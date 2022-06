–

De parte de Memoria Libertaria June 17, 2022 225 puntos de vista

CeAqua

Las dos organizaciones, CGT forma parte de CeAqua desde su constituci贸n, han emitido un comunicado denunciando la situaci贸n de estancamiento de las reformas legislativas que podr铆an iniciar el fin de la impunidad de los cr铆menes del franquismo.

https://www.ceaqua.org/comunicado-de-ceaqua-y-ai-sobre-la-continuidad-de-la-impunidad-del-franquismo/

驴Cu谩ntas legislaturas ser谩n necesarias para acabar con la impunidad de los cr铆menes del franquismo?

Amnist铆a Internacional y CEAQUA exigen al Parlamento que implemente las recomendaciones que Naciones Unidas lleva haciendo desde hace 14 a帽os para dar una respuesta adecuada a quienes sufrieron violaciones de derechos humanos en el pasado

Amnist铆a Internacional y la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) muestran su preocupaci贸n, una vez m谩s, por la par谩lisis que est谩n sufriendo las iniciativas legislativas que podr铆an avanzar en la rendici贸n de cuentas del Estado espa帽ol por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo. Las organizaciones recuerdan que organismos como Naciones Unidas llevan m谩s de 14 a帽os pidiendo medidas eficaces que hagan efectivo el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparaci贸n de las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos en el pasado; mientras el Proyecto de Ley de Memoria Democr谩tica, y la Proposici贸n de Ley sobre Beb茅s Robados a nivel estatal apenas avanzan.

En el a帽o 2008, Naciones Unidas (ONU) reclam贸 por primera vez a Espa帽a adoptar medidas concretas para acabar con la impunidad por los cr铆menes de la Guerra Civil y el franquismo y garantizar los derechos de las v铆ctimas. Desde entonces, diversos mecanismos de la ONU han emitido hasta 11 informes se帽alando la necesidad de privar de efectos a la Ley de Amnist铆a, de forma que no pueda ser aplicada por los tribunales espa帽oles para impedir el enjuiciamiento de estos cr铆menes, y eliminar as铆 los obst谩culos a la investigaci贸n judicial de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Espa帽a en el pasado. Adem谩s, 7 de estos 11 informes incorporaron la recomendaci贸n expresa al Estado espa帽ol para que establezca una Comisi贸n de la verdad para el esclarecimiento de los cr铆menes del franquismo.

鈥淟amentablemente, el Estado espa帽ol lleva sin atender las recomendaciones de la ONU desde hace m谩s de 14 a帽os, y tampoco est谩n recogidas en el Proyecto de Ley de Memoria Democr谩tica, ni en las enmiendas presentadas conjuntamente por los socios de gobierno. 驴Cu谩ntas veces lo tendr谩 que repetir la ONU?, 驴cu谩ntas legislaturas ser谩n necesarias para que las v铆ctimas del franquismo y sus familiares puedan tener respuestas?鈥, manifest贸 Daniel Canales de Amnist铆a Internacional.

Proyecto de Ley de Memoria Democr谩tica .

Con este Proyecto de Ley, de aprobarse, el Estado espa帽ol pondr铆a en marcha, entre otras medidas, un Fiscal al que se atribuir谩n funciones de impulso de los procesos de b煤squeda de desaparecidos, y se declarar铆a la nulidad de las sentencias injustas dictadas durante el r茅gimen franquista. Si bien estas medidas dan respuesta a algunas de las recomendaciones realizadas desde Naciones Unidas, el Proyecto requiere de importantes 谩reas de mejora para poner fin a la impunidad reclamada en 2021 por el Relator especial de Naciones Unidas para la promoci贸n de la verdad, justicia, reparaci贸n y garant铆as de no repetici贸n, que en su informe aseguraba que 鈥渆n Espa帽a, las violaciones de derechos humanos cometidas durante el r茅gimen franquista permanecen impunes鈥.

La impunidad a la que alude el relator, Fabi谩n Salvioli ha perdurado durante varias generaciones. Siendo en muchos casos los nietos y nietas de las v铆ctimas los que est谩n asumiendo las tareas derivadas de localizar los restos de las personas que a煤n permanecen en fosas comunes. Es el caso de Antonio Narv谩ez que falleci贸 en octubre de 2020 con 87 a帽os y sin haber logrado encontrar los restos de su padre y su madre, desaparecidos durante la Guerra Civil en Marchena, Sevilla. Hoy son las hijas de Antonio, Mar铆a Teresa, Eva Mar铆a y Conchi quienes contin煤an la b煤squeda. De aprobarse la Ley de Memoria Democr谩tica, esta b煤squeda pasar铆a a ser una obligaci贸n legal para el Estado, que tendr铆a que asumir de forma directa la responsabilidad de llevarla a cabo.

鈥淭ambi茅n es urgente el reconocimiento jur铆dico de todas las v铆ctimas del franquismo y la elaboraci贸n de un censo. As铆 como poner en marcha las medidas necesarias en materia de educaci贸n, incorporando en el curr铆culo educativo contenidos sobre memoria y derechos humanos, algo fundamental como herramienta para fortalecer las garant铆as de no repetici贸n鈥, manifest贸 Paloma Garc铆a de CEAQUA.

Ley Estatal Sobre Beb茅s Robados .

En enero de 2022, diversos expertos de Naciones Unidas (Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y ni帽os; y Relator Especial sobre la promoci贸n de la verdad, la justicia, la reparaci贸n y las garant铆as de no repetici贸n) enviaron una carta al Gobierno espa帽ol pregunt谩ndole por 鈥渓os motivos por los cuales la Proposici贸n de Ley se encuentra en etapa de enmiendas desde septiembre de 2020, sin avanzar hacia su aprobaci贸n final鈥. Las organizaciones no tenemos constancia de que se haya respondido a dicha carta. En noviembre de 2021, el Comit茅 de Desapariciones Forzadas criticaba que las investigaciones sobre 鈥渂eb茅s robados鈥 fueran archivadas por no poder acceder a documentaci贸n relevante, y por considerar los casos prescritos; as铆 como por el hecho de que las medidas adoptadas por las autoridades para estos casos no hayan permitido identificar a las v铆ctimas.

Mar铆a Jos茅 Pic贸, que busca a su hermana melliza, nacida en 1962 en Alicante, explic贸 a Amnist铆a Internacional que 鈥渓as v铆ctimas no tenemos medios para buscar, no tenemos manera, podemos estrellarnos, pero no, es el Estado el que tendr铆a que hacerlo. Nosotras podemos estar ah铆 y ayudar, pero los que tienen el poder de hacerlo son ellos [las autoridades], y nos tienen abandonados鈥. Mar铆a Jos茅 consigui贸 que la Fiscal铆a impulsara dos exhumaciones en el cementerio de Alicante, donde supuestamente habr铆an enterrado a su hermana. Las intervenciones no pudieron confirmar que su hermana estuviese ah铆 enterrada, y pese a encontrarse por tanto a煤n desaparecida, la Fiscal铆a decidi贸 cerrar la investigaci贸n.

“Tras cuatro a帽os de par贸n en la tramitaci贸n de la Ley Estatal sobre Beb茅s Robados, es urgente que el Parlamento impulse su aprobaci贸n para garantizar la b煤squeda e identificaci贸n de ni帽os y ni帽as, las investigaciones exhaustivas e independientes, la asistencia integral, tanto jur铆dica como psicosocial para las v铆ctimas, y el reconocimiento p煤blico del impacto que este tipo de violencia ha tenido espec铆ficamente en las mujeres. No hay excusa que pueda justificar, que este tema siga sin abordarse, y casos como el de Mar铆a Jos茅 sigan sin tener respuesta鈥, se帽al贸 Soledad Luque de la asociaci贸n Todos los ni帽os robados son tambi茅n mis ni帽os.

Las organizaciones exigimos que se termine el proceso de tramitaci贸n de estas dos leyes y se puedan presentar para su aprobaci贸n en el Congreso de los Diputados antes de que termine esta legislatura. Es un compromiso que adquiri贸 el Gobierno y debe cumplir porque no se puede seguir postergando el reconocimiento y el derecho a las v铆ctimas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos a obtener verdad, justicia y reparaci贸n.

El Proyecto de Ley de Memoria Democr谩tica fue impulsado por el Gobierno para reemplazar la vigente Ley de Memoria Hist贸rica del a帽o 2007, siendo aprobado por el Consejo de Ministros y presentado ante el

Congreso de los Diputados en julio de 2021.Transcurrido casi un a帽o, y finalizado el plazo de presentaci贸n de enmiendas el pasado mes de noviembre, sigue sin constituirse la ponencia que tramite dicho Proyecto.

Proyecto de Ley Estatal de Beb茅s Robados. Tras una tramitaci贸n fallida debido a la disoluci贸n de las Cortes Generales por el adelanto electoral en 2019, la Proposici贸n de Ley Estatal de beb茅s robados retom贸 su tramitaci贸n en la presente legislatura. Desde la apertura de la fase de enmiendas, en septiembre de 2020, no se ha avanzado en su tramitaci贸n parlamentaria. Amnist铆a Internacional, la Asociaci贸n Todos los ni帽os robados son tambi茅n mis ni帽os, y CEAQUA han mantenido a lo largo del presente a帽o reuniones con grupos parlamentarios y con representantes de los Ministerios de Justicia, Presidencia y Asuntos Sociales con el objetivo de desbloquear su tramitaci贸n. Sin 茅xito por el momento.