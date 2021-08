Comunicado de COESPE sobre la aprobación del Proyecto de Ley de pensiones en Consejo de Ministros

–

Comunicado de COESPE sobre la aprobaci贸n del Proyecto de Ley de pensiones en Consejo de Ministros

Si no existe d茅ficit no hay justificaci贸n para que cambie nuestro sistema. No hay justificaci贸n de las reformas que se han impuesto y no existe raz贸n para aceptar esa segunda parte del Acuerdo Social para privatizar los ingresos de la Seguridad Social.

El Ministro de la Seguridad Social Jos茅 Luis Escriv谩 est谩 preparando la segunda parte del Acuerdo Social, aprovechando la pausa del verano y el pseudo confinamiento que la mala gesti贸n de la epidemia est谩 provocando en los pa铆ses que han ido recortando y privatizando la sanidad. En esta etapa del Acuerdo Social se pretende dar impulso a la privatizaci贸n de las cotizaciones sociales que percibe la seguridad social, hacia fondos privados de pensiones. Ello supondr铆a una grav铆sima amenaza al sistema p煤blico de pensiones y de hecho a la soberan铆a de nuestro pa铆s, que ver铆a volar nuestros ahorros hacia los para铆sos fiscales donde se asientan los fondos buitre y con ello la preservaci贸n de un derecho tan b谩sico de nuestra sociedad como son las pensiones.

Todo este entramado se basa en la falsa premisa de que las pensiones no son sostenibles. No hace tanto tiempo, incluso una de las partes del acuerdo llego a denunciar esa falsedad. CCOO, en la segunda d茅cada del actual siglo present贸 en la comisi贸n del Pacto de Toledo, un estudio realizado sobre las cuentas y balances de la Seguridad Social, donde se mostraba la suficiencia del sistema y el uso indebido que sobre sus excedentes hab铆an llevado a cabo los distintos gobiernos, pr谩ctica que se ha seguido manteniendo hasta el d铆a de hoy. Este estudio fue complementado por el realizado por el colectivo de Economistas Frente a la Crisis, cuyo cuadro aqu铆 reproducimos.

El Tribunal de Cuentas, tambi茅n advirti贸 del uso inadecuado del salario diferido de los y las trabajadoras por parte de los gobiernos, y el actual Ministro Sr. Escriv谩 ya lo puso de manifiesto en su anterior cargo como director de AIREF.

En este sentido COESPE, ha realizado una campa帽a de recogida de firmas para exigir al gobierno la realizaci贸n de una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social que acredite el importe que el estado debe a los y las pensionistas y un calendario para su devoluci贸n. A esta propuesta se han sumado Ayuntamientos de todo el pa铆s, Diputaciones, Parlamentos Auton贸micos, Parlamentarios nacionales de diversos partidos, UGT en su 煤ltimo congreso, as铆 como distintas federaciones de CCOO.

La importancia de esta exigencia, es que acaba con el discurso implantado en la sociedad de manera interesada, de que el futuro de las pensiones depende de las reformas de 2011 y 2013 implantadas y las previstas en el Acuerdo Social.

Por el contrario, las falsas premisas de insostenibilidad, cuando su suficiencia es demostrada y demostrable, solo persiguen el deterioro del actual Sistema P煤blico de Pensiones con el empobrecimiento de los y las futuras pensionistas. Bajo esa supuesta crisis se est谩 imponiendo el aumento de la edad de jubilaci贸n y de los a帽os cotizados

Es evidente que tras ese inter茅s de los promotores del Pacto de Toledo, por el desmantelamiento de las pensiones p煤blicas, se encuentra el capital financiero internacional, que necesita para seguir logrando grandes beneficios el control de las bolsas de las pensiones, como ya lo hace en otros pa铆ses y cuyas nefastas consecuencias conocemos, como los Nomadland de EEUU, los jubilados chilenos, alemanes, etc. todos ellos hijos de los Planes Privados de Empresa que por la mala gesti贸n de sus fondos hoy viven en la pobreza y que han sido implantados ya en Euskadi.

Un ejemplo reciente del uso contra la clase trabajadora que se hace de los mismos, lo tenemos en la huelga de los trabajadores y trabajadoras de la empresa Tubacex por el ERE de despido de 129 trabajadores, siendo uno de los principales accionistas de la misma los Fondos que gestionan las pensiones de empresa. La paradoja es que se despide a los trabajadores con el dinero de los mismos.

Su influencia es tal, que ha presionado a la Comisi贸n Europea para que obligue al estado espa帽ol, a implantar la privatizaci贸n del modelo de pensiones actuales mediante la rebaja del importe de las pensiones p煤blicas, y as铆 obligar a complementarlas con los planes de empresas privados, usando como chantaje los fondos de recuperaci贸n y resiliencia y grandes ayudas econ贸micas que ya vienen reflejadas en los PGE para 2022, en un acto de injerencia contra la soberan铆a nacional ya que los sistemas de pensiones est谩n fuera de las competencias comunitarias.

Todo esto da como resultado, la perdida continua de los ingresos de las familias, por el trasvase de renta de estas hacia las grandes fortunas, con las consecuencia del aumento de la pobreza en Espa帽a, al mismo ritmo que el aumento de la riqueza en manos de unos pocos, que siguen siendo los de siempre.

Para ocultar ese latrocinio, los comisarios del poder financiero como Escriv谩, al mismo tiempo que urd铆an la segunda parte del Acuerdo Social, fabricaban nuevas mentiras como la influencia negativa del baby boom como nueva justificaci贸n ante sus argumentos cada vez mas desacreditados. En realidad la generaci贸n del baby boom espa帽ol hace a帽os que se est谩 jubilando y la afiliaci贸n de la Seguridad Social no deja de crecer a pesar de la epidemia. Frente a esa nueva intoxicaci贸n, la proyecci贸n del modelo de los Economistas frente a la crisis, demuestra la viabilidad el sistema de pensiones hasta el a帽o 2046 con el fondo de reserva de los 843.290 millones de 鈧 est谩 asegurada.

Las falsedades que promueven los medios de comunicaci贸n en manos del poder financiero, se pueden desmontar con argumentos y movilizaci贸n. Son una 铆nfima minor铆a tratando de saquear a todo un pueblo. Por ello hacemos un llamamiento a la sociedad espa帽ola, estudiantes, trabajadores y trabajadoras en activo y en forzoso paro, a las personas en el 谩mbito cultural, deportivo, musical, a sindicatos y partidos, que apoyen la convocatoria de COESPE y se unan a la misma en la GRANMANIFESTACION EN DEFENSA DE LAS PENSIONES Y SERVICIOS PUBLICOS EL16 DE OCTUBRE EN MADRID, por los inocentes fallecidos en las residencias, por las personas que sobreviven con pensiones y sueldos indignos, estafados y robados por las comisiones bancarias, el precio de los alquileres de las viviendas, las subidas incontroladas de la luz, el abandono de los dependientes, de las viudas y sus derechos al 100/% de la pensi贸n de sus esposos y esposas, al acceso y reconocimiento justo a la invalidez laboral.

Comisi贸n de Portavoces Comisi贸n de Organizaci贸n.

PORQUE NOS SOBRAN LAS RAZONES

16 DE OCTUBRE MANIFESTACION EN MADRID A LAS 12:00

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LO P脷BLICO Y LAS PENSIONES SE DEFIENDEN

