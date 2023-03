–

De parte de CNT-AIT March 4, 2023

EL PATRIARCADO MATA. EL CAPITALISMO REMATA.

El d铆a 8 de Marzo se celebra el d铆a de la mujer trabajadora, un d铆a hist贸rico que reivindica la lucha de las mujeres trabajadoras en favor de la igualdad y la justicia social, algo que es tan importante reivindicar hoy como lo fue hace ya m谩s de 150 a帽os, cuando las mujeres trabajadoras de las f谩bricas textiles de Nueva York organizaban huelgas reivindicando subidas salariales y eran represaliadas por la polic铆a. En Catalu帽a, durante las primeras d茅cadas del siglo XX, la precarizaci贸n de la industria textil sac贸 a las obreras a la calle. O como las trabajadoras de las f谩bricas de f贸sforos, en Londres, que luchaban contra jornadas interminables de trabajo, unas luchas que se han extendido y han continuado hasta nuestros d铆as, momento en que la explotaci贸n de la mujer continua a la orden del d铆a.

Actualmente siguen siendo muchas las asignaturas pendientes para que la mitad del g茅nero humano deje de estar en situaci贸n de vulnerabilidad frente a la otra mitad, y donde mejor se ve reflejada esa desigualdad es en el mundo del trabajo. Las empresas son un reflejo de la sociedad patriarcal, menosprecian a las mujeres y eso se evidencia en la discriminaci贸n que sufren tanto en el acceso a la promoci贸n como en salario. Durante el pasado a帽o, la brecha salarial entre hombres y mujeres fue del 9,4% en Espa帽a, y en el conjunto de la Uni贸n Europea las mujeres cobran un 13% menos por hora trabajada que los hombres, lo que equivale aproximadamente a un mes y medio de salario al a帽o. Lo mismo ocurre con las posibilidades de encontrar empleo: en el 煤ltimo trimestre de 2022 aument贸 la cifra de paradas en Espa帽a, situ谩ndose la tasa de paro entre las mujeres en un 4% superior a la de los hombres, y, en el caso de las mujeres trans alcanzando la cifra del 80%.

Otro problema al que se enfrentan las mujeres en el trabajo es el del acoso sexual. Da igual que venga de un jefe, compa帽ero de trabajo o un cliente. Todo esto trae consigo tanto problemas psicol贸gicos como un clima laboral en el que la v铆ctima se ve forzada o bien a ceder a costa de su propia salud o bien a abandonar su trabajo, con la consiguiente repercusi贸n en su vida laboral, econ贸mica y social.

Entre las mujeres de clase trabajadora no hay muchas m谩s opciones. O te sometes a un mercado laboral al que no le importan ni tus derechos ni tu dignidad, o te quedas sin poder pagar facturas. Hay que conciliar la vida entre un trabajo que te explota y te desprecia, y un tiempo que no tienes, pero que te obliga a estar siempre disponible para las necesidades de quienes te rodean, con lo cual, las jornadas son dobles, las de dentro y las de fuera de casa. En los cuidados hay una responsabilidad que mayoritariamente recae siempre en las mujeres. Esta es una realidad que repercute directamente en los problemas que hemos se帽alado anteriormente: incapacitan a las mujeres para salir al mercado laboral y le impiden el acceso a una buena formaci贸n que les permita acceder a un mejor puesto de trabajo bien remunerado. Es un c铆rculo vicioso del que solo podemos salir rompiendo con este modelo de sociedad patriarcal y capitalista que promueve las clases sociales y el injusto reparto de la riqueza. Por esa raz贸n es importante desarrollar un discurso que rompa con las desigualdades de g茅nero, pero tambi茅n con las desigualdades de clase social.

Desde el feminismo burgu茅s se reivindica una igualdad que permita a mujeres alcanzar el mismo nivel y estatus social que los hombres que manejan el poder, dirigir empresas y ponerse al frente de las instituciones que el Estado utiliza para reprimir y someter a la mayor铆a de la poblaci贸n. Somos trabajadoras y pobres y desde el anarcofeminismo no buscamos equipararnos a los hombres en el ejercicio del poder, ni pretendemos dirigir empresas del modelo productivo capitalista, ni vestir uniformes con los que reprimir, castigar y encerrar a aquellas personas que quedan fuera de los m谩rgenes de la ley. No queremos tener nada que ver con el Estado porque son sus instituciones las que nos han estado sometiendo desde hace centenares de a帽os. Este 2023 volvemos a reivindicar el 8M como D铆a Internacional de la Mujer Trabajadora. Rechazamos todos aquellos discursos esgrimidos desde sindicatos, partidos pol铆ticos y otras organizaciones, que bajo la falacia de la 鈥減luralidad鈥 ocultan el adjetivo 鈥渢rabajadora鈥 y homenajean con paternalismo a las mujeres por ser mujeres. De este modo, dichos voceros del poder eliminan el componente de clase social de esta jornada reivindicativa tan importante que, precisamente, se origina a ra铆z de las luchas de mujeres de clase obrera. He ah铆 la estrategia burguesa: no nombrar los episodios hist贸ricos los vuelve transparentes, como si jam谩s hubieran existido, entre la desmemoria y el revisionismo. Contra el olvido de nuestras referentes, las que nos antecedieron en la lucha, nosotras alzamos nuestra voz. Mujeres trabajadoras, mujeres en lucha.

Es delirante reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres y no cuestionarse las evidentes diferencias sociales y econ贸micas que existen entre una empresaria y sus trabajadoras, entre exitosas mujeres de negocios y sus empleadas dom茅sticas, entre las que tienen la oportunidad de acceder a puestos de trabajo que les permitan alcanzar un buen nivel de vida y las que acaban en garras de la precariedad, con trabajos en el campo o en la hosteler铆a, o directamente excluidas y criminalizadas como mujeres trans o mujeres racializadas. No queremos igualdad de oportunidades para competir con los hombres en su podrido y obsoleto sistema patriarcal capitalista, simplemente queremos destruirlo para poder construir un modelo basado en la justicia social y en un justo reparto del trabajo y la riqueza.

EL PATRIARCAT MATA. EL CAPITALISME REMATA

El dia 8 de Mar莽 se celebra el dia de la dona treballadora, un dia hist貌ric que reivindica la lluita de les dones treballadores en favor de la igualtat i la just铆cia social, un fet que 茅s tan important reivindicar hui com ho va ser fa m茅s de 150 anys, quan les dones treballadores de les f脿briques t猫xtils de Nova York organitzaven vagues i reivindicaven millores salarials i eren represaliades per la policia. A Catalunya, durant les primeres d猫cades del segle XX, la precaritzaci贸 de la ind煤stria t猫xtil va traure a les dones obreres al carrer. De forma semblant, les treballadores de les f脿briques de f貌sfors, a Londres, lluitaven contra jornades interminables de treball. Aquestes i moltes m茅s, s贸n lluites que s鈥檋an est茅s i han continuat fins als nostres dies, moment en qu猫 l鈥檈xplotaci贸 de la dona cont铆nua a l鈥檕rdre del dia.

Actualment continuen sent moltes les assignatures pendents perqu猫 la meitat del g猫nere hum脿 deixe d鈥檈star en situaci贸 de vulnerabilitat enfront de l鈥檃ltra meitat, i on millor es veu reflectida aquesta desigualtat 茅s en el m贸n del treball. Les empreses s贸n un reflex de la societat patriarcal, menyspreen les dones i aix貌 s鈥檈videncia en la discriminaci贸 que pateixen tant en l鈥檃cc茅s a la promoci贸 com en el salari. Durant l鈥檃ny passat, la bretxa salarial entre homes i dones va ser del 9,4% a l鈥橢stat espanyol, i en el conjunt de la Uni贸 Europea les dones cobren un 13% menys per hora treballada que els homes, la qual cosa equival aproximadament a un mes i mig de salari per any. El mateix ocorre amb les possibilitats de trobar ocupaci贸: en l鈥櫭簂tim trimestre de 2022 va augmentar la xifra d鈥檃turades a l鈥橢stat espanyol, i la taxa es va situar en un 4% superior a la dels homes; un percentatge que s鈥檃ccentua enormement en el cas de les dones trans, fins a fregar la inacceptable xifra del 80% d鈥檃turades.

Un altre problema que pateixen les dones en el treball 茅s el de l鈥檃ssetjament sexual. Fa igual que vinga d鈥檜n cap, un company de treball o un client. Aquests atacs comporten tant problemes psicol貌gics com un clima laboral en el qual la v铆ctima es veu for莽ada o b茅 a cedir i posar en risc la seua pr貌pia salut o b茅 a abandonar el seu treball, amb la conseg眉ent repercussi贸 en la seua vida laboral, econ貌mica i social.

Entre les dones de classe treballadora no hi ha moltes m茅s opcions. O et sotmets a un mercat laboral al qual no li importen ni els teus drets ni la teua dignitat, o et quedes sense poder pagar factures. Cal conciliar la vida entre un treball que t鈥檈xplota i et menysprea, i un temps que no tens, per貌 que t鈥檕bliga a estar sempre disponible per a les necessitats dels qui t鈥檈nvolten, amb la qual cosa, les jornades s贸n doble, les de dins i les de fora de casa. En les cures hi ha una responsabilitat que majorit脿riament recau sempre en les dones. Aquesta 茅s una realitat que repercuteix directament en els problemes que hem assenyalat anteriorment: incapaciten les dones per a eixir al mercat laboral i li impedeixen l鈥檃cc茅s a una bona formaci贸 que els permeta accedir a un millor lloc de treball ben remunerat. 脡s un cercle vici贸s del qual nom茅s podem eixir trencant amb aquest model de societat patriarcal i capitalista que promou les classes socials i l鈥檌njust repartiment de la riquesa. Per tant, 茅s important desenvolupar un discurs que trenque amb les desigualtats de g猫nere, per貌 tamb茅 amb les desigualtats de classe social.

Des del feminisme burg茅s es reivindica una igualtat que permeta les dones aconseguir el mateix nivell i estatus social que els homes que controlen el poder, dirigir empreses i posar-se al capdavant de les institucions que l鈥橢stat utilitza per a reprimir i sotmetre a la majoria de la poblaci贸. Som treballadores i pobres i des de l鈥檃narcofeminisme no busquem equiparar-nos als homes en l鈥檈xercici del poder, ni pretenem dirigir les empreses del model productiu capitalista, ni vestir uniformes amb els quals reprimir, castigar i tancar a aquelles persones que queden fora dels marges de la llei. No volem tindre res a veure amb l鈥橢stat perqu猫 s贸n les seues institucions les que ens han sotm茅s des de fa centenars d鈥檃nys. Aquest 2023 tornem a reivindicar el 8M com a Dia Internacional de la Dona Treballadora. Rebutgem tots aquells discursos esgrimits des de sindicats, partits pol铆tics i altres organitzacions, que sota la fal路l脿cia de la 鈥減luralitat鈥 oculten l鈥檃djectiu 鈥渢reballadora鈥 i amb paternalisme, fan homenatge a les dones nom茅s per ser dones. D鈥檃questa manera, aquests portaveus del poder eliminen el component de classe social d鈥檃questa jornada reivindicativa tan important que, precisament, s鈥檕rigina arran de les lluites de dones de classe obrera. Aquesta 茅s l鈥檈strat猫gia burgesa: no nomenar els episodis hist貌rics els torna transparents, com si mai hagueren existit, entre la desmem貌ria i el revisionisme. Contra l鈥檕blit de les nostres referents, les que ens van antecedir en la lluita, nosaltres alcem la nostra veu. Dones treballadores, dones en lluita.

脡s de bojos reivindicar la igualtat entre homes i dones i no q眉estionar-se les evidents difer猫ncies socials i econ貌miques que existeixen entre una empres脿ria i les seues treballadores, entre reeixides dones de negocis i les seues empleades dom猫stiques, entre les que tenen l鈥檕portunitat d鈥檃ccedir a llocs de treball que els permeten aconseguir un bon nivell de vida i les que acaben en mans de la precarietat, amb treballs en el camp o en l鈥檋ostaleria, o directament excloses i criminalitzades com a dones trans o les dones racialitzades. No volem igualtat d鈥檕portunitats per a competir amb els homes en el seu podrit i obsolet sistema patriarcal capitalista, simplement volem destruir-lo per a poder construir un model basat en la igualtat, la just铆cia social i en un just repartiment del treball i la riquesa.