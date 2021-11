–

November 9, 2021

A LOS PUEBLOS DE MEXICO Y DEL MUNDO

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COLECTIVOS

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DE PAGA

El día seis de noviembre del año 2019 fue detenido el compañero Fredy García Ramírez, defensor de los derechos humanos y vocero de nuestra organización, Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, CODEDI; esto mientras se encontraba en la ciudad de Oaxaca realizando actividades para exigir al gobierno atención a las demandas de nuestras comunidades.

Desde entonces el compañero emprendió una ardua lucha para hacer valer sus derechos, a la que se sumaron más presos dentro del penal ya que las condiciones en las que se encontraban eran inhumanas, así es como en enero del año 2020 logra organizar una huelga de hambre en la que participó el noventa por ciento de la población del penal para exigir mejoras en el ámbito de la salud, alimentación, horario de trabajo entre otras demandas.

La mayoría de los acuerdos tomados a raíz de estas actividades no fueron respetadas, por lo contrario, al compañero se le aisló del resto de la población como castigo a su digna lucha, aparte de esto al compañero también lo golpearon en varias ocasiones diciendo le que “eran ordenes de arriba para que estuviera quieto”.

Todos estos atropellos hacia su persona nos deja muy claro que es el Estado encabezado por Alejandro Murat Hinojosa quien quiere tener de rehén a Fredy debido a su amplia trayectoria de lucha con los pueblos originarios de diferentes regiones de Oaxaca, por exigir lo que a los pueblos por derecho nos corresponde.

Por si fuera poco, utilizando el pretexto de la pandemia se le limitaron las visitas y no permitieron entrar más que a un solo familiar a visitarlo. También con el mismo pretexto las audiencias del compañero se fueron aplazando tanto así que su tercer y última audiencia está fijada para mayo del 2022 violando así sus derechos que como persona le corresponde.

Es por esto que, a dos años de su injusto encarcelamiento las comunidades que integran el Comité Por La Defensa De Los Derechos Indígenas CODEDI han decidido realizar acciones el día 15 del presente mes, para exigir que se respeten los derechos del compañero y que su proceso lo continúe en libertad tal como lo marca la ley hasta que se demuestre su evidente inocencia. No vamos a descansar hasta obtener la plena libertad de Fredy de quien, como hemos dicho mil y una vez, es inocente.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, colectivos, sindicatos y organismos de derechos humanos a estar pendientes de estas actividades y de cualquier represión que pueda dar se en contra de nuestros compañeros y compañeras así como también de cualquier agresión y represalia en contra del compañero Fredy.

¡Libertad a Fredy García preso político y de conciencia!

¡Presos políticos libertad!

Centro de capacitación CODEDI, Santa María Huatulco a 8 de noviembre del 2021.