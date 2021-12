–

De parte de Briega December 21, 2021 85 puntos de vista

Para referirnos a los hechos sucedidos en estos d铆as en Kaxilda, necesitamos contextualizar que la temporalidad que se inaugura a partir de la imposici贸n del Pasaporte Covid ha trastocado una vez m谩s nuestras vidas, porque altera la libre circulaci贸n dentro de los espacios, en este caso de consumo, como bares y restaurantes, pero tambi茅n en espacios de ocio y cultura e instalaciones deportivas. Lo altera porque introduce una pol铆tica de discriminaci贸n, exclusi贸n y estigmatizaci贸n de todas aquellas personas que han decidido no vacunarse, produciendo que la vacuna se convierta en regla que norma las conductas y restringiendo y coaccionando a quienes no obedecen a dicha imposici贸n.

A nosotrxs, en Kaxilda, cooperativa autogestionada que trabaja d铆a a d铆a para producir otros modos de relaci贸n tanto al interior de nuestro equipo de trabajo como con nuestro entorno de amigxs, compa帽erxs, socixs y clientes, la imposici贸n del Pasaporte Covid nos ha expuesto de manera obligatoria a tener que asumir funciones de car谩cter policial (solicitud de pasaporte y chequeo del pasaporte con el DNI) incorpor谩ndonos as铆 al dispositivo de control social que se pone en juego con estas nuevas medidas excepcionales y que no hacen m谩s que ahondar en la gesti贸n catastr贸fica de esta pandemia.

Respecto a esto, nuestro sentir com煤n es claro. El Estado nos pide ejercer de co-gestores de la cat谩strofe y nos obliga y condiciona a la situaci贸n patol贸gica de tener que trabajar sometidos a normas aleatorias que transforman nuestra tarea de trabajadores de comercio y hosteler铆a en lo que m谩s nos repele: ejercer de polic铆as y chivatos. Por lo tanto, consideramos inadmisible el gasto biopol铆tico que el Estado nos exige que hagamos para poner un parche al futuro inmediato (alargar la vida 鈥損atol贸gica鈥 del capitalismo) y la violencia que el Pasaporte Covid instala en nuestras relaciones sociales.

Los hechos:

El s谩bado por la noche, una o varias personas, han conseguido subirse a dos metros y medio de altura, destrozar el ne贸n, romper la madera, penetrar por los conductos de aspiraci贸n del aire y atacar el local por dentro, llev谩ndose todo el dinero que han encontrado. Sin participar del clamor engendrado por la prensa local sobre la 鈥減eligrosidad鈥 de los barrios expuestos a los ataques a la propiedad, hemos encajado el golpe, no hemos hecho caceroladas contra la 鈥渄elincuencia鈥, no hemos instalado c谩maras de videovigilancia, ni hemos pedido m谩s polic铆as. Hemos reaccionado arreglando el destrozo durante toda la tarde del domingo.

Pero nadie se esperaba que dejando Kaxilda a las 20:00 de un domingo de cierre, nos volver铆an a atacar esa misma noche. Por segundo d铆a consecutivo, esta vez sin robar nada. Un doble cristal antirrobo destrozado por una alcantarilla que finalmente acabar谩 apoyada delante del escaparate donde, entre otros, estaba expuesto el libro que 铆bamos a presentar. 驴Casualidad? Quiz谩s鈥

Al constatar esta doble agresi贸n a nuestro espacio a trav茅s de nuestras redes sociales, hemos experimentado c贸mo los medios de comunicaci贸n informaron de manera especulativa, sobreinterpretando, deformando y en algunos casos directamente mintiendo 鈥搚a que nosotras no concedimos ninguna entrevista. En este sentido, se帽alamos que nuestras verdades difieren de toda la econom铆a de la verdad empleada durante el d铆a de ayer por parte de varios medios de comunicaci贸n, que han llamado y han venido a Kaxilda para especular sobre el hecho de que el segundo robo haya ido acompa帽ado por una pintada de rotulador con la palabra 鈥淏oicot鈥 en la parte del cristal donde est谩 expuesto el (ya maldito鈥) papel del Gobierno Vasco sobre el Pasaporte Covid. Seg煤n esa 鈥渧erdad鈥 producida por estos medios de comunicaci贸n, el destrozo podr铆a ser obra de supuestos 鈥渘egacionistas鈥 que se han manifestado en Donostia este pasado s谩bado.

Pero no. No basta un rotulador para generar un montaje medi谩tico orientado a una campa帽a de criminalizaci贸n de aquellas personas que, vacunadas o no, disienten completamente de la instalaci贸n del Pasaporte Covid como medida de control policial y como arma de segregaci贸n y discriminaci贸n social.

Una pintada no es suficiente, al menos no lo es en Kaxilda, para obligarnos a acusar y, por lo tanto, a tomar parte en la caza de quien duda, se confronta, discute, difiere y, en definitiva, socializa sus inquietudes, malestares y preguntas. Y esto, simplemente, porque Kaxilda nace y se mantiene como una apuesta que combate y contrasta la producci贸n de un saber policial mediante el cual el Estado adquiere su raz贸n de ser en la credibilidad de lo que llama 鈥渧erdad鈥.

Si esto era el intento del destrozo, no vamos a caer en esta trampa. Y si esto es todo lo que quieren saber los medios de comunicaci贸n que reproducen las verdades del poder, nosotrxs, en vez de buscar un culpable imaginario de estos destrozos, queremos destacar la responsabilidad de quienes, de manera violenta, nos est谩n imponiendo hacer lo que no queremos hacer: trabajar para el poder.

Por todo esto, hacemos un llamamiento a todas las personas amigxs para que defiendan de posibles agresiones espacios como Kaxilda, porque, aunque no podamos demostrar que los destrozos sean resultado de un ataque fascista, insistimos en que s铆 es fascista el contexto en el que se produce. Por lo tanto, en vez de recrearnos en la condici贸n de v铆ctimas, queremos resignificar estos ataques.

Con este comunicado interrumpimos la sinapsis desquiciada del espect谩culo y su necesidad de encontrar culpables que se fundamenta en la producci贸n de la falsa identidad de lxs vacunadxs como alteridad de lxs no vacunadxs.

Efectos 贸pticos del poder, vacunadxs y no vacunadxs, comparten el mismo destino sin futuro del capitalismo patol贸gico.

La Asamblea de Kaxilda

(21 de diciembre 2021)