Hoy domingo 24 de abril, diez d铆as antes de acabar mi exposici贸n de pintura y escultura, siento la necesidad de RETIRAR TODAS LAS OBRAS de la sala Mauro Muriedas. Estos son los motivos:

Hace m谩s de 1 a帽o que solicit茅 (v铆a instancia) y se me concedi贸, la sala municipal Mauro Muriedas de Torrelavega al completo, para exponer diferentes trabajos art铆sticos en sus distintos espacios. Todo este a帽o he esperado mi turno con mucha ilusi贸n para volver a mostrar mi trabajo en mi ciudad.

Est谩 claro que esta larga espera (m谩s de 1 a帽o) es consecuencia de la escasez de espacios expositivos y de la gran demanda de personas que quieren exponer sus trabajos art铆sticos. Adem谩s de ser la 煤nica sala de exposiciones municipal, en ella se aglutinan todo tipo de actividades culturales, en algunos casos solap谩ndose unas con otras.

En mi caso, durante la exposici贸n, adem谩s se ha utilizado el espacio para un concierto de m煤sica cl谩sica as铆 como para una conferencia, ambos actos en d铆as diferentes, ocupando la sala y sin avisarme. Ha habido gente que quiso visitar la exposici贸n y no proced铆a. Acept茅 que eran eventos puntuales y de corta duraci贸n… Pero esta semana, estando yo ausente, me comunican varios allegados que se est谩 inaugurando otra exposici贸n de esculturas en la sala, ocupando el hall, sin especificar nada en ning煤n cartel. Muchas han sido las personas que se han sorprendido, puesto que sab铆an que mi exposici贸n duraba hasta el 30 de abril. Esta nueva muestra de esculturas dura tambi茅n hasta el 30 de abril. Nuevamente se vuelven a solapar actividades, pero en este caso, durante varios d铆as. Y nuevamente se hace sin avisar, sin informar, y sin consultar.

Esta din谩mica es habitual en la sala y por lo visto, la intenci贸n es crear “sinergias” entre diferentes disciplinas art铆sticas, pero lo que est谩 provocando, en algunos casos, es malestar entre la gente que expone (as铆 me lo han hecho saber varias personas que han expuesto anteriormente y les ha sucedido lo mismo). Y yo me sumo a ese malestar.

Creo que con todo el esfuerzo, dedicaci贸n y espera que hay detr谩s de la muestra de un trabajo art铆stico, lo menos que se puede hacer es respetarlo, y qu茅 menos que informar y consultar a las personas que est谩n exponiendo en la sala. El problema no es compartir el espacio (ya lo hacemos otras veces). El problema es la falta de espacios que origina que en esta sala se amontonen y se solapen eventos, como ha sucedido en este caso, form谩ndose un batiburrillo en la sala, m谩s que una sinergia, y dando sensaci贸n de una total desorganizaci贸n.

Y como muestra de mi malestar y disconformidad, he decidido retirar todas mis obras de la sala, y en su lugar dejo este texto. Donde antes hab铆a obras ahora existe un vac铆o. Me gustar铆a que se respetasen estas paredes vac铆as hasta el 30 de abril (fin de mi exposici贸n), y que no se ocupen antes de tiempo. Con esta acci贸n quiero intentar que esto no se vuelva a repetir. Quiero pedir que se respeten los espacios y los turnos. Y que se respete el trabajo que hay detr谩s de cada obra de arte.

A ver si todo esto sirve para reflexionar y mejorar, y que no s贸lo se quede ah铆. Hace tiempo que muchas personas en esta ciudad reivindicamos la necesidad de m谩s espacios culturales. Afortunadamente hay demanda, hay mucha gente con mucho potencial en nuestra ciudad, que quiere mostrar y compartir todo lo que est谩 creando.

Lo siento mucho por las personas que no hay谩is podido ver la exposici贸n. Os invito a verla en mi estudio de trabajo. Nos vemos pronto.

“Mil crisis, una pandemia y seguimos en pie”.

ARIS