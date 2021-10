–

Desde CGT consideramos que, no sólo la multinacional Airbus sino también el Gobierno Central están siendo responsables de querer cerrar la planta, pero dado que este gobierno se hace llamar «el más progresista de la historia» queremos apelar al significado de esa expresión para que no sigan engañándonos más.

Las razones que nos llevan a señalar al Gobierno son muchas:

-Para empezar, la firma del vergonzoso acuerdo que el gobierno ha firmado con empresa y direcciones de la federación de UGT y CCOO del que aún no tenemos texto oficial y sus referencias nos han llegado a través de prensa y comunicados de la propia empresa. Lo que nos llega es que el documento es un acuerdo para cerrar la fábrica de Puerto Real, para trasladar las cargas de trabajo a otras localizaciones y para trasladar al personal. Que el documento oficial no haya llegado siquiera a CGT, que forma parte del Comité interempresa, dice mucho de lo terrible para la plantilla y la Bahía de Cádiz que debe ser ese acuerdo.

-Por otro lado, las negociaciones a espaldas de los trabajadores y trabajadoras implicados en el cierre, priorizando a la multinacional y las direcciones de dos federaciones sindicales que en vez de sindicalismo acostumbran a rendir pleitesía al poder y negociar a la baja las derrotas que ellos mismos siembran. Un gobierno aliado de los de abajo no debería nunca negociar a espaldas de los y las trabajadoras.

-Y por último, y más sangrante aún, todas las subvenciones que ha firmado y se sigue comprometiendo el Gobierno para subvencionar Airbus con dinero público. Efectivamente, el premio por ser una de las empresas con más beneficios del mundo pero que aun así tratar a sus trabajadores como mercancía, es llevarse subvenciones públicas facilitadas por este gobierno.

Si el Gobierno continúa vendiendo que es de izquierda y progresista, en lugar de palabras lo que necesitamos son acciones y hechos, por tanto, le exigimos lo siguiente:

Sabemos que el gobierno ya se comprometió a subvencionar Airbus con 25 millones el año pasado, 40 millones este año, 80 millones más para 2022 y 40 millones más para 2023, haciendo un total de 185 millones. Un plan destinado supuestamente a reducir los despidos, por tanto, este acuerdo debe suspenderse de facto si Airbus continúa con el cierre.

Si Airbus no da marcha atrás en sus planes de cerrar la factoría de Puerto Real, la multinacional debe devolver todas las ayudas públicas recibidas hasta día de hoy, ayudas públicas que deben servir para que salga a flote la clase trabajadora y no para que se sigan enriqueciendo multinacionales.

Con este dinero se podría cubrir, entre otras cosas, una renta básica de verdad para las personas desempleadas de la zona mientras que no se ponen en marcha alternativas laborales dignas.

También exigimos que se frenen el resto de ayudas públicas que se han comprometido en destinar a Airbus, una empresa cuyo balance económico contempla beneficios milmillonarios, sólo en el último semestre ganaron 2.231 millones de euros. A pesar de todo, el Gobierno Central con la firma de Pedro Sánchez, ya se ha comprometido a movilizar más de 300 millones de euros hasta 2024 de los fondos Next Generation, de nuevo, dinero de todas y todos que este Gobierno destina a Airbus. Y por si esto no fuera suficiente, este año el Gobierno ha firmado otros tres programas con Airbus de un total de 3.575 millones de los que sólo este año se beneficiará de otros 300 millones de euros para empezar. Después dirán que lo público no es rentable…

Cuando se ayuda a las personas que lo necesitan, se le llama limosna, pero se les llama inversiones y progreso cuando las ayudas vienen a empresas podridas de dinero, en lugar de llamarlo por su nombre: estafa.

Es una verdadera estafa y una vergüenza que el Gobierno esté vaciando las arcas públicas en los bolsillos de empresas como Airbus mientras recorta las pensiones, la educación, la sanidad, mantiene las dos reformas laborales, o sigue sin aprobar medidas como la Renta Básica Universal. Mientras las empresas más ricas del mundo, responsables de tanta miseria o del Cambio Climático, cuyas consecuencias ya estamos padeciendo, no paran de recibir dinero público como recompensa.

Exigimos que ni un sólo euro de dinero público más vayan a este tipo de empresas explotadoras que cuando quieren, deslocalizan la producción sin importarles en qué situación dejan a poblaciones enteras.

Exigimos al Gobierno que, si Airbus no da marcha atrás, retire todos los compromisos que adquirió con Airbus el 30 de julio de 2020, para paliar la crisis Covid-19, ya que Airbus está incumpliendo su parte del acuerdo, donde pone literalmente «Minimizar el impacto en los empleos en España y buscar fórmulas y soluciones para las plantas con menor carga de trabajo, teniendo en cuenta su localización. Todo ello en el ámbito de la negociación con los interlocutores sociales´´. ¿Si Airbus incumple su parte, ¿por qué debe cumplir el Gobierno de España la suya?

Por último, instamos al Gobierno a destinar todo ese dinero a implementar una alternativa real para los trabajadores y trabajadoras de la Bahía empezando por transformar el modelo productivo de la zona hacia un modelo respetuoso con el entorno y una Renta Básica Universal a los desemplead@s mientras se implementa este otro modelo productivo en la zona, sostenible y desde lo público.

Se acabó la paciencia, estamos ya cansad@s de excusas y mentiras. Es en estos momentos cuando hay que demostrar dónde están las lealtades, las campañas lo soportan todo y los eslóganes, pero si un gobierno se autodenomina progresista y de izquierda, no puede hacer políticas de derecha ni rendir pleitesía a las grandes corporaciones que maltratan a los y las de abajo.

Es hora de que veamos dónde están realmente las lealtades de este gobierno, basta de engaños, de discursos vacíos o fotos en prensa, tienen que decidir si se está con las multinacionales o con la ciudadanía, que es a quienes deberían representar.

Exigimos todo esto porque mientras que nosotr@s nos quedamos sin nada, ellos lo tienen todo, porque su riqueza es a base de robo sistemático de las arcas públicas con el beneplácito de cargos públicos, que encima se disfrazan de aliados.

Porque si la única forma de frenar este atropello es salir a la calle y parar todo hasta que nos devuelvan lo que es nuestro, eso es lo que hay que hacer, no fingir que se hace algo desde el Gobierno, firmando acuerdos vergonzosos, cuando en lo importante se sigue beneficiando a los de siempre.

#AirbusPuertoRealNoSeCierra

Fuente: CGT – FESIM