–

De parte de Hermanas Entalegadas No Andais Solas April 11, 2021 78 puntos de vista

Salud, fuerza y rebeld铆a. Quiero enviar un fuerte abrazo combativo a mis paisanos, M贸nica y Francisco y toda mi solidaridad al movimiento Mapuche. Mucha fuerza y 谩nimo en la huelga de hambre para exigir la derogaci贸n del art. 9 y la restituci贸n del art. 1 del Decreto Ley 321, para que la libertad condicional sea un derecho y no un beneficio que otorga la c谩rcel. Siento mucho no poder ayudarles en esta huelga por problemas de salud, pero pronto estar茅 con ustedes. Ya he cumplido las 3/4 partes de mi condena, salgo en el 2023, pero no me expulsan. Tengo pendiente un sumario donde se me acusa de agredir a un jefe de servicios y dos funcionarios del estado espa帽ol. Hasta pronto y fuego a las c谩rceles siempre. Dad al pueblo lo que es del pueblo.

Libertad para el pueblo Mapuche.

Jos茅 Adri谩n Poblete Darre, Chileno de nacimiento hace 42 a帽os, ha vivido en la clandestinidad, usando documentaci贸n falsa y atrancando a ricxs para sobrevivir, lo que le ha llevado a estar encarcelado en las mazmorras de diversos estados: Chile, Argentina, Alemania, Suiza, Francia, Italia, y ahora desde el a帽o 2005, en el estado espa帽ol.

El hecho de estar privado de libertad no s贸lo no ha cambiado su forma de entender la vida sino que ha afilado su pensamiento, no s贸lo no ha mermado su dignidad, sino que la ha reforzado. Todo ello le ha llevado a desarrollar diferentes luchas, tanto individuales como colectivas, en las diversas c谩rceles en las que ha cumplido condena.

As铆, ha participado en diferentes motines, defendiendo que la lucha es el 煤nico camino, rompiendo y prendi茅ndole fuego en c谩rceles como Picassent (Valencia), Castell贸, Villena (Alicante), Murcia o Topas (Salamanca), donde estuvo 8 d铆as en coma ya que los carceleros tardaron, como represalia y venganza, 40 minutos en abrir la puerta y casi muere axfisiado.

Tambi茅n se ha defendido siempre de las agresiones de los carceleros que tienen por costumbre agredir en grupo.

Partidario de todas las formas de lucha posibles, se ha autolesionado en varias ocasiones, participo de la Huelga de Hambre Rotativa que por segundo a帽o consecutivo se llevaron a cabo en las c谩rceles del estado espa帽ol, y, adem谩s, todos los meses hace Huelgas de Hambre (la cantidad de d铆as de 茅stas varia dependiendo de su salud), no solo por los 14 puntos que reivindican todxs lxs presxs en las Huelgas de Hambre Rotativas, sino tambi茅n en solidaridad con otrxs presxs.

Debido a todas sus luchas y no doblegarse, lo han dispersado por todo el estado Espa帽ol y lo mantienen en primer grado, en aislamiento (tanto f铆sico como por cambiarle constantemente de c谩rcel) para que no pueda intimar con otros presos 鈥減or el buen orden del centro y por poner en peligro la vida de los funcionarios鈥. Aislamiento que no es sino otra forma m谩s de tortura.

Pese a no haber cometido ning煤n delito de sangre fue condenado a 20 a帽os, 3 meses y 159 d铆as, de los cuales ya ha cumplido a pulso, 15 a帽os, las 戮 partes de la condena, sin haber disfrutado de un solo d铆a de permiso.

Mano abierta al/a compa帽ero/a, pu帽o cerrado al/a enemigo/a.

Solidaridad con lxs presxs en lucha !!!!

驴Qu茅 es la propiedad privada? Es un robo de la burgues铆a al proletariado.

Por tanto, es l铆cita su expropiaci贸n y recuperaci贸n.

Para escribirle:

Jos茅 Adri谩n Poblete Darre

C谩rcel Madrid V. Aislamiento.

28770 Soto del Real. Madrid.

Fuente: Buscando la kalle