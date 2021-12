–

De parte de Gatos Sindicales December 22, 2021

(Texto del correo enviado hoy, 22 de diciembre, por CGT a nuestra CEO Pilar Torres, con copia a RRHH)

No podemos entender el mensaje que desde el Servicio de Prevenci贸n recibi贸 ayer toda la plantilla. En 茅l se limitan las reuniones presenciales, desplazamientos y viajes pero no la presencia de las personas trabajadoras en las oficinas de AtoS Spain, cuando para llegar a la oficina todas tienen que desplazarse, muchas en transporte p煤blico (metro, autob煤s, tren). Parece que esta direcci贸n no entiende que el riesgo de contagio no est谩 solo en el interior de las oficinas sino que el desplazamiento hasta ellas supone a煤n mayor riesgo.

Con este email la Secci贸n Sindical de CGT se hace eco de lo que nos trasmite la plantilla, especialmente la obligada a trabajar presencialmente, y lo trasmite a la direcci贸n ya que 茅sta parece ignorar el riesgo y la situaci贸n de discriminaci贸n que se est谩 produciendo con parte de la plantilla. Mientras algunas personas se est谩n quedando en casa por decisi贸n del “cliente” o de su responsable, otras son obligadas a trabajar presencialmente sin ninguna raz贸n l贸gica que lo justifique. As铆 no se garantiza la salud de tod@s como es su obligaci贸n.

Por todo ello, solicitamos de nuevo que, dada la situaci贸n de la Pandemia, se active el Teletrabajo voluntario para toda la plantilla… 隆隆por un AtoS Spain libre de discriminaci贸n!!