De parte de Memoria Libertaria January 15, 2022 63 puntos de vista

CeAqua

El Forum Europa ha convocado una charla para que Mart铆n Villa se explaye dando su versi贸n de la participaci贸n en los cr铆menes del franquismo

COMUNICADO DE LA COORDINADORA DE APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA

(CEAQUA) ANTE EL ACTO P脷BLICO DE MART脥N VILLA EN MADRID

El 鈥榙esayuno informativo鈥 convocado por F贸rum Europa y Nueva Econom铆a F贸rum en torno a

Rodolfo Mart铆n Villa en Madrid el 17 de enero bajo el t铆tulo 鈥楲a Transici贸n, mi memoria y la

querella argentina鈥 solo cabe ser interpretado como un acto de adhesi贸n a dicho personaje, probablemente como desagravio por su imputaci贸n 鈥搚 posterior procesamiento, provisionalmente

revocado鈥 por un tribunal argentino como responsable de 4 delitos de 鈥榟omicidio agravado鈥,

imputaci贸n que por cierto no ha sido rechazada por la C谩mara Criminal y Correccional Federal

Argentina en su reciente auto de 23 de diciembre, sino que ha ordenado que se sigan investigando los hechos.

No es necesario recordar la trayectoria de Mart铆n Villa: joven promesa franquista como jefe nacional del Movimiento (partido 煤nico de la dictadura), ministro de Relaciones Sindicales y de

Gobernaci贸n en la transici贸n, y responsable de la represi贸n de las masivas movilizaciones durante esos a帽os, autor de la destrucci贸n de los archivos policiales franquistas y del Movimiento,

posteriormente miembro de consejos de administraci贸n de numerosas empresas鈥

El acto contar谩 con el mecenazgo de las empresas ASISA y SOLARIA, y es de esperar que al

mismo acuda una nutrida representaci贸n del empresariado, clase pol铆tica y en general de quienes sostienen la ejemplaridad de la Transici贸n, periodo en el que precisamente sucedieron esos

cr铆menes de Estado de los que Mart铆n Villa ha sido acusado, como responsable pol铆tico, entre

otros muchos.

Para las v铆ctimas de aquellos cr铆menes este acto es una provocaci贸n y un escarnio a帽adido a la

negaci贸n de acceso a la justicia que han padecido a lo largo de m谩s de 40 a帽os en este pa铆s por

culpa del vergonzante pacto de silencio e impunidad que se sell贸 en la Transici贸n para que figuras como Mart铆n Villa pudieran cambiar de chaqueta y mantenerse en el poder.

En estos d铆as en los que tanto hincapi茅 se hace en el respeto a las v铆ctimas, algunas de

ellas, como las producidas desde las estructuras del estado, tienen que soportar que victimarios

como Fraga Iribarne o Mart铆n Villa tengan un busto de reconocimiento en el Senado el primero

o reciban condecoraciones en el Congreso el segundo sin cuestionarse el dolor que ello produce.

驴Qu茅 sentir谩n ante actos como 茅ste las familias y entorno de Pedro Mar铆a Mart铆nez Ocio,

Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente, Jos茅 Castillo, Bienvenido Pereda Moral, asesinados en Vitoria, 3 de marzo de 1976; Rafael G贸mez Jauregui, el 12 de mayo

de 1977, en Renter铆a, por parte de efectivos de la Guardia Civil; Jos茅 Luis Cano P茅rez, el 14 de

mayo de 1977, en Iru帽ea-Pamplona, por parte de efectivos de la Polic铆a Armada; Francisco Javier Nu帽ez, el 29 de mayo de 1977, en Bilbao; Jesus Mar铆a Zabala Erasun, el 8 de septiembre de 1976, durante una manifestaci贸n, en Hondarribia-Fuenterrab铆a; Norma Menchaca el 9

de julio de 1976 en Santurce; Arturo Ruiz el d铆a 23 de enero de 1977 en Madrid y Germ谩n

Rodr铆guez Saiz, el d铆a 8 de julio de 1978 en Pamplona? Estos son los asesinatos por los

que Mart铆n Villa ha estado imputado y ha sido investigado. Estos cr铆menes ni han sido investigados ni sus criminales imputados en nuestro pa铆s a d铆a de hoy.

Este tipo de actos, de adhesi贸n a un presunto responsable de cr铆menes pol铆ticos de lesa humanidad son, no solo una ofensa para sus v铆ctimas, sino que representan una verg眉enza para esta

democracia corro铆da por la impunidad del franquismo, y retrata fielmente las convicciones democr谩ticas y 茅ticas de sus organizadores y patrocinadores.

No hay democracia sin justicia y memoria: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACI脫N