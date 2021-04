–

No obstante, nuestros limitados recursos econ贸micos nos impiden continuar o iniciar procesos judiciales por corrupci贸n como acusaci贸n popular, que suponen un coste desorbitado para nuestra organizaci贸n. Por ello, anunciamos que no podemos recurrir, exclusivamente, por limitaciones econ贸micas.

No es la primera vez que nos cortan el paso a su 鈥渏usticia鈥, la CGT se ha personado como acusaci贸n popular en casos muy concretos donde el resto de actores sociales (partidos pol铆ticos, gobiernos, organismos p煤blicos de control, resto de sindicatos, asociaciones, etc), no han querido ejercer la funci贸n, que tambi茅n les corresponder铆a, de velar por los derechos de las personas trabajadoras y de una Funci贸n P煤blica limpia y al servicio de los intereses generales.

En estos casos tan se帽alados de denuncia de la corrupci贸n sist茅mica, hemos sufrido todo tipo de obst谩culos. Hay que recordar que, en el que nos ocupa, tanto el juez instructor como la Audiencia nos negaron la condici贸n de acusaci贸n particular, cuando estaba plenamente justificada dado que varios opositores eran afiliados a nuestro sindicato, por ello tuvimos que continuar como acusaci贸n popular, eso s铆, previo dep贸sito de una fianza de 1000 euros exigida por el juez (les fall贸 el primer obst谩culo).

Esto es lo que ocurre cuando una organizaci贸n que se declara abiertamente antisistema y planta cara de verdad al sistema, manteni茅ndose independiente, al margen de las subvenciones del Estado. Las consecuencias ah铆 est谩n: por muy injustas que consideremos las decisiones judiciales, los costes de los recursos y los riesgos derivados de posibles condenas en costas (como es el caso), nos impiden el acceso a su 鈥渏usticia鈥.

Todo ello confirma nuestra tesis: el sistema no puede luchar contra la corrupci贸n, porque la corrupci贸n es el sistema.

No obstante, tenemos la 鈥渆speranza鈥 de que el Ministerio Fiscal recurra, dado que ha formulado igualmente acusaci贸n en este caso.

Sobre todo, despu茅s de hacer manifestaciones como 茅stas en sus conclusiones del juicio oral:

“Lo cierto es que tambi茅n lo han manifestado aqu铆 (refiri茅ndose a los responsables de Funci贸n P煤blica en su testimonio), es que trat谩ndose de la persona que se trataba, es que no solamente est谩 la opositora que hubiera copiado sino que tambi茅n le estaban ayudando a hacer el examen, por eso como la situaci贸n era muy especial nosotros decidimos no tratarla como cualquiera otro opositor que est谩 copiando y la expulsamos del examen, no lo hicieron as铆, 驴c贸mo lo hicieron? Mire la Administraci贸n act煤a de una manera que yo me he quedado espeluznada, pero totalmente espeluznada” (鈥.) “todos reconoc铆an que era de manera incorrecta lo que se estaba haciendo all铆, luego si era tan incorrecto esto, porque no tomaron precauciones desde el principio y, en primer lugar, se trata de evitar que el tribunal que despu茅s va a poner nota a los ex谩menes no sepa nada de esto, pero bueno, porque tenemos que escondernos, porque tenemos que hacer cosas muy raras, pudi茅ndolo hacer tan bien, o sea, lo siento, le hemos cogido usted se va y la se帽ora que est谩 cuidando tambi茅n se va, y ya no vuelve a hacerlo m谩s, esto por lo pronto, sin embargo esto no se hizo as铆, trat贸 de esconderse y trat贸 de esconderse hasta incluso al tribunal de oposici贸n, que a m铆 tambi茅n me parece que eso es muy fuerte, se帽or铆as, pero aparte de todo lo dicho, he de decir que, concretamente, los delitos contra los funcionarios p煤blicos en el ejercicio de sus cargos tratan de proteger el buen funcionamiento de la Administraci贸n P煤blica” (鈥.)

Y refiri茅ndose a lo que han dicho las testigos colaboradoras en el ejercicio de la oposici贸n: “somos opositoras, sabemos lo que cuesta la oposici贸n y la verdad es que cada persona se debe sacar su plaza, las plazas no se pueden regalar ni se deben de regalar, esto es lo que ocurri贸”

La sentencia nos ha condenado a las costas del juicio porque el Tribunal considera que hemos sido temerarios, lo que consideramos inaceptable, puesto que siempre hemos actuado con el fin de hacer Justicia, y seguimos creyendo que el delito por el que hemos acusado existe, y que as铆 resulta de los hechos que la misma sentencia declara probados. Seg煤n la sentencia, A. Brugger ha sido absuelta porque sus respuestas, su falsificaci贸n, eran malas, no porque no lo haya cometido.

Pensamos que nuestra calificaci贸n no constituye ninguna “temeridad” por lo que recurriremos la condena en costas.

Para entender la realidad, conviene recordar lo que la Sentencia ha considerado hechos probados:

鈥淟a acusada ANA MARIA BRUGGER NAVARRO, cuyas circunstancias personales constan en las actuaciones, funcionaria adscrita a la Direcci贸n General de Funci贸n P煤blica que con anterioridad hab铆a ostentado el cargo de Directora General, el dia 10 de marzo de 2018 formaba parte del grupo de funcionarios designados por dicho organismo para vigilar la transparencia y correcci贸n en las pruebas de oposici贸n a 鈥淭茅cnicos Superiores de la Administraci贸n de la Generalitat鈥 (Grupo A1-01), convocadas por Orden 1/2017, de 3 de enero de la Conselleria de Justicia.

En el desarrollo de dichas pruebas celebradas durante la ma帽ana de ese d铆a en la Universidad de Valencia y tras ser anunciados los temas a contestar, la acusada ocup贸 una silla al final del aula, donde comenz贸 a consultar su tel茅fono m贸vil y a escribir las respuestas a uno de dichos temas en varios folios de los repartidos a los opositores, en lugar de ejercer la labor de vigilancia encomendada. Seguidamente la acusada ANA MARIA BRUGGER se aproxim贸 a la opositora y tambi茅n acusada MARIA GONZALBEZ BERNAD, quien manten铆a con aquella una relaci贸n de amistad, depositando ANA MARIA en su mesa los indicados folios con las respuestas escritas de su pu帽o y letra.

La actuaci贸n descrita fue advertida por otras dos funcionarias que vigilaban igualmente el examen, dirigi茅ndose estas acto seguido a la mesa ocupada por MARIA GONZALBEZ BERNAD e interviniendo en su poder las hojas escritas por la funcionaria ANA MARIA BRUGGER que la referida opositora ocultaba debajo de otro bloque de hojas en blanco, de las que finalmente no lleg贸 a hacer el uso proyectado.鈥

Por 煤ltimo, no podemos olvidar que el caso no finaliza aqu铆. Hay que recordar que la Conselleria de Justicia, Interior y Administraci贸n P煤blica tiene abierto un procedimiento disciplinario contra A. Brugger, que fue suspendido al iniciarse el procedimiento judicial y que debe proseguir cuando la sentencia adquiera firmeza, para evitar la caducidad del mismo, por lo que exigimos la m谩xima diligencia en su tramitaci贸n. Y tambi茅n le pedimos a todas las 鈥渋nstituciones鈥 p煤blicas (financiadas con dinero p煤blico) de control y persecuci贸n de la corrupci贸n y el fraude -que no son pocas-, que recomienden (que lo saben hacer muy bien) desde tierra, mar y aire, a la Conselleria que debe actuar con la m谩xima diligencia para que el procedimiento disciplinario llegue a buen fin.

Asimismo, a la vista de las declaraciones de las colaboradoras y de la responsable de Funci贸n P煤blica en el control del examen, se deduce una actuaci贸n de los responsables de Funci贸n P煤blica que consigui贸 ocultar el grave incidente al Tribunal de la oposici贸n, como se帽al贸 鈥渆speluznada鈥 la Fiscal. Hay que recordar que la CGT, en la fase de instrucci贸n y ante indicios claros de esa actitud de ocultamiento al Tribunal y de no querer dejar constancia de lo ocurrido en el acta de incidencias, solicit贸 la imputaci贸n de la responsable de Funci贸n P煤blica, Teresa Carrasco, lo que fue rechazado por el juez de instrucci贸n.

Tambi茅n CGT ha solicitado testimonio de las declaraciones de Teresa Carrasco por si pudiera haberse producido un delito de falso testimonio, y la Audiencia lo rechaza sin m谩s. A la fiscal, le resulta 鈥渆speluznante鈥, 驴y nadie va a hacer nada?

Por ello, se solicita a la Conselleria de Justicia, Interior y Administraci贸n P煤blica que informe p煤blicamente sobre las actuaciones llevadas a cabo en su momento o, a la vista del juicio, para depurar responsabilidades por dichas actuaciones.