De parte de Asamblea De Pueblos Indigenas Del Istmo Oaxaqueno March 15, 2022 11 puntos de vista

COOA

CONSEJO DE ORGANIZACIONES OAXAQUE脩AS AUT脫NOMAS

A LOS PUEBLOS DE M脡XICO Y DEL MUNDO

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COLECTIVOS

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS MEDIOS DE COMUNICACI脫N LIBRES Y DE PAGA

El d铆a seis de noviembre del a帽o 2019 el compa帽ero Fredy Garc铆a Ram铆rez, Defensor de los Derechos Humanos y de los Territorios, vocero de la organizaci贸n, CODEDI; fue detenido y trasladado al reclusorio de Taniveth en Tlacolula de Matamoros, esto mientras se encontraba en la ciudad de Oaxaca realizando actividades para exigir al gobierno del Estado atenci贸n y soluci贸n a las demandas de las comunidades que representamos.

Para lograr su detenci贸n, al compa帽ero le fabricaron delitos; los cuales no tienen sustento alguno y que hemos demostrado constantemente que no los cometi贸. Por si fuera poco, utilizando el pretexto de la pandemia se le limitaron las visitas y no permiten entrar m谩s que a un solo familiar a visitarlo. Tambi茅n con el mismo pretexto las audiencias del compa帽ero se fueron aplazando tanto as铆 que su tercer y 煤ltima audiencia est谩 fijada para mayo del 2022 violando gravemente as铆 el principio de celeridad procesal y claramente sus derechos que como persona le corresponden.

Cabe se帽alar que desde el ingreso del compa帽ero al reclusorio de Taniveth, este emprendi贸 una ardua lucha para hacer valer sus derechos, a la que se sumaron m谩s presos dentro del penal ya que las condiciones en las que se encuentran son inhumanas y degradantes, as铆 es como en enero del a帽o 2020 logra organizar una huelga de hambre en la que particip贸 el noventa por ciento de la poblaci贸n del penal para exigir mejoras en el 谩mbito de la salud, alimentaci贸n, horario de trabajo entre otras m谩s.

A ra铆z de estas justas luchas llevadas a cabo dentro del penal, tuvo como respuesta el aislamiento del compa帽ero del resto de la poblaci贸n como castigo a su digna lucha, no bastos de eso al compa帽ero le golpearon en repetidas ocasiones dici茅ndole que 鈥渟on 贸rdenes de arriba para que est茅s quieto鈥.

Todos estos atropellos y claras violaciones a sus derechos humanos como persona nos deja muy en claro que es el Estado encabezado por Alejandro Murat Hinojosa quien tiene de reh茅n a Fredy y pretende tenerlo as铆, debido a su amplia trayectoria de lucha y resistencia con los pueblos originarios de las diferentes regiones de Oaxaca, por exigir lo que a los pueblos por derecho nos corresponden.

Es por esto que, A MAS DE DOS A脩OS DE SU INJUSTO ENCARCELAMIENTO, las organizaciones que conformamos el CONSEJO DE ORGANIZACIONES OAXAQUE脩AS AUT脫NOMAS, hemos decidido realizar actividades para exigir la inmediata e incondicional libertad del compa帽ero Fredy Garc铆a, preso pol铆tico y de conciencia. De quien hemos dicho una y mil veces, ES INOCENTE; y se ha comprobado.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, colectivas-vos, sindicatos y organismos de derechos humanos a estar pendientes de estas actividades.

RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO DEL ESTADO A LA CABEZA, ALEJANDRO MURAT HINOJOSA DE CUALQUIER REPRESI脫N FISICA O PSICOLOGICA DEL QUE PUEDA SER VICTIMA NUEVAMENTE EL COMPA脩ERO FREDY GARC脥A O CUALQUIER OTRA U OTRO COMPA脩ERO O COMPA脩ERA.

隆LIBERTAD A FREDY GARC脥A PRESO POL脥TICO Y DE CONCIENCIA!

隆PRESOS POL脥TICOS LIBERTAD!

OAXACA DE FLORES MAG脫N, A 14 DE MARZO DEL 2022