o a organizaciones de barrio por miedo a lo que pueda pasar, por miedo a encontrar el odio visceral que estas organizaciones vierten contra nuestro colectivo dej谩ndonos a merced de la desorganizaci贸n, del capitalismo y todas sus miserias ampar谩ndose en un lobby inexistente que haga pasar su odio por una lucha justa.

Desde Uni贸n Trans Obrera queremos frenar esta situaci贸n pidiendo a las organizaciones de clase que realmente apuestan por la unidad de las clases explotadas, que hagan honor a esa unidad. Hay que dejar alto y claro que el enemigo es el explotador, no el explotado porque su identidad de g茅nero difiera de la norma. La unidad de la clase obrera se da entendiendo la heterogeneidad de esta y sabiendo fusionar las diferentes realidades de cada sector, no pretendiendo luchar bajo una homogeneidad que no existe. Su concepci贸n anacr贸nica y mecanicista de la realidad social s贸lo ha conseguido reforzar la reacci贸n en el seno del movimiento obrero, la colaboraci贸n abierta con fascistas y otras organizaciones burguesas bajo unos falsos intereses comunes, as铆 como el gran retroceso a nivel ideol贸gico de la lucha.

Por eso, llamamos a todas las organizaciones de clase obrera que quieran ser consecuentes con la unidad, y con el antifascismo a apoyar este manifiesto, a rechazar divisiones sembradas por toda clase de cala帽a oportunista, a rechazar el discurso radical-burgu茅s de odio barato procedente de estas organizaciones; y a dejar claro que todas las personas que sufrimos la miseria del gran capital tenemos nuestro papel que jugar en la lucha contra la explotaci贸n de clase. En definitiva, a decir alto y claro:

隆FRENTE A LA TRANSFOBIA, UNIDAD SOLIDARIA DE CLASE!

