–

De parte de EZLN April 29, 2022 205 puntos de vista

Abr282022

Comunicado da Caravana pela Vida e Água

<!–

24147

–>

Para o Exército Zapatista de Libertação Nacional

Ao Congresso Nacional Indígena

Ao Conselho Indígena de Governo

À Sexta Comissão Zapatista da EZLN

Para uma Europa insubmissa

Àqueles que assinaram a declaração pela vida

Aos povos que lutam e resistem

Para a nossa venerada Mãe Terra, a Caravana da Água e da Vida termina hoje a sua viagem nas terras zapatistas de Cuentepec, Morelos; durante 34 dias visitámos as nossas irmãs, irmãos e irmãs dos povos Tutunaku, Nahua, Otomí (ñhöñhö), Mazateco, Triqui, Zapoteco, Binizaa, Matlatzinca, Nuntaj iyi, Ayuujk para quem a água e a terra são sagradas, que dão as suas próprias vidas para defender e recuperar o que lhes pertence. Ligámo-nos e organizámo-nos com camaradas da Alemanha, França, Grécia, Portugal, Guatemala, Chile, Espanha, Holanda, Suíça, Austrália, Inglaterra que também lutam e resistem nos seus territórios e que levantaram o slogan de acompanhar a Caravana e as lutas que a compõem.

Testemunhámos como a lei dos povos foi aplicada, o que não está em desacordo com a natureza mas reproduz-a, quando os povos Nahuas fecharam a companhia Bonafont-Danone e a transformaram no Altepelmecalli, e a água regressou aos poços; a barragem de Santiago Mexquititlán voltou a ter água depois do povo Otomí ter tomado o poço Barrio Cuarto do qual a CONAGUA se recusa a ceder os direitos de abastecimento e controlo da água; a lixeira de Tehuacán deixou de crescer depois de ter sido encerrada pelo povo de Santa Maria Coapan; Na Serra Norte de Puebla, 5 concessões mineiras foram canceladas e a construção de 2 barragens hidroeléctricas foi impedida; os vendedores da UPVA 28 de Octubre mantêm os seus espaços de trabalho graças à sua resistência; o lugar onde o traidor dos povos Adelfo Regino Montes costumava trabalhar, o INPI, foi tomado pela comunidade Otomi que vivia no CDMX e convertido na Casa dos Povos e Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes», de onde lutam, resistem e se organizam com os povos.

Os povos receberam a Caravana nas suas assembleias, caminhámos com eles, unimos as nossas vozes, fortalecemo-nos mutuamente, depois destes anos de pandemia saímos em caravana para nos encontrarmos, conhecemos as dores dos povos que são as mesmas que as nossas: desprezo, repressão, despossessão e exploração que são as formas em que a guerra que o capitalismo impõe em todo o mundo se manifesta. Saímos à procura de nós próprios noutras geografias, noutras fúrias e noutras rebeliões, porque estamos conscientes de que só com a união dos povos teremos a força necessária para derrotar este sistema criminoso.

No seu caminho, a Caravana da Água e da Vida semeou sementes de resistência, como uma onda de rebelião alimentou a terra e vimos florescer a luta digna dos povos que resistem ao esquecimento.

Transgredimos as fronteiras que nos foram impostas, quebrámos as vedações, unimo-nos e tecemos as nossas lutas. Expusemos a voracidade do capitalismo e os seus incontáveis nomes: mineração, exploração da água, imobiliário, gentrificação, poluição da terra, ar, rios e mares, desapossamento de território, megaprojectos, assassinatos de ambientalistas, prisões, desaparecimentos, tráfico de droga, paramilitarismo, compra de consciência, divisão de povos, mercantilização da vida, precarização do trabalho, conluio do Estado e do crime organizado e autorizado, privatização da educação, feminicídio, repressão; violência em todas as suas formas.

Também expomos o Estado, fiel servidor do capital, que usa todo o seu aparelho repressivo contra aqueles de nós que lutam pela vida; para expulsar o povo nahua de Altepelmecalli, para reprimir os camaradas que defendem a sua fonte de trabalho em Libres Oriental; para bater e prender as nossas camaradas feministas de Okupa Cuba; manter presos os nossos camaradas Fidencio Aldama, Fredy García, Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo e os 7 prisioneiros políticos de Eloxochitlán; despojar os nossos camaradas Otomí que vivem na Cidade do México dos seus espaços de trabalho; apontar e perseguir aqueles que lutam por uma habitação decente; ameaçar e assassinar jornalistas que defendem a verdade, desacreditar e difamar os defensores do ambiente; para assediar o espaço libertado do Okupa Chiapaz; para perpetrar a impunidade pelo assassinato de Bety Cariño, Samir Flores e Meztli Sarabia, para manter aberto o injusto processo penal de Miguel López Vega por defender o rio Metlapanapa, para executar o desaparecimento forçado de Sergio Rivera Hernández, defensor da água em Coyomeapan, e do Dr. Ernesto Sernas García, advogado da organização Sol Rojo; para perseguir estudantes de universidades públicas que se organizam para defender a educação; para impor a gentrificação nas cidades através de promotores imobiliários; para destruir as zonas húmidas de Xochimilco; para deslocar comunidades inteiras e entregá-las a empresas mineiras e traficantes de droga; para tentar desaparecer as escolas de formação de professores rurais; para esconder a verdade e a justiça para os nossos 43 estudantes, e daqui dizemos: vivos eles levaram-nos, vivos queremos que eles voltem. Expusemos instituições como CONAGUA, SEMARNAT, INPI, que entregam, privatizam e lucram com recursos e território, favorecendo grandes empresas como a Danone, Volkswagen, Audi, Nestlé, Constellation Brands, Coca Cola, Gold Corp, Black Rock e muitas outras.

A Caravana também nos permitiu olhar e notar as nossas contradições como indivíduos e como organizações, as práticas capitalistas que reproduzimos e que só podemos desmantelar colectivamente, o sistema que habita os nossos corpos e que se manifesta nas nossas acções e palavras. Para erradicar o consumismo, o patriarcado, o machismo, a misoginia, o colonialismo, o racismo e o classismo, precisamos de o reconhecer em nós próprios, enunciá-lo e construir alternativas.

Hoje, quando a caravana chega à sua última paragem, perguntamo-nos, como o EZLN e o Congresso Nacional Indígena fizeram no seu 25º aniversário, o que se segue? Respondemos dos nossos espaços, formas e tempos que continuaremos a construir processos de autonomia e a reforçar a autodeterminação e as relações entre os povos, continuaremos a resistência tomando nas nossas próprias mãos o destino dos nossos territórios.

Temos agora um vislumbre de um horizonte comum de rebelião, resistência e organização para continuar com a grande rede que o Congresso Nacional Indígena tem vindo a tecer em defesa da vida, agora reforçada com a participação de organizações e colectivos dos territórios que visitámos e das alianças nacionais e internacionais que construímos, temos agora a certeza de que se tocarem num de nós todos responderemos, não é uma palavra vazia, é um aviso aos maus governos que pretendem atacar qualquer um de nós, pouco a pouco não haverá mais uma luta isolada. Sabemos como foi grande o esforço para realizar esta caravana, também compreendemos que um dia nos territórios não é suficiente para compreender as suas lutas, os nossos irmãos resistem dia e noite para parar a destruição dos seus territórios e para aprender realmente com as lutas não há outra forma senão vivê-la em carne e osso, colocar os nossos corpos e mãos para unir forças e mostrar solidariedade nos actos.

Estamos conscientes de que após esta longa viagem através de 9 estados, as lições aprendidas devem materializar-se em acções concretas que podem ser levadas às comunidades, a fim de continuar a avançar; É por isso que propomos ao Congresso Nacional Indígena, ao Conselho Indígena de Governo, ao Exército Zapatista de Libertação Nacional, os povos que lutam e resistem, como a Caravana pela Água e Vida contra a despossessão capitalista, a construção de pequenas escolas autónomas em territórios que pertencem à CNI, nas quais camaradas do México e do mundo podem visitar temporariamente as nossas comunidades e partilhar o dia-a-dia com os povos, com o objectivo de conhecer aquilo por que lutamos e que agora os Nahua, ñhöñhö, Mazateco, Zapoteco, Triqui, Binizaa, Matlatzinca, Nuntaj iyi, Ayuujk e outros povos serão os únicos a perguntar aos presentes: «E tu? . Propomos que esta provocação seja discutida e avaliada nos nossos territórios e que no dia 12 de Outubro deste ano a resposta possa ser conhecida e, se for aceite, possamos iniciar o trabalho de organização para a tornar realidade.

Finalmente, como Caravana, celebramos e apoiamos o grande passo que os nossos irmãos e irmãs de Cuentepec estão hoje a dar com a elaboração do decreto contra a mineração para o Estado de Morelos, um grande passo não só para os povos Nahuas, mas para todos os povos originais que lutam pela autonomia. Hoje é um dia histórico para todos nós. Hoje, os povos decidiram, mais uma vez, exercer o seu direito de se governarem a si próprios.

Cuentepec, Morelos, 24 de Abril de 2022

A nossa luta é e continuará a ser pela vida.

Nunca mais um mundo sem os povos

Postscript: O futuro dos povos não está nas convenções internacionais, está nos povos que lutam pela autonomia e autodeterminação, está nas comunidades que vivem e sonham com a liberdade e a reconstrução da vida, não nos oportunistas que usurpam, suplantam a voz dos povos e lucram com a luta para que este sistema possa continuar. O presente dos povos originais é de resistência e rebelião.

Para a reconstituição integral dos nossos povos

Zapata vive, a luta continua

Samir vive, a luta continua

Viva a CNI

Viva o CIG

Viva o EZLN

Porque vivxs se lxs llevaron, vivos lxs queremos!

Longa vida aos povos que lutam e resistem

Longa vida às mulheres que lutam, organizam e resistem

No hay comentarios todavía.